Орловский вышел на коротком уведомлении и повторил исторический рекорд. Легенда UFC

В ночь с 30 апреля на 1 мая закончился турнир UFC Vegas 53. В соглавном бою встретились Андрей Орловский и Джейк Коллье. Белорус согласился на этот поединок на коротком уведомлении за три недели до турнира, после того как Джастин Тафа был вынужден сняться. Питбуль подходил к предстоящей встрече с серией из трёх побед. А в случае успеха мог повторить рекорд Дональда Серроне и Джима Миллера по количеству триумфальных схваток в UFC (23). Против него вышел бывший средневес Джейк Коллье.

Этот скачок отразился на внешнем виде и телосложении американского бойца. Он настолько разжирел, что едва укладывался в лимит тяжёлого веса. В новом дивизионе статистика Джейка переменная: две победы и два поражения. Он проигрывал Тому Аспиналлу и Карлосу Фелипе. Зато побеждал Джана Вилланте и Чейза Шермана.

Фаворитом схватки был Орловский, но это никак не смутило малоизвестного андердога, который пошёл вперёд с первых секунд. Коллье оказывал давление на Питбуля и прижимал его к сетке. Джейк регулярно доставал Андрея своими хуками. Белорус оказался не готов к такому развитию событий. В конце пятиминутки у фаворита открылось рассечение над бровью. Первый отрезок ушёл к Коллье.

Андрей Орловский — Джейк Коллье Фото: Chris Unger/Getty Images

Во втором раунде Орловский включился и начал отбиваться вторым номером. Глобально картина боя не изменилась, но Прототип выбрасывал меньше ударов, чем в прошлой пятиминутке. Хотя явного преимущества ни у кого из бойцов не было. Но в стойке немного предпочтительнее выглядел Питбуль, который выиграл больше разменов. Однако Коллье записал на свой счёт тейкдаун, который не был доведён до контроля. Ровный раунд с небольшим преимуществом Орловского.

Всё должно было решиться в заключительной пятиминутке. В её начале Андрей разбил нос Джейку. Рассечение выглядело очень плохо. Однако затем Коллье включился и чаще доносил удары до цели. Орловский отбивался, но не настолько эффективно, как в прошлом раунде. Он чаще застаивался, из-за чего пропускал лишнего. А на последних секундах боя американец оформил очередной тейкдаун. Этого могло хватить для победы Прототипа в решающем раунде. Но у него всё было написано на лице, что могло смутить судей.



В итоге первый боковой отдал все три раунда в пользу американца (30:27), а второй и третий судьи выставили 29:28 в пользу Орловского. То есть они отдали Питбулю второй и третий раунды. Когда Брюс Баффер озвучил имя победителя, Коллье упал на колени от отчаяния и сразу же покинул октагон.

Могло показаться, что он сделал достаточно для победы. Но чтобы побить такую легенду, как Андрей Орловский, нужно заканчивать досрочно или хотя бы доминировать. Этого американцу сделать не удалось. Коллье тягался на равных с уважаемым человеком, который вышел на коротком уведомлении. Поэтому мы услышали такой вердикт. Таким образом, Орловский повторил рекорд Серроне и Миллера, одержав аж 23-ю победу в UFC. Ради этого стоило соглашаться на бой за три недели. Поздравляем!