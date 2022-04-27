Любил тысячу женщин и никогда не проигрывал. Судьба легендарного Рокки Марчиано

В истории бокса не так много имён, величие которых абсолютно неоспоримо. Одной из таких легенд является Рокки Марчиано: про непобеждённого боксёра с рекордом 49-0 знает каждый поклонник бокса. Рокки, чья настоящая фамилия звучала как Маркеджиано, действительно был фантастическим спортсменом. Только шесть человек, встречавшихся с ним в ринге, сумели избежать нокаута. Но поражения не избежал никто.

В детстве Рокки, родившийся в семье итальянских иммигрантов в 1923 году, вовсе не думал о карьере боксёра. Мальчик, из-за бедности слишком рано познавший вкус тяжёлой работы, больше всего на свете любил бейсбол. В редкие свободные минуты он бежал на тренировку, надеясь стать профессиональным бейсболистом. Тренеры считали Рокки достаточно талантливым, но всё изменил перелом руки — про бейсбол пришлось забыть.

Зато парнишку приметил тренер по боксу Джин Калджано, оценивший его выдающиеся физические характеристики. Вскоре Рокки провёл несколько боксёрских тренировок и решил продолжать занятия. Только у государства были другие планы: в дверь Марчиано постучался военком, принёсший повестку. Молодого человека призвали на флот и отправили в Великобританию, где ему снова пришлось вспомнить про бокс.

Рокки вовсе не был задирой, но в местном пабе постоянно находились забияки, хотевшие помериться силами. После того как Марчиано «начистил» несколько физиономий, владелец предложил яркому парню драться за деньги на глазах публики. Платили немного, зато бокс помогал Рокки скрасить унылые армейские будни. Именно в том пабе был заложен стиль молодого боксёра — низкая стойка, выход на короткую дистанцию и резкие апперкоты.

Рокки Марчиано Фото: Getty Images

Демобилизовавшись и вернувшись в США, Марчиано сразу попал в руки опытных промоутеров. Парень окончательно решил сосредоточиться на боксе: он тренировался так много и упорно, что восхищал всех окружающих. Рокки быстро пошёл вверх по карьерной лестнице, проводя по десять поединков за год. Его слабой стороной была защита, что компенсировалось крепкой челюстью и отчаянным «нахрапом».

Роланд Ластарца, Рекс Лейн и даже легендарный Джо Луис — все были вынуждены капитулировать перед мощнейшими ударами Марчиано. Несмотря на агрессивную тактику, Рокки успевал просчитывать ходы оппонентов, благодаря чему побеждал даже записных фаворитов. В сентябре 1952 года боец по прозвищу Блокбастер Бронктона стал чемпионом мира в тяжёлом весе, нокаутировав ветерана Джерси Джо Уолкотта.

Любопытно, что Марчиано был ярким человеком и вне ринга. Он ярко разговаривал с журналистами, был всегда в хорошем настроении и отлично умел шутить. Кстати, Рокки оказался очень влюбчивым: несмотря на имеющуюся жену, боксёр влюблялся в тысячу женщин, о чём сам рассказывал друзьям. С другой стороны, звёздный спортсмен быстро «остывал», неизменно возвращаясь в семью.



Впереди у него была ещё серия ярких побед, а последним соперником чемпиона стал Арчи Мур. Ровно 66 лет назад, 27 апреля 1956 года, Марчиано неожиданно объявил о завершении боксёрской карьеры. Слишком частые выступления и энергозатратный стиль привели к многочисленным травмам, особенно плохи дела были с его спиной. Рокки покинул спорт и окончательно переключился на бизнес, где проявил недюжинный талант.

Рокки Марчиано Фото: Getty Images

Не будем кривить душой: зарабатывать деньги Марчиано помогали не только навыки дельца, но и многочисленные друзья из криминального мира. Они давали боксёру полезные советы, которыми тот весьма успешно пользовался. К сожалению, Рокки не успел выстроить полноценную бизнес-империю, погибнув 31 августа 1969 года в нелепой авиакатастрофе. Легендарному боксёру было всего 45 лет.