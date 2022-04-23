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Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт, когда состоится бой, дата и время, где смотреть 23 апреля 2022, онлайн-трансляция, ставки

Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт. Цыганский король не повторит судьбу Поветкина? LIVE
Александр Фролов
Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт
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Возможно, это последний бой в карьере Тайсона. Вряд ли он захочет уйти побеждённым.

В субботу, 23 апреля 2022 года, лондонский стадион «Уэмбли» примет поединок между двумя британскими боксёрами Тайcоном Фьюри и Диллианом Уайтом. На кону будет стоять чемпионский титул по версии WBC в тяжёлом весе, которым сейчас владеет Фьюри.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта, а также расскажет о самых интересных событиях вокруг него.

Где и во сколько смотреть бой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт Когда бой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт, дата и время Полный кард вечера бокса Фьюри — Уайт
Live Александр Фролов

94 тысячи зрителей! Нас ждёт новый рекорд

Организаторы поединка Фьюри — Уайт ждут невероятные 94 000 зрителей на стадионе «Уэмбли». Предыдущее достижение — 88 000 человек, которые собрались в 2017 году вокруг ринга, в который вышли Энтони Джошуа и Владимир Кличко.

Примечательно, что 85 000 билетов на бой Фьюри и Уайта было раскуплено в течение трёх часов с момента начала их продажи. Теперь можно обращаться только к задравшим цены спекулянтам.

10:14 Александр Фролов

Фьюри заработает невероятные деньги

Тайсон Фьюри — самый высокооплачиваемый боксёр современности, если считать Флойда Мейвезера официально ушедшим на покой. Вспоминаем самые крупные гонорары в истории бокса.

10:06 Александр Фролов

Тайсон Фьюри оказался на 5 кг тяжелее Диллиана Уайта

В Лондоне состоялась церемония взвешивания, по итогам которого Тайсон Фьюри оказался на 5 кг тяжелее Диллиана Уайта. Фьюри показал на весах 264,8 фунта (120,1 кг), Уайт — 253,25 фунта (114,9 кг).

09:51 Александр Фролов

Где и во сколько смотреть бой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт

Поединок Тайсон ФьюриДиллиан Уайт будет транслироваться на следующих платформах: Panama Telemetro Channel 13, USA iNDEMAND, United Kingdom BT Sport. Вопрос показа поединка Тайсона и Диллиана в России пока не решён. Главный бой ивента начнётся 24 апреля 2022 года не ранее 00:30 по московскому времени.

09:43 Александр Фролов

Цыганский король может попасть в тюрьму?

Тайсон Фьюри не был бы самим собой, если бы не вляпался в очередную скандальную историю. Недавно власти Великобритании рекомендовали Цыганскому королю прекратить общение с промоутером Дэниэлом Кинаханом, которого обвиняют в организации преступного картеля. Только журналисты раскопали, что Тайсон всё равно встречался со своим приятелем, прилетев к нему в Абу-Даби. Как отреагируют власти, не отправят ли Фьюри в тюрьму?

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09:41 Александр Фролов

Когда бой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт, дата и время

Боксёрский турнир с боем Тайсон ФьюриДиллиан Уайт состоится 23 апреля 2022 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Королевство Великобритания). Начало турнира примерно в 20:00 мск.

09:38 Александр Фролов

В последнем бою Уайт жёстко нокаутировал Поветкина

Перед тем, как выйти на бой с Тайсоном Фьюри, грозный Диллиан Уайт провёл дилогию с Александром Поветкиным. В первом поединке россиянин нокаутировал британца, во втором — оказался нокаутирован сам. После чего принял решение завершить карьеру. Избежит ли Цыганский король судьбы Поветкина?

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09:36 Александр Фролов

Полный кард вечера бокса Фьюри — Уайт

Основной кард

Тайсон Фьюри (31-0-1) — Диллиан Уайт (28-2-0) — титул WBC в тяжёлом весе;
Исаак Лоуи (21-1-3) — Ник Болл (14-0-0) — вакантный пояс WBC Silver Feather Title;
Энтони Кокачи (19-10) — Джонатан Ромеро (34-1-0) — вакантный пояс Super Feather Title.

Предварительный кард

Дэвид Аделейе (8-0-0) — Крис Хейли (9-8-0);
Томми Фьюри (7-0-0) — Даниэль Бочански (10-1-0);
Кэрол Итаема (6-0-0) — Майкл Кьяч (2-11-0);
Курт Уолкер (1-0-0) — Стэфан Николаэ (3-31-2);
Ройстон Барни-Смит (1-0-0) — Константин Радой (0-10-0).

09:32 Александр Фролов

Бой с Уайтом будет последним для Цыганского короля. Возможно

Тайсон Фьюри несколько раз заявил, что после боя с Диллианом Уайтом он завершит карьеру. Конечно, верить Цыганскому королю необязательно: он очень любит «ловить хайп» подобными заявлениями. А если Фьюри всё-таки говорит искренне?

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