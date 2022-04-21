Бетербиеву предлагают отказаться от российского флага. Какое решение примет наш нокаутёр?

Политические дрязги последних месяцев затронули практически всех российских спортсменов. К сожалению, профессиональные боксёры не стали исключением. Президент WBC Маурисио Сулейман, ранее отметившийся несколькими жёсткими заявлениями по отношению к россиянам, высказался по поводу чемпиона в полутяжёлом весе Артура Бетербиева и его гражданства.

«Мы не будем организовывать бои в России, и никто из российских граждан не будет драться за титулы нашей организации. Что касается Бетербиева, то он находится в Канаде уже 15 лет, живёт в Канаде, его дети родились в Канаде, у него канадский паспорт, канадский вид на жительство и канадская боксёрская лицензия. У нас есть несколько российских чемпионов в WBC, и они не могут защитить свой титул. Они будут переведены на паузу».

Артур Бетербиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Таким образом, Бетербиеву предлагают выступать под канадским флагом, если он хочет продолжать боксировать. Непобеждённый россиянин действительно очень давно живёт в Канаде: в последнем поединке его даже представили канадцем, что сам боец объяснил технической ошибкой. Формально Артур имеет полное право выступать под «кленовым» флагом. Летом его ждёт бой с Джо Смитом-младшим.

На другой чаше весов лежит отношение российских болельщиков и главного фаната Бетербиева — Рамзана Кадырова. Глава Чеченской республики долгие годы поддерживает Артура и звонит после поединков. Недавно Кадыров подарил спортсмену «Мерседес» и присвоил звание почётного гражданина Грозного. Бетербиев в ответ называет Кадырова «дорогим другом и братом», активно защищая того в медиаполе.

Артуру сейчас не позавидуешь. Ему в любом случае нужно будет чем-то жертвовать. У непобеждённого чемпиона осталось всего несколько лет карьеры, будет обидно, если придётся взять паузу из-за политической ситуации. С другой стороны, отказ от российского флага наверняка расстроит Кадырова и многих других фанатов Бетербиева. Будем следить за решением нашего боксёра.