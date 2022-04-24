Уход Фьюри — удар для бокса. Но сделал он это красиво

В ночь с 23 на 24 апреля Тайсон Фьюри закончил свою блестящую карьеру, грохнув Диллиана Уайта разящим апперкотом в шестом раунде. После боя Цыганский король сделал заявление, что это возможно, последний бой. Ключевое слово здесь — возможно. Это сохраняет надежду на его камбэк. Однако если оглянуться назад и вспомнить, через что прошёл Тайсон, сколько раз он говорил про ментальные проблемы, а также про то, что он всем всё доказал и просто хочет семейного покоя (дома его ждут шестеро детей), то напрашивается вывод, что это конец.

Фьюри хотел уйти ещё после третьего боя с Уайлдером, но он задолжал английским болельщикам возвращение домой. Только ради них он сделал исключение и исполнил «последний танец» в лучших традициях Майкла Джордана. Цыганский король очень тонко почувствовал момент, когда стоит уйти из спорта. В этом плане он взял пример с Хабиба Нурмагомедова. Пик спортсмена не вечен, как и хайп вокруг него. И Фьюри исполнил последний бой ровно в тот момент, когда был на пике популярности и пребывал в самых лучших физических и ментальных кондициях. Пробить собственные акции выше уже просто невозможно.

Тем не менее уход Тайсона Фьюри — это большой удар для бокса. Таких ярких, харизматичных и народных бойцов сейчас не сыщешь. Не зря люди пели: «Есть только один Тайсон Фьюри». К сожалению, никто не заполнит эту нишу даже наполовину в ближайшие годы, а то и десятилетия. Он велик во всех смыслах этого слова. Мы ещё не осознали степень величия этого человека в полной мере. И нам нужно смириться с тем, что он больше не выйдет на профессиональный ринг. На это есть определённые предпосылки, лежащие на поверхности.

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

Начнём с того, что круче выхода в ринг мы не увидим. Это действительно мечта: трон, фейерверки в честь одного бойца, перчатки в цветах английского флага, заводящая песня Sex On Fire, пафосный путь к рингу, 94 тысячи людей на Уэмбли, топивших за Цыганского короля. Зачем дальше драться? Круче способа закончить карьеру не придумать. Всё выглядит как сложившийся пазл. Он реализовал всевозможные фантазии в боксе. И вот эти слова про признание себя величайшим — это конец. Это очередное подтверждение, что он закончил. Вы можете быть не согласны с его точкой зрения, но он имеет право на своё мнение. И он убеждён в своём превосходстве на 100%.

От того, что боя с Усиком не будет, спорт однозначно проигрывает. Это печально, что мы не увидим бой между лучшими тяжами современности. Но зачем нужен этот поединок, если один из бойцов будет недостаточно мотивирован? Поэтому уход из спорта выглядит правильным и разумным шагом.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну Фото: youtube.com

Но не могу того же самого сказать про выставочный бой с Фрэнсисом Нганну. Да, это шоуменство чистой воды. Это то, в чём Фьюри может поддать огня. И там не такие высокие ставки, а денег там крутится побольше. Однако Тайсон сказал, что катается не на спорткаре, а на обычном Nissan Passat. Но это всё равно странный шаг. Хотя человек волен делать то, что ему заблагорассудится. Тем более Фьюри напомнил, что если ты делаешь то, что тебе нравится, тогда рано или поздно деньги к тебе придут.



Ему надоел профессиональный бокс и весь этот спорт высших достижений. Посудите сами, он проводил по 12-14 недель на сборах в отрыве от дома и семьи с шестью детьми. Он не вернётся в бокс. Это нужно принять. А развлекательные перформансы — это идеальная площадка для реализации оставшихся амбиций. Поэтому он собрался вернуться в реслинг, где его очень ждут. С его харизмой PPV-турниры будут продаваться на ура. Поэтому мы уверены в безбедной старости Цыганского короля.



Спасибо за великую карьеру и красивый конец! Это была славная охота.