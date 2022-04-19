Раскрыт секрет Уайта! К бою с Фьюри его готовил настоящий великан

Спарринг для любого бойца – важная часть подготовки, но найти прыгучего тяжеловеса ростом под два метра – непростая задача. Но в лагере Уайта составили список идеальных спарринг-партнеров ещё на Рождество и остались довольны результатом.
«То, что мы хотим получить, – это спарринг-партнёры, которые совместно предлагают то же, что и Фьюри. И нам это удалось, мы очень довольны тем, как прошли спарринги. Я не думаю, что кто-то может точно сказать, что он собирается прийти и сделать. Вы никогда не можете быть уверены на 100 процентов. Мы провели много исследований по этому поводу и запланировали все возможные варианты», – сказал исполнительный директор Уайта Саймон Эванс.
Один из тех спарринг-партнёров, с кем сотрудничал Диллиан, напоминает Фьюри комплекцией: такой же высокий и крупный. Неизвестно, откуда Уайт достал этого гиганта, но сымитировать Тайсона у него наверняка отлично получилось.
Диллиан Уайт и спарринг-партнёр
Фото: Из личного архива Skylar Lacy
Тем более парень мог воспроизвести стиль Фьюри, так как уже тренировался с Цыганским королём и публиковал совместное фото в своём «твиттере». Снимок, на котором Тайсон и Леси стоят возле ринга, он назвал «Настоящее и будущее». Карточку с Уайтом юный боксёр подписал более загадочно: «На другом конце света мы по-прежнему сохраняем главное главным».
Тайсон Фьюри и спарринг-партнёр
Фото: Getty Images
24 апреля Диллиан Уайт будет биться с Тайсоном Фьюри и вспоминать наработки, которые отрабатывал с Леси. Шансов, надо признать, у Диллиана немного, но кто знает, на что способен правильный выбор спарринг-партнёра.
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