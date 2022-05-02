Битвы дедов. Фьюри-старшему надоело смотреть бокс — он хочет драться с Тайсоном!

Одно из самых знаменитых семейств в боксе носит фамилию Фьюри. Конечно, главная звезда семьи — Тайсон Фьюри: непобеждённый великан доминирует в тяжёлом весе и выиграл великую трилогию с Деонтеем Уайлдером. Другие братья Фьюри тоже представляют собой неплохих боксёров, но они явно проигрывают в харизме как Тайсону, так и своему отцу — Джону Фьюри.
57-летний глава семейства привил детям любовь к боксу, потому что сам был боксёром. Ирландский кочевник начинал с традиционного единоборства своего народа — боёв на голых кулаках, где был достаточно успешен. После этого Фьюри-старший решил перебраться в профессиональный бокс, где оказался откровенным середняком. В 1995 году Джон после двух поражений нокаутами завершил карьеру с рекордом 8-4-1.
Повесив перчатки на гвоздь, бывший боксёр сохранил горячий характер: в 2011 году он оказался в тюрьме из-за серьёзных увечий, нанесённых сопернику в уличной драке. Выйдя на свободу, Фьюри-старший начал вести скромный образ жизни, чаще всего проводя дни в трейлере. Но отшельником не стал: Джон активно участвует в подготовке сыновей и даёт многочисленные интервью.
Несмотря на солидный возраст, глава семейства Фьюри сохраняет кипучую энергию, не позволяющую долго сидеть на месте. Видимо, Джону надоело просто смотреть за боями и финансовыми успехами сыновей: тот же Тайсон за последний бой заработал фантастические $ 33 млн. Поэтому старший Фьюри, недолго думая, решил вернуться на боксёрский ринг. И вызвал на поединок поистине легендарных боксёров!
«Сейчас или никогда. Я подерусь с любым человеком в мире за правильную сумму. Обещаю, я смогу отплатить за это ярким шоу. И им насладится публика, я покажу всё. Если вы хотите провести выставочные бои, не звоните Джону Фьюри! Потому что меня придётся побить, чтобы победить. Я сам набью всем морды. Но я жду. Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Джордж Форман, я готов драться с любым», — подчеркнул Фьюри.
Тайсон Фьюри с отцом
Фото: Nick Potts/Getty Images
Пожалуй, Формана следует сразу отмести, поскольку Большому Джорджу уже 73 года — в этом возрасте выходить на ринг попросту нельзя. А вот 55-летний Тайсон и 59-летний Холифилд — вполне себе варианты для боя с Фьюри. Тем более что Майк и Эвандер находятся в оптимальных для своего возраста кондициях: в прошлом году оба принимали участие в выставочных боях, пусть и с разным успехом.
Вопрос только в инвесторе, который оплатит подобное «шоу». Всё-таки Джон Фьюри не обладает таким громким именем. Но помочь деньгами может Тайсон Фьюри: так сын отблагодарит отца за всё, что тот для него сделал. Про спортивную составляющую говорить пока нет смысла, поскольку непонятно, в какой форме Джон Фьюри. Но увидеть его бой с условным Майком Тайсоном было бы как минимум интересно. Дедушки смогут дать жару!
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