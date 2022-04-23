Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт. Цыганский король не повторит судьбу Поветкина? LIVE

Возможно, это последний бой в карьере Тайсона. Вряд ли он захочет уйти побеждённым.

В субботу, 23 апреля 2022 года, лондонский стадион «Уэмбли» примет поединок между двумя британскими боксёрами Тайcоном Фьюри и Диллианом Уайтом. На кону будет стоять чемпионский титул по версии WBC в тяжёлом весе, которым сейчас владеет Фьюри.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта, а также расскажет о самых интересных событиях вокруг него.