В Россию везут экс-бойца UFC. Он пережил одну из крупнейших катастроф в истории Бразилии

В кризисные времена, когда Россию накрывают большим железным занавесом, есть организации, которые пытаются подписывать иностранцев и продолжать глобализацию с остальным миром. Одним из таких примеров является RCC. Руководство этой лиги смогло организовать бой между Тимуром Нагибиным и экс-бойцом UFC и Bellator Джоном Тейшейрой из Бразилии.

У Тейшейры насыщенная карьера, полная личной драмы. Джон родился 18 ноября 1986 года на севере Бразилии, в городе Макапа, штат Амапа. В честь родного города Джон взял себе прозвище. До профессиональной карьеры в ММА приходилось подрабатывать в роли продавца-консультанта и курьера. В 21 год Тейшейра ушёл в профессиональный спорт. На старте он выступал в домашних промоушенах, преимущественно в родной Макапе. Там Джон набил 12 побед при одной ничьей.

Вандерлей Силва Фото: Dave Kotinsky/Getty Images

Благодаря таким успехам он попал на проект The Ultimate Fighter: Brazil. Наставником бразильца стал легендарный Вандерлей Силва, выбравший Тейшейру под третьим номером. К сожалению, Джон выбыл из турнира на стадии 1/4 финала раздельным решением. Тем не менее Макапа всё равно оказался в UFC и дебютировал спустя пару месяцев после участия в проекте. В соперники ему дали соотечественника Уго Виану. У Джона начались проблемы ещё до боя. Он не уложился в лимит полулёгкого веса. А следом проиграл бой раздельным решением. Из-за такого комбо Тейшейре не дали второй шанс и выгнали из UFC.

После этого потрясения Джон подправил статистику в Бразилии тремя победами и одной ничьей. И затем произошла другая катастрофа: в его родном городе Макапа случился один из самых крупных пожаров истории Бразилии. К сведению, население города составляет около полумиллиона человек.

«Пожар закончился, но уничтожил часть района, где я живу», — сказал Тейшейра. «Мой дом полностью разрушен. Я сохранил кое-какую мебель, но потерял всё».



«Я останусь в доме друга, пока правительство не сделает что-то, чтобы помочь населению. Сотни людей потеряли свои дома. Не менее 300 домов были уничтожены огнём, и они ещё не знают, что вызвало пожар», — ответил Тейшейра о степени катастрофы в Макапе.

Джон Макапа в Bellator Фото: bellator.com

Из-за этого пожара Джон не выступал в октагоне почти год. Перерыв закончился как раз на турнире в Макапе, увенчавшийся очередным успехом. И затем он подписал контракт с Bellator. Бразилец начал выступления в этой лиге с четырёх побед подряд, три из которых были раздельным решением. После чего Тейшейра должен был сразиться с самим Патрисио Фрейре. Но их бой сорвался из-за травмы у Макапы.

И потом Джона накрыла чёрная полоса из трёх поражений подряд. В неё попал оглушительный проигрыш нокаутом на второй минуте боя от будущей звезды Bellator Эй Джея Макки. После чего стало ясно, что Макапа не находится в числе главных претендентов на чемпионский пояс. И в июне прошлого года Тейшейра проиграл Джону де Хесусу, в результате чего с бразильцем расторгли контракт. Хотя это был первый бой по новому соглашению на несколько поединков.

Видео доступно на канале BellatorMMA в YouTube. Права на видео принадлежат BellatorMMA.

Сейчас Тейшейре 35 лет. За последнюю пятилетку он проиграл пять раз. Однако в общей сложности у него шесть поражений. Несмотря на такую тенденцию, он всё равно остаётся очень неудобным соперником, способным легко протянуть полную дистанцию боя. Тем более Джон неоднократно вытаскивал схватки на тоненького раздельным решением. Но он очень уязвим в разменах, что показал бой с Макки. Бразилец не очень хорошо чувствует дистанцию, особенно с более высокими соперниками. В этом кроется шанс для Нагибина. Но он гораздо опытнее российского бойца. Тимура ждёт непростой вызов.