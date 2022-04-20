«Лондон — небезопасное место для жизни». Знаменитый боксёр лишился часов за 8 млн рублей

Даже шикарные спортивные навыки не спасают против огнестрельного оружия — лучше не пробовать размахивать кулаками перед вооружённым человеком. К счастью, знаменитый боксёр Амир Хан, которого остановили грабители на лондонской улице, не стал искушать судьбу. Бывший чемпион мира по версии WBA под дулом пистолета отдал свои часы стоимостью в $ 100 тысяч — почти 8 миллионов рублей по нынешнему курсу.
Удивительно, что в нынешнее время в Лондоне ещё совершаются подобные наглые преступления. Мы привыкли думать, что в Великобритании проблем с правопорядком практически нет, но это совсем не так. Амиру Хану ещё повезло, что обошлось без кровопролития. Тем более что рядом находилась и жена боксёра — Фарьял Махдум. Сразу после ограбления Хан дал интервью изданию TMZ.
«В Великобритании строгие законы, оружие не носит даже большинство полицейских. Поэтому я был шокирован, увидев направленный на меня пистолет. Эти ребята были молоды и казались немного нервными — они сказали мне снять часы. Кто-то дал на меня «наводку»? Да, наверное. Перед этим я фотографировался в ресторане с большим количеством людей. Наверное, кто-то понял, что мои часы очень дорогие.
Фото: Из личного архива Амира Хана
Хотел ли я оказать сопротивление? Да, я боец. Подумал, что смогу отвести пистолет в сторону и ударить этого парня. Я бы смог нанести ему ущерб. Единственное, что меня остановило — находящаяся позади жена. Если бы грабитель выстрелил, он мог бы попасть не только в меня, но и в неё. Полиция сказала, что уже ведёт расследование. Результатов пока нет.
Фото: Из личного архива Амира Хана
«Лондон — очень известный город, все его любят. Но после того, как меня ограбили, я начал вспоминать, что таких историй происходило тут немало. Что делают наш премьер-министр, члены парламента, мэр города? Нужно усилить безопасность, вывести на улицу больше полиции — делать что-то. Потому что сейчас это небезопасное место для жизни», — резюмировал Хан.
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