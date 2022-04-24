«Я даже не увидел этот апперкот — бах!» Боксёры и футболисты восхищены победой Фьюри

Долгожданный бой Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта завершился ожидаемо. Цыганский король на протяжении пяти с половиной раундов переигрывал соперника, после чего зрелищно нокаутировал одиночным апперкотом. Тем не менее поединок получился ярким: 94 тысячи болельщиков, пришедших на стадион «Уэмбли», вряд ли остались недовольными. Естественно, такое событие вызвало бурную реакцию спортсменов.

Бой происходил в Лондоне, дрались два британца — логично, что одними из первых высказались футболисты. Дэвид Бекхэм, Джон Терри, Златан Ибрагимович и ещё несколько знаменитых игроков отметились восхищёнными сообщениями: «Легенда», «Цыганский король — лучший», «Поздравляю Тайсона» и всё в том же духе. Присоединился и знаменитый актёр Дуэйн «Скала» Джонсон.



Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо остался в восторге от апперкота, после которого Уайт оказался на полу: «Какой апперкот! Цыганский король не валяет дурака. Лёгкая работа!»

Очень понравился удар Фьюри и другому экс-чемпиону UFC — Фрэнку Миру: «Вау! Вот это апперкот! Это возвращение короля».



А вот экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй раскритиковал Уайта, который, по его мнению, выглядел слабо: «С первого раунда я не увидел того, чего ожидал. Не было от Уайта нужного напора. Возможно, Диллиан боксировал в этом бою слишком медленно, а возможно, Тайсон был слишком быстрым. Фьюри выглядел спокойным, но при этом энергия Уайта очень быстро рассеялась. Он задыхался».

Легендарный Леннокс Льюис не скрывал восхищения действиями Фьюри: «Этот парень всегда меня потрясал. Это был отличный бой для него. Диллиан Уайт даже не знал, что его ждёт. Это был великолепный апперкот. Фьюри находится на пике своей карьеры, он лучший супертяжеловес в мире. Ничто его не остановит. Я сомневаюсь, что Тайсон уйдёт. Думаю, он вернётся на ринг».

Непобеждённый британец Джо Джойс подробно объяснил, за счёт чего Цыганский король одержал уверенную победу: «Диллиан выбрасывал свои лучшие удары, использовал грязный бокс, встал в стойку левши, пытаясь запутать Фьюри. У него была хорошая защита. Диллиан пытался донести правый оверхенд, сделать бой хаотичным, но Фьюри был очень сосредоточен — это было главным. Даже я не увидел этот апперкот — бах!»

Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта Фото: Julian Finney/Getty Images

Прославленный Карл Фрэмптон отметил работу тренеров Фьюри: «Это было убедительное выступление Фьюри, он забрал каждый раунд. Последний удар Тайсона был великолепен. Он действительно его не пробивал раньше в этом поединке. Уайт выглядел деревянным, поэтому Фьюри без проблем точно пробил, и всё, игра окончена. Фантастическое выступление. Его тренер смог открыть нового Фьюри. Он никогда не был панчером».

В качестве итога — слова боксёра Райана Гарсии, который отметил не бой, а песню в исполнении Фьюри. Цыганский король в очередной раз спел American Pie Дона Маклина.



«У Тайсона Фьюри потрясающий музыкальный вкус!» — написал Гарсия в «Твиттере».