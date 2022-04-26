«Где же ты, Дастин Порье?» Кто станет следующим соперником Бриллианта

В декабре 2021 года Дастин Порье обидно проиграл Чарльзу Оливейре. Он в очередной раз остановился в одном шаге от заветного пояса. После проигрыша бразильцу Порье задумался сначала об уходе из спорта, а затем признался, что думает о смене весовой категории. Видимо, он до сих пор не принял решение, где хочет дальше выступать.

Но тем временем Дастин проявляет активность в соцсетях и оставляет сообщения, что хочет драться. И, к счастью, спрос на него остаётся высоким. Уже несколько топовых бойцов из полусреднего дивизиона изъявили желание встретиться с Бриллиантом. Давайте разбираться, о ком идёт речь и кто, скорее всего, станет следующим оппонентом.

Колби Ковингтон (вероятность — 5%)

После победы над Хорхе Масвидалем Колби Ковингтон уже начал намечать следующую цель. Ею стал Дастин Порье. На пресс-конференции после UFC 272 Хаос бросил вызов Бриллианту:



«Я только что позаботился об этом уличном мусоре Майами, теперь пришло время позаботиться о болотном мусоре Луизианы. Где же ты, Дастин Порье? Назови место, парень. Скоро увидимся. Ты следующий», — заявил Ковингтон после боя с Масвидалем.



«Может, действительно, подраться с претендентом в полусреднем весе?» — ответил Порье.



Дана Уайт оказался в тупиковой ситуации, так как он не понимает, куда Колби дальше двигаться. Он проиграл два боя Усману, поэтому третья встреча за титул не предвидится. Остальных бойцов дивизиона он явно превосходит. Поэтому бой с Порье выглядел единственным выходом из ситуации: громкая афиша, море трэш-тока, жирная выручка с продаж платных трансляций гарантирована.

Колби Ковингтон Фото: Chris Unger/Getty Images

Место для фото (Колби Ковингтон)

Но на UFC 273 президент организации нашёл ответ на вопрос. Скорее всего, следующим оппонентом Хаоса станет Хамзат Чимаев. У них также есть своя история вражды — Ковингтон неоднократно оскорблял мать Хамзата. Борз явно хочет отомстить Колби за брошенные слова.



Исходя из вышесказанного, многое зависит не от вектора развития карьеры Порье, а от решения главы UFC. Поэтому бой Ковингтон — Порье в ближайшее время вряд ли состоится.

Гилберт Бёрнс (вероятность — 20%)

В прошлые выходные Дастин оставил короткое сообщение: «Хочу драться». На него ответил Гилберт Бёрнс с вопросом: «170?». Тут имеется в виду полусредний вес. После зарубы с Чимаевым Дуриньо явно поднял свою ценность. Поэтому Дана Уайт пообещал ему большой бой. По крайней мере, так говорит сам бразилец. Но если поверить на слово, то кого можно дать Бёрнсу, чтобы получить зрелище уровня битвы с Чимаевым? Выбор небольшой: Масвидаль, Диаз, Порье. У первого проблемы с законом, второй хочет уйти из организации, а третий остаётся доступным.

Гилберт Бёрнс и Хамзат Чимаев Фото: James Gilbert/Getty Images

Гилберт эффектно исполнил роль трамплина в бою против Чимаева. Почему бы не повторить такой трюк с Порье? Дастин отреспектовал ему и Хамзату за бой и, возможно, сам захочет сойтись с ним в клетке. Тем более Дана Уайт ещё не подыскал бразильцу нового соперника. Вероятно, он даже не начинал поиски. Не давать же Гилберту скучного Белала Мухаммада, который специализируется исключительно на проходах в ноги. А вот поединок Порье — Бёрнс в качестве соглавного боя номерного турнира выглядит заманчиво. Слово за главой UFC.

Конор Макгрегор (вероятность — 35%)

Конор Макгрегор вернулся после травмы и вовсю тренируется. Ему уже подыскивают соперника. Но Дана Уайт ждёт допуска от врачей, чтобы перейти к стадии переговоров. Леон Эдвардс отмёл тот факт, что ему предлагали деньги, чтобы тот подождал, пока в октагоне рубятся Макгрегор и Усман. Поэтому чемпионский бой в третьем по счёту дивизионе в ближайшее время не состоится.

Конор Макгрегор Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Исходя из фотографий в соцсетях, ирландец набрал мышечную массу и вряд ли будет с ней гонять обратно в лёгкий вес, где его переедет половина дивизиона. Поэтому вариант с переходом на категорию выше выглядит оправданным. Тем более сам Порье вряд ли вернётся в этот дивизион.



А кого ещё давать Конору? Нейт Диаз отказался от третьей встречи. Камару Усмана ему не дадут. Гилберт Бёрнс для трэш-тока и продвижения не годится. Остаётся только проверенный Бриллиант. Над американцем сейчас не довлеет тайтл-шот. И сейчас никто не осудит его за выбор денежного боя против человека, которого он бил два раза.



Конор, очевидно, хочет свести счёты с Порье, но также мы не знаем, хочет ли четвёртой встречи американец. Хотя их очередной поединок — это самое выгодное развитие событий для всех сторон. Макгрегор получит шанс вернуться, Дастин — заработать денег и ещё раз утвердиться на громком имени, болельщики увидят камбэк кумира против сильного соперника, а Дана Уайт на время выдохнет, потому что пиаром будет заниматься ирландец. Но нужен ли этот бой президенту UFC?

Нейт Диаз (вероятность — 40%)

Нейт Диаз не выступал в октагоне с прошлого лета, когда едва не грохнул Леона Эдвардса в концовке, но всё-таки уступил ему решением судей. С тех пор Нейт ноет о том, чтобы его отпустили на свободу, так как ему не дают боя. В это же время ему активно бросает вызов сам Порье. Конор тоже не против сойтись со Стоктонским гангстером в третий раз. Только сам Диаз не заинтересован в ирландце, касательно же Бриллианта никаких возражений не было озвучено.



А бойцам из топ-15 полусреднего дивизиона вряд ли захочется рисковать, особенно после того, как Эдвардс отскочил. А это второй номер рейтинга и следующий претендент на чемпионский бой. Поэтому единственный боец, который ничем не рискует и имеет авторитет в ММА-окружении — это Дастин Порье. А такая афиша, несмотря на то что оба бойца не в топ-15 полусреднего веса, вполне способна затмить половину титульников.



Исходя из того, что Дана Уайт не хочет отпускать Стоктонского гангстера просто так, ему напоследок нужно дать громкий поединок, чтобы сохранить репутацию. Порье может спасти ситуацию. Поэтому вероятность организации этой схватки довольно высока.