Суть жизни в одном фото. Почему Фьюри настолько велик и счастлив

Этот текст начнётся сразу с того момента, когда Тайсон Фьюри вновь оказался на вершине мира. Он – король, вокруг него команда профессионалов, которая привела его на вершину. Но всегда есть удивительные и примечательные нюансы. Ринг, все причастные к триумфу, каждый нацелен на объектив фотокамеры. Дюжина фотографов документирует невероятный успех одного из королей бокса.

Простите, но этот текст, действительно, будет построен вокруг одного фото… Где все люди из команды Тайсона Фьюри позируют. Нормальная реакция, когда ты счастлив тому факту, что твоя работа воплотилась во что-то большее, чем гонорар. Это триумф, к которому все они, так или иначе, причастны. И все эти славные люди заслуживают эту секунду славы!

Но всего этого могло бы не быть. Когда Тайсон погрузился в зависимость от препаратов, которые не имеют никакого отношения к спорту, он катился в пропасть. И тем человеком, который сумел вытащить его из этой пропасти, была его жена, мать шестерых его детей – Пэрис. Именно она вдохновила бойца, который потерял мотивацию, на новые подвиги. Именно она вернула его на победную стезю.

И Тайсон возродился, словно птица Феникс. И сейчас он пришёл к той точке своей карьеры, когда любое его безумство (пусть это даже будет бой с Нганну) будет воспринято фанатами как истина в последней инстанции. Кстати, бой с Диллианом Уайтом побил рекорд 21 века по количеству зрителей на стадионе. На Уэмбли их было 94 000. Невероятно.

А теперь о главном. Эта заметка о том, насколько важна не просто поддержка, а вера. Вера в тебя со стороны близких и максимально важных для тебя людей. И это — история одного фото. Жена Тайсона Пэрис написала удивительно проникновенную книгу. Рекомендуем её почитать. Сам Король чуть ранее издал свою книгу, в которой откровенно рассказал о том, как упал на дно и как с этого дна выбрался. Обе – максимально мотивационные.

И вот понимая, как складывалась жизнь этой прекрасной пары в последние 5-6 лет, именно это фото говорит обо всём. У Тайсона была жесточайшая зависимость от тяжёлых и запрещённых во всём мире препаратов. Он буквально упал на дно, по его же собственным словам. Сложно себе представить, что в это время испытывала его семья. Пэрис могла собрать детей и уйти. А потом, подать иск в суд и ни о чём вообще не беспокоиться. Но она не просто осталась с любимым мужчиной, она его вытащила буквально с того света.

В ринге более десятка фотографов. Все члены команды Тайсона стараются максимально отобразить свои образы, попасть в кадр и остаться в истории. Все люди на этом фото сконцентрированы на том, чтобы выглядеть максимально вовлечёнными в процесс. Все ищут лучший план. Как бы поярче выглядеть в этот поистине легендарный момент.

А Пэрис Фьюри смотрит на любимого мужчину, который сейчас находится на вершине этого мира. И она счастлива. И ей совершенно плевать на всё, что происходит вокруг. Она спасла для нас великого боксёра.

Это, друзья, величайшее фото. Оно говорит о том, что на какие вершины не нацелился бы сейчас Тайсон, он сможет всё. С таким тылом, с такой поддержкой близкого человека, ему по силам свернуть любые горы!