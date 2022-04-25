«Я бью его ногой в подбородок». Как новый тренер сделал Фьюри лучшим бойцом современности

Успех человека в любой области зависит во многом от его настроя и веры в себя. Но чтобы все звезды сошлись, нужна доля удачи. Её, как правило, гарантирует правильное окружение. Флойд Мейвезер стал тем, кем является, благодаря людям вокруг. Тайсону Фьюри повезло не только с женой Пэрис, вытащившей его из депрессии, но и с тренером Шугархиллом Стюардом, придавшему ему нокаутирующей мощи, которой явно не хватало.

Настоящее имя Шугара — Джаван Хилл. Он является племянником ныне покойного легендарного тренера Эмануэля Стюарда, который, по словам Хилла, был ему как отец. Поэтому в 2019 году он взял фамилию своего дяди. После смерти Эмануэля в его распоряжение перешли лучшие бойцы зала Кронк Адонис Стивенсон, Энтони Диррелл и Чарльз Мартин.

Почему Фьюри ушёл к другому тренеру, хотя оставался непобедимым?

В конце прошлого десятилетия подопечными Шугархилла были узбекский боец Шахджахан Эргашев и россиянин Апти Давтаев. А в это же время Тайсон Фьюри принял решение разойтись со своим наставником Беном Дэвисоном. Причиной раскола стал застой в развитии. А также Тайсон не верил в то, что американские судьи отдадут ему победу в реванше с Уайлдером. Плюс валидольный бой с Отто Валлином указал на необходимость перемен. Поэтому он решил обратиться к услугам Шугара, чтобы нокаутировать Бронзового бомбардировщика.

Тайсон Фьюри и Бен Дэвисон Фото: Getty Images

Бойца и тренера свёл ирландец Энди Ли. У Фьюри был запрос на нокаут. Хилл согласился на просьбу о сотрудничестве, дав ему гарантии на этот исход. На его стороне опыт работы в зале Кронк, где выросли отборные нокаутёры в лице Леннокса Льюиса и Адониса Стивенсона. Они начали совместную работу за два месяца до второго боя с Уайлдером.



Вот как звучал основной посыл от нового тренера:



«Ты не будешь работать на отходах. Движение назад — это нормально, но давай отойдём назад и снова двинемся вперёд. Ты не будешь отступать назад и ждать. Ты должен вести себя агрессивно в стиле Кронка, иди и возьми его. Чего ты ждешь? Ты самый большой человек в дивизионе, самый большой человек в боксе. Ты должен задавать характер боя», — говорил Шугар на первых порах.

Самый опасный нокаутёр современности оказался в нокауте

Тайсон принял новые правила игры и неукоснительно слушался, не вступая в конфронтации. На адаптацию, по признанию Стюарда, ушло всего лишь четыре недели. Оставалось воплотить наработанное в ринге. И во втором бою с Уайлдером мы увидели другого Фьюри, более нацеленного, агрессивного и напористого. Теперь не Уайлдер гонялся за целью, и Цыганский король больше не плясал вокруг своего визави.

Шугархилл Стюард и Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

На этот раз Тайсон работал первым номером и перебивал соперника, одновременно используя технику и мощь. Он чаще вкладывался в удар, что было заметно по состоянию Бронзового бомбардировщика. Так Деонтей дважды оказался в нокдауне. А в седьмом раунде Фьюри настолько явно доминировал, что из угла американца выбросили полотенце.



«Эмануэль Стюард улыбается с небес. Он знал, что Тайсон Фьюри станет чемпионом еще тогда», — сказал Стюард-младший после завоевания титула чемпиона мира по версии WBC.

В третьем бою с Уайлдером принципы ведения схватки остались те же. Только Деонтей определенно прибавил по сравнению с прошлой встречей. Тем не менее, Фьюри осыпал Бронзового бомбардировщика тяжёлыми ударами, особенно во второй части встречи, что тот едва стоял на ногах. Но в 11-м раунде Тайсон отправил Уайлдера в нокаут. В этот раз обошлось без вмешательств и полотенец, которые могли бы смягчить вердикт на технический нокаут. Тайсон Фьюри перебил самого опасного нокаутёра современности его же оружием. Это дорогого стоит.

Изощрённые методики Шугархилла и близкие отношения с Фьюри

Многие видели заявление Фьюри, что он укрепляет челюсть при помощи орального секса. Но Шугархилл имеет в своём арсенале не менее изощрённый и даже более жёсткий способ укрепления подбородка.



«Я бью его ногой в подбородок. Затем он ложится на землю, а я просто прыгаю на нём. Вот как мы укрепляем подбородок Тайсона!» — признался Хилл.



Кроме того, они тренируются с закрытыми глазами. Также Шугар заявил, что бьёт своего подопечного.



«Я единственный человек, который побил Тайсона! Я постоянно надираю ему задницу! В тот день, когда я проигрываю Фьюри, я теряю над собой контроль!»

Шугархилл Стюард и Тайсон Фьюри Фото: Из личного архива Шугархилла

Но это не мешает им быть на одной волне. После третьего боя с Уайлдером оба сидели на пресс-конференции с голым торсом. Тайсон дал тренеру пояс лучшего бойца дивизиона по версии журнала The Ring. Кроме того, Шугар копирует имидж Фьюри и носит пиджак поверх голого тела.

Во время сборов Тайсон купил дом в Лас-Вегасе, но провёл там только один кэмп. И больше туда он не заезжал. Поэтому великодушно отдал этот дом своему тренеру в безвозмездное пользование.



«Его познания в боксе не имеют себе равных. Он очень, очень, очень хороший тренер по техничному боксу. Уверен, что он лучший из тех, что у меня были за последние 10 лет», — говорил Фьюри о своём наставнике после второй победы над Уайлдером.



Вообще, до трилогии с Бронзовым бомбардировщиком Фьюри считался фриковатым бойцом со слабой челюстью из-за нокдауна от безударного крузера Стива Каннингема. Из-за этого он был андердогом в первых двух встречах с Уайлдером. К тому же у англичанина не было нокаутирующего удара. Досрочные победы он забирал не за счёт одного решающего удара, а серийными навалами.

Шугархилл Стюард, Тайсон Фьюри, Боб Арум Фото: youtube.com

До работы со Стюардом-мл. у Фьюри было много сильных сторон, выделяющих его среди остальных бойцов. Но у него не было главного атрибута тяжеловеса в виде ударной мощи. Хотя Тайсон весит около 120 кг, что больше, чем у многих бойцов дивизиона. Шугархилл усовершенствовал Цыганского короля, наделив его недостающим качеством.



Многие восхищаются Тайсоном за его харизму, высокий бойцовский интеллект, волевой характер. Но мало кто имеет представление о том, кто сделал Фьюри лучшим бойцом современности. Это Шугархилл Стюард. Наследие зала Кронк работает по сей день.