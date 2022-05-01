Кинг-Конг победил редким болевым приёмом. Что ещё нужно для попадания в топ-15? Видео

У Александра Романова пять побед в UFC, но он до сих пор не в топ-15 дивизиона.

В ночь с 30 апреля на 1 мая закончился турнир UFC Vegas 53. Один из самых скоротечных поединков был в тяжёлом весе, где Александр Романов встречался с Чейзом Шерманом. У непобеждённого Кинг-Конга не самое лучшее начало года — три сорванных боя. Сначала в феврале отменилась схватка с Илиром Латифи из-за травмы молдавского бойца.

Затем на прошлой неделе снялся Таннер Босер, и за четыре дня до турнира Александр получил в соперники Чейза Шермана. Но за пару часов до выхода в октагон Романову сообщили, что боя не будет, хотя он сидел в раздевалке и бинтовался. К счастью, перенос оказался недельным, и в конечном итоге поединок состоялся.



На счету Александра 15 побед в 15 схватках, 14 из которых закончились досрочно. У Шермана гораздо более скромная статистика — 15 побед при 9 поражениях. 14 из 15 боёв Ванильная Горилла закончил нокаутом, что могло настораживать базового борца Романова. Однако Шерман шёл со стриком из трёх проигрышей. Он потерпел поражение от Андрея Орловского, Паркера Портера и даже заплывшего жиром Джейка Коллье.

Из-за таких раскладов Кинг-Конг был одним из самых явных фаворитов на бумаге в истории UFC. За его победу давали скромные 1,04, а за триумф Чейза — космические 12,0. Ожидалось, что Шерман начнёт рубиться в стойке с первых секунд. Но он проспал проход в ноги. И хотя Чейз вставал на ноги, Романов сразу же сделал бросок через себя.

Права на видео принадлежат UFC Russia. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале UFC Russia.

Далее он занимался установкой контроля в партере, чего удалось добиться к концу второй минуты первого раунда. Сразу после этого Александр включил граунд-энд-паунд. Шерман пытался закрыться от него и преподнёс подарок своему сопернику — свою руку. Так Романов вышел на редкий болевой приём, напоминающий кимуру. За рубежом он известен как Americana или Keylock. Тем не менее американец не смог ничего противопоставить молдавскому бойцу и похлопал в знак сдачи.

Александр Романов Фото: ufc.com

Очередная доминирующая победа Александра Романова и пятая по счёту в UFC. За такой триумф он получил коричневый пояс. Странно, что молдавского бойца до сих пор не занесли в топ-15 рейтинга тяжёлого веса. Но если Кинг-Конга не добавят в этот топ, то ему должны дать Аугусто Сакаи, №13 дивизиона, о чём сам боец попросил после своей победы. Пора переходить на следующий уровень. А то на мешковой диете далеко не уедешь.