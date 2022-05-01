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Марлон Вера — Роб Фонт, следующий соперник Петра Яна, с кем будет драться Ян

Вера сделает Яну больно? У эквадорца нет слабых мест — и очень крепкая голова
Александр Фролов
Петр Ян — Марлон Вера
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Зато Пётр вполне может превратить эту голову в боксёрскую грушу.

Главный бой турнира UFC Vegas 53 не разочаровал: Марлон Вера и Роб Фонт устроили настоящую битву, пройдя все 25 минут боя. Первый раунд остался за Фонтом, но потом Вера трижды опрокинул соперника и забрал заслуженную победу единогласным судейским решением. Марлон продемонстрировал как умение ярко «рубиться», так и замечательную выносливость вкупе с бойцовским интеллектом.

Таким образом, 29-летний Вера вышел на серию из трёх побед. Помимо Фонта, эквадорцу удалось одолеть Фрэнки Эдгара и Дэйви Гранта. Что ждёт парня по прозвищу Чито теперь? Весьма высока вероятность, что он станет следующим соперником Петра Яна. Напомним, россиянин проиграл Алджэмейну Стерлингу в чемпионском бою — для следующего титульного шанса ему нужно одержать как минимум пару побед.

Яна выкидывают из чемпионской гонки. Он в конце длинной очереди Яна выкидывают из чемпионской гонки. Он в конце длинной очереди
«Можем повторить». Яну нельзя драться со Стерлингом — общий счёт станет 0-3 «Можем повторить». Яну нельзя драться со Стерлингом — общий счёт станет 0-3

Вера — очень яркий и при этом разносторонний боец. Нечасто так бывает, что количество самбишенов и нокаутов у спортсмена является одинаковым. Марлон хорош как в стойке, так и в партере, а его «бензобак» внушает уважение. Вдобавок у эквадорца очень крепкая голова: за всю карьеру он ни разу не оказывался в нокауте и даже более того — никогда не проигрывал самбишенами! Одолеть Веру можно только судейским решением.

Что может противопоставить Ян? Понятно, что наш соотечественник точно не уступит Чито в выносливости: Пётр долго «запрягает», зато ближе к экватору поединка превращается в настоящую машину. В ударной технике россиянин тоже имеет преимущество над Верой — арсенал Яна куда более разнообразен, а в боксе ему попросту нет равных. Некоторую опаску вызывает лишь борьба, где Марлон очень одарён.

До второго боя со Стерлингом казалось, что Ян превосходно защищается в партере. Увы, американец нашёл брешь в навыках Петра и одолел его благодаря «забранной» спине во втором и третьем раундах. Вера попробует повторить тот же трюк, но это будет невероятно сложно. Мы склоняемся к тому, что эквадорец доставит немало проблем Яну, однако для победы сил ему точно не хватит. Пётр банально выше классом.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Пётр Ян •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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