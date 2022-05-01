Что творит внук Мохаммеда Али! Снёс «двоечкой» крепкого соперника в первом раунде. Видео

К потомкам знаменитых спортсменов принято относиться с определённым скепсисом. Считается, что они способны лишь паразитировать на громких именах родственников. Именно так большая часть поклонников бокса думала про Нико Али Уолша — талантливого молодого боксёра, приходящегося внуком легендарному Мохаммеду Али. Парень не стесняется откровенно пиариться на дедушке, что многих откровенно раздражает.

Впрочем, 22-летний средневес не обращает внимания на критику и просто идёт от боя к бою. Ранее парень одержал четыре победы на профессиональном ринге и прошедшей ночью провёл свой пятый поединок. Соперником Нико был выбран Алехандро Ибарра — достаточно крепкий боксёр с рекордом 7-1, что никак не позволяло называть его джорнименом. Внука Мохаммеда Али ожидала серьёзная проверка.

Тем не менее Уолш всё равно считался фаворитом. Он не сумел бы так быстро продвигаться по карьерной лестнице, не будь у него реального таланта. В частности, у Нико отличный удар с обеих рук и солидная техническая оснащённость. В некоторые моменты парень и вовсе напоминает знаменитого деда движениями и скоростью. Хотя недостатков у Уолша хватает, ведь по боксёрским меркам он ещё совсем молод.



Зато Нико хватило опыта, чтобы легко разобраться с Ибаррой. С первых секунд внук Али начал форсировать ход поединка, проводя тяжёлые серии ударов «по этажам». Уолш выглядел боксёром принципиально иного класса, превосходя оппонента в скорости и силе атак. Ибарра рассчитывал продержаться хотя бы один раунд, но у Нико было другое мнение: за 15 секунд до гонга он опрокинул Алехандро классической «двоечкой».

Права на видео принадлежат промоушену Top Rank Boxing. Посмотреть ролик можно на официальном канале Top Rank в YouTube.

Попадания получились настолько тяжёлыми, что Ибарра не сумел даже встать. Естественно, ни о каком продолжении боя речи не шло — красивая и быстрая победа Уолша! Этот парень действительно подаёт солидные надежды — будем надеяться, что промоутеры не будут торопиться. Внуку Мохаммеда нужно поднабраться опыта, прежде чем выходить против топовых соперников. Но прямо сейчас Уолша можно назвать одним из главных талантов в среднем весе. Будем следить.