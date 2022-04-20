«Он не похож на крутого ударника». Масвидаль забыл, как улетел в нокаут от Усмана. Видео

Накануне Хорхе Масвидаль решил проехаться по чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману, а именно по его способностям работать в стойке.

«Я знаю, что его можно победить. Нет ни одного непобедимого человека. В первом раунде я нанёс ему несколько тяжёлых ударов. Первый удар коленом, который я выбросил, сбил меня с толку. А вторым коленом я ударил его в грудь, а бедром попал ему в челюсть, и его немного покачнуло. В стойке он ничего особенного не умеет, чувак. Хотя он достал меня в реванше, но в стойке он ничего особенного не умеет, он не похож на крутого ударника», — сказал Масвидаль в недавнем интервью.

Камару Усман и Хорхе Масвидаль стоят лицом друг к другу Фото: Getty Images

Это заявление удивительно тем, что именно Усман нокаутировал Хорхе. Причём это случилось почти год назад. В первой встрече Камару одолел Масвидаля, прежде всего, благодаря грэпплингу. Но в стойке нигериец испытывал некоторые проблемы. Вследствие чего Дана Уайт организовал им реванш, чтобы расставить все точки над i.

Видео доступно на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube. Права на видео принадлежат UFC — Ultimate Fighting Championship.

Первый раунд несильно отличался от того, что было в первой встрече. В первой половине бойцы разведывали друг друга в стойке. Затем Усман контратаковал летящее колено Масвидаля броском на канвас. Но пятиминутка всё-таки закончилась в стойке, где Камару несколько раз смог достать Масвидаля. Хотя сам Хорхе отличился серией ударов с летящим коленом в конце. Тем не менее 10-9 в пользу Усмана по итогам первого отрезка боя.

Во втором раунде Камару пытался работать сугубо на дальней дистанции. В ходе одного из разменов Масвидаль настолько вошёл во вкус, что не только натянул пижонскую ухмылку, но и позволил себе вести бой с опущенными руками. Хладнокровный Усман оставался верен себе и своему геймплану, благодаря чему отправил Хорхе в нокаут правым оверхендом в челюсть. Добивание было тут лишним.

Джо Роган в шоке — 24.04.2021 Фото: Youtube.com

Таким образом, Нигерийский Кошмар уничтожил Масвидаля на его территории, стерев с него пижонскую улыбку. А также шокировал публику и Джо Рогана. Комментатор едва не потерял дар речи от увиденного. А так, да, ничего особенного Усман в стойке не умеет. Просто уложил одним ударом одного из самых грозных панчеров дивизиона.