«Присядь, твоя очередь ещё не пришла». Канело поставил на место лучшего бойца UFC

Пока идёт подводка к одному из главных боев года между Саулем Альваресом и Дмитрием Биволом, на сцену ворвался Камару Усман. Причём не один, а вместе со своим соратником и менеджером Али Абдель-Азизом. Они принялись расшатывать обстановку раскруткой поединка против мексиканца.

Баталии в соцсетях запустил Абдель-Азиз:



«Канело — настоящий трус, он дерётся с парнями, у которых 5 тысяч подписчиков в социальных сетях, они никогда ничего не сделают для его наследия. Теперь я понимаю, почему он не хочет проигрывать кому-то вроде Усмана. Это стиль курицы, никакого риска — никакого вознаграждения», — написал менеджер Усмана.



«Кто это вообще такой?» — коротко ответил Канело, добавив смеющиеся эмодзи.



Дальше в дело вступил сам Камару, встав на защиту своего менеджера:



«Давай просто расслабимся… пока кто-то не пострадал», — написал Усман, поставив в конце подмигивающий эмодзи.



«Согласен, потому что это буду не я», — ответил Альварес.



«В клетке или в ринге? Я хочу проверить в обоих местах… А ты?» — продолжил прощупывать почву Нигерийский кошмар.



«Ты вызываешь меня на бой, верно? Ты хочешь, чтобы настал день расплаты, не так ли? Ты обязательно узнаешь, где он состоится. Но пока присядь, потому что твоя очередь ещё не пришла. Мне нужно заниматься наследием», — осадил чемпиона UFC Альварес.

Сауль Альварес с поясами чемпиона мира Фото: Al Bello/Getty Images

«Хватит уже говорить… тебе не нужен этот дым в настоящей драке. Я услышал тебя! Удачи, чемпион», — оставил за собой последнее слово Усман.



Действительно, а кто же такой Али Абдель-Азиз? Небольшой ликбез для Канело: Али Абдель-Азиз — один из самых влиятельных менеджеров в ММА-индустрии. Он ведёт дела Камару Усмана, Гилберта Бёрнса и работал с Хабибом Нурмагомедовым, когда Орёл выступал в октагоне.



Но у него тёмное прошлое. Он прилетел в США по поддельному паспорту, чтобы избежать судебного преследования в Египте за мошенничество. Поэтому был завербован органами госбезопасности США, среди которых значилось ФБР, на которые Али работал до 2011 года. Также он был замечен в радикальной группировке «Мусульмане Америки», где занимался обучением технике рукопашного боя.