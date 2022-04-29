Яна выкидывают из чемпионской гонки. Он в конце длинной очереди

Неудача Петра Яна во втором поединке с Алджэмейном Стерлингом превратилась в большую проблему. Не только потому, что Ян проиграл — в конце концов, поражения случаются почти у всех. Просто теперь россиянин отодвинулся в чемпионской гонке настолько далеко назад, что титульного шанса придётся ждать как минимум пару лет. Хотя изначально казалось, что всё будет иначе.

Сразу после боя Ян — Стерлинг глава UFC Дана Уайт, недовольный судейским решением, ответил на вопрос о реванше. Функционер отметил, что не против его провести, но для начала Стерлингу нужно будет подраться с Ти Джеем Диллашоу. Таким образом, изначально Ян отодвинулся от титульного боя только на одну ступень. Но теперь Стерлинг буквально нарасхват — с россиянином он постарается встретиться в последнюю очередь.

Сначала руководство UFC хочет свести чемпиона с Ти Джеем Диллашоу: бывший обладатель титула пользуется популярностью, что поможет устроить денежный бой. Следом со Стерлингом может подраться Генри Сехудо — если «Тройной чемпион» вернётся в спорт, ему сразу дадут титульный шанс. Мало того, в очередь втиснулся и Жозе Альдо — один из самых легендарных бойцов в истории ММА. А ведь где-то рядом и Доминик Круз!

Все эти парни обладают куда большим медийным весом, нежели Ян, несколько подпортивший своё реноме. И они одновременно потребовали встречи со Стерлингом, что выглядит чуть ли не заговором. Логично, что UFC сейчас отложит россиянина «на дальнюю полку», даже если тот будет только побеждать. Сам Алджо, одолевший Петра буквально чудом, тоже не будет рваться к проведению трилогии. Во всяком случае пока.



Даже если Стерлинг проиграет условному Альдо или Диллашоу, это вовсе не приблизит Яна к чемпионскому бою. Дана Уайт просто продолжит сводить между собой главных звёзд: в длинной очереди к титулу Пётр сейчас «крайний». Россиянин должен драться как можно чаще и ярче — только так можно чуть сократить путь до пояса. Но Ян обязательно завоюет его вновь, в этом мы абсолютно уверены.