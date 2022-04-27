К наследию Хабиба есть вопросы. Один крутой канадец способен его победить!

Жорж Сен-Пьер снова вспомнил о незакрытом гештальте. Легендарный канадец признался, что он по-прежнему тренируется как профессиональный боец и был бы не против провести с Хабибом схватку по правилам грэпплинга.

«Если всё будет хорошо организовано, то почему нет? Может, будет проходить какое-нибудь интересное мероприятие или появится новая организация, которая будет специализироваться на грэпплинге. Я в отличной форме. Продолжаю тренироваться как профессиональный спортсмен и получаю от этого удовольствие. Некоторые парни в зале спрашивают меня: ты что, готовишься к возвращению? Я отвечаю: нет, мне 40 лет», – заявил Сен-Пьер.

После карьеры Хабиба действительно осталась недосказанность – то же самое произойдёт с Тайсоном Фьюри, если британец проигнорирует поединок с победителем боя Джошуа – Усик. Но если у Цыганского короля ещё есть время, Орлу стоит устроить схватку с легендарным канадцем как можно скорее – желательно до конца 2022-го. На это есть несколько причин.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Оба бойца не молодеют. Да, и Жорж, и Хабиб поддерживают форму, но они вышли уже далеко за пределы тех весовых категорий, в которых выступали. Чтобы провести схватку, для начала придётся договориться о дивизионе и без жертв привести себя к нужной форме. Это может оказаться не так просто, а со временем будет только труднее. Если у обоих спортсменов действительно сохраняется желание устроить историческую встречу, лучше поторопиться.

Для Хабиба схватка с Сен-Пьером может оказаться способом навсегда закрыть рты хейтерам, которые обесценивали всю карьеру Орла, ссылаясь на то, что Нурмагомедов никогда не менял дивизион. Поединок с ЖСП, если он состоится, явно пройдёт не в легком весе. Хороший способ показать, что он способен на многое и в полусредней категории.

Мало того, что Хабиб сможет порадовать фанатов и огорчить злопыхателей, поединок с Сен-Пьером по любым правилам – отличный повод для продвижения его промоушена Eagle FC. Нурмагомедов без проблем найдёт площадку и спонсоров в арабских странах, чтобы устроить турнир, где в мейн-ивенте будет он сам. Популярность EFC вырастет в несколько раз – Bellator и другим промоушенам второго эшелона придётся понервничать.

Важнейший нюанс: бой Хабиба с Сен-Пьером всегда хотел увидеть отец Орла, Абдулманап Нурмагомедов. А по мнению тренера Хавьера Мендеса, единственный поединок, на который Хабиб сможет получить благословение матери, это именно схватка с Сен-Пьером. Вероятно, такой бой можно было бы провести не просто на турнире EFC, а на традиционном вечере памяти Абдулманапа, который проходит в конце сентября.

Остаётся услышать только слова Хабиба, потому что канадец почти готов. Главное, к чему стоит быть готовым Орлу – Сен-Пьер не отдаст победу только в знак уважения. К выставочной схватке с ЖСП придётся по-настоящему готовиться, как к поединку за пояс UFC.