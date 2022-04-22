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Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт, когда бой, где смотреть, кто фаворит

Хотите увидеть апсет века? Рассказываем, как Тайсон Фьюри может обнулить своё наследие
Денис Дорофеев
Как Тайсон Фьюри может обнулить своё наследие
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У Диллиана Уайта есть все вводные, чтобы сотворить сенсацию.

23 апреля Тайсон Фьюри проведёт свой последний бой в карьере. Так сказал сам Цыганский король. Противостоять великому англичанину будет его соотечественник Диллиан Уайт. Расклады на бумаге очевидны: Фьюри — явный фаворит, за его победу дают скромный коэффициент 1.18. Но Уайта никак нельзя недооценивать. Он способен сотворить апсет века.

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Во-первых, это тяжёлый вес. Тут любой удар может решить исход поединка. А у Уайта очень мощные удары — Александр Поветкин не даст соврать. На счету Злодея 19 побед нокаутом из 28 имеющихся, то есть 63% от общего количества успешных схваток.

Во-вторых, многое зависит от мотивации Фьюри. Тайсон отталкивается, прежде всего, от скиллов соперника. Если перед ним стоит Деонтей Уайлдер или Владимир Кличко, тогда мы видим одного из лучших тяжеловесов современности, праймового Цыганского короля. А если перед ним стоит условный Стив Каннингем или Отто Валлин, тогда велика вероятность, что Фьюри будет дурачиться перед ними, стоя у канатов с опущенными руками, и играть на грани фола.

Тайсон Фьюри — Отто Валлин: у Фьюри открылось рассечение над бровью

Тайсон Фьюри — Отто Валлин: у Фьюри открылось рассечение над бровью

Фото: David Becker/Getty Images

Так, известный в прошлом крузер Каннингем стал первым человеком, отправившим Тайсона в нокдаун. Хотя у Стива менее 50% побед одержано нокаутом. А Валлин устроил Цыганскому королю кровавую баню. В этом кроется шанс для Уайта, который на порядок сильнее и опаснее вышеупомянутых бойцов. Такое же мнение и у экс-чемпиона мира по боксу Григория Дрозда.

«В чём будет шанс Уайта? В том, что он будет в очень хорошей форме, а Тайсон — нет. Если вспомнить те поединки, когда он был не в полной боевой готовности, он вставал спиной к канатам, останавливался, из-за этого пропускал удары от того же Деонтея Уайлдера. Если он физически не будет готов, Уайт будет поджимать, а серии у Диллиана очень крутые – мне нравится его стиль, похожий на Джеймса Тони. Если Тайсон позволит себя бить, Уайт побьёт его серьёзно. Но так я шансов вижу маловато», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Диллиан Уайт — Дерек Чисора: Уайт избивает Чисору

Диллиан Уайт — Дерек Чисора: Уайт избивает Чисору

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Плюс Уайт довольно выносливый боец — 9 из 28 победных схваток прошли полную дистанцию. Его телосложение не должно никого смущать. Он будет представлять опасность даже в поздних раундах. Так он вырвал победу в бою с Дереком Чисорой в 11-м раунде матча-реванша, который Диллиан проигрывал на судейских карточках.

Поэтому мы вправе ожидать апсета. К тому же для Уайта это едва ли не самый большой шанс в жизни. Злодею предстоит первый титульный бой за звание чемпиона мира. Так близко к заветному поясу он ещё не подбирался. У Диллиана, в отличие от Фьюри, который давно всем доказал, чего он стоит, мотивация будет зашкаливать. И это может сыграть злую шутку с Тайсоном и обнулить его наследие в одночасье.

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