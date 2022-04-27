С кем подерётся Емельяненко? Александр дал жирнейший намёк – похоже, это снова не Дацик

Александр Емельяненко измучил поклонников в телеграм-канале. Боец уже несколько дней обещает анонсировать следующего соперника, но всё никак не дойдёт до конкретики. 27 апреля брат Фёдора сузил круг подозреваемых до 10 человек и заявил, что больше подсказок давать не будет. Нам больше и не надо – всё стало предельно ясно.

«В этом списке точно есть мой следующий соперник. Как вы думаете кто?» – спросил Александр и прикрепил следующие варианты: Сергей Харитонов, Вячеслав Дацик, Бигфут Силва, Фабио Мальдонадо, Михаил Кокляев, Магомед Исмаилов, Магомед Маликов, Артём Тарасов, Александр Шлеменко и Владимир Минеев.

Сразу отметём трёх лучших средневесов России. Исмаилов, Минеев и Шлеменко не будут опускаться до такого поединка – Емельяненко просто не готов оказать реальное сопротивление никому из этой тройки. Кроме того, у Минеева уже, судя по всему, назначен бой по боксу с Тимуром Никулиным, а Исмаилов и Шлеменко восстанавливаются от травм и готовятся к очной встрече в RCC.

Магомед Исмаилов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Разница в классе – препятствие и для боя Емельяненко с Харитоновым. В победу Александра в этом противостоянии не верит даже его тренер Игорь Кокоев. Да и Харитонову куда интереснее сейчас зарубиться в промоушене Хабиба.

Вряд ли есть смысл в реванше с Кокляевым и Тарасовым. Александр уже говорил, что такие мисматчи ему неинтересны – в список он их добавил, скорее всего, для количества. Эти парни, вероятно, проведут второй бой друг против друга – там у обоих шансов больше, чем в бою с братом Фёдора.

Поединки с Маликовым и Бигфутом тоже выглядят натягиванием совы на глобус. Бой с Магомедом мог бы быть интересен – всё же дагестанский боец жёстко нокаутировал Емельяненко 10 лет назад. Но в 2022 году мало кто помнит тот поединок, и раскрутить его будет сложно. Похожая ситуация с теоретической встречей Александра и Силвы – младший брат мог бы отомстить за старшего, но и такое противостояние интересно лишь олдам.

Большинство ждёт противостояния с Дациком. После возвращения в единоборства Вячеслав стал звездой поп-ММА – он регулярно доказывает, что способен биться в высоком темпе. Если несколько лет назад многие поставили бы на Емельяненко, то теперь фаворитом наверняка будет Дацик. Тем более бойцы жёстко настроятся друг против друга – по словам Вячеслава, их неприязнь началась ещё в 2009-м. Дацик не готов отпустить ситуацию – для этого нужно встретиться в ринге. Но, похоже, не в этот раз: Александр не выдержал и в комментариях ответил одному из подписчиков, что Вячеслав сейчас травмирован.

Вячеслав Дацик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самым возможным вариантом выглядит бой с Фабио Мальдонадо – не так давно бразилец дрался на голых кулаках против Тимура Слащинина в одном карде с Емельяненко. Фабио известен российскому зрителю по недавним поединкам со Слащининым и Харитоновым, да и бои с Фёдором и Мохнаткиным состоялись всего шесть лет назад. Такой оппонент был бы как минимум актуальным. Не исключено, что поединок пройдёт в том же промоушене Hardcore – тем более организация сейчас может предложить любые правила: бокс, ММА или голые кулаки.