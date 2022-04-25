Орловский улетал в нокаут от Фёдора, зато стал легендой UFC. В отличие от Емельяненко

Осталось меньше недели до очередного турнира UFC в Лас-Вегасе. Во втором по значимости поединке выступит легендарный Андрей Орловский, которому будет противостоять Джейк Коллье. Хотя первому чемпиону UFC из Беларуси уже 43 года, он закономерно считается фаворитом боя. Прославленный Питбуль идёт на серии из трёх побед: несмотря на возраст, он прогрессирует и успешно экспериментирует с тактикой.

Такому спортивному долголетию и мотивации можно только позавидовать — Андрей продолжает укреплять наследие в качестве легенды UFC. Поэтому особенно обидно, что в нашей стране Орловского знают в основном по неудачному бою с Фёдором Емельяненко. Напомним, что в 2009 году Андрей три минуты успешно противостоял россиянину, но пропустил тяжелейший удар в подбородок, оказавшись в эффектном нокауте.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

C тех пор Орловскому приходится отвечать на вопросы о Фёдоре практически в каждом интервью, что не может не раздражать белоруса. Ведь Орловский — одиннадцатый чемпион UFC в тяжёлом весе, побеждавший таких легенд как Фабрисиу Вердум, Антониу Силва и Тим Сильвия. На счету Андрея солиднейшие 55 поединков в профессиональных ММА, его карьера стартовала в 1999 году. И это заслуживает уважения.

Восхищаться хочется не только прежними достижениями Орловского, но и его нынешней формой. После серии неудач Андрей кардинально изменил тактику, перестал «рубиться» и теперь выглядит умнейшим бойцом. В своём возрасте он остаётся опаснейшей силой: из последних шести поединков белорус проиграл только один, попавшись на удушающий приём Тома Аспиналла. Сейчас Орловский, обладающий несколькими рекордами UFC, спокойно проходит три раунда против молодых бойцов — и побеждает.



А вот Фёдор, который всего на три года старше, не сумел перестроиться. Со временем Емельяненко перестал быть опасным в партере, забыл про защиту и полагается только на «колотушку». Иногда этого хватает, иногда — нет. Увы, Последний император так и не попробовал себя в UFC, а в Bellator совсем другой уровень соперников. Что, впрочем, не отменяет предыдущих достижений Фёдора.



Поэтому не стоит уничижительно говорить об Орловском, вспоминая только поражение от Емельяненко. Пусть у Андрея не было уникальной серии из десяти лет без поражений, но своё имя в историю спорта белорусский спортсмен вписал золотыми буквами. Кстати, было бы очень интересно увидеть реванш между Орловским и Емельяненко. Есть твёрдое ощущение, что на этот раз Андрей считался бы однозначным фаворитом.