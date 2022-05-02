До реванша с Джошуа почти три месяца. Усик должен выносить деревянного британца ещё раз

Накануне Боб Арум подтвердил дату второго боя между чемпионом мира по трём версиям — Александра Усика и Энтони Джошуа. Самое примечательное, что это подтвердил не промоутер Джошуа Эдди Хирн или менеджер Усика Эгис Климас. Тем не менее, согласно Аруму, матч-реванш состоится 25 июля. Тут стоит добавить, что это понедельник. Поэтому с вероятностью 99% бой пройдёт 23 июля.

Место боя пока не сообщается. Скорее всего, Эдди Хирн ещё не успел договориться о площадке для проведения реванша. Среди вариантов упоминались Англия и Саудовская Аравия. Не стоит исключать вариант с США, так как нужно покорять американскую публику, пока Тайсон Фьюри на пенсии. Американский рынок очень большой, и про него нельзя забывать.

Эдди Хирн Фото: Sarah Stier/Getty Images

Месяц назад Александр Усик покинул ряды теробороны и будет готовиться к своей первой защите чемпионских поясов в супертяжёлом весе. Ожидаемо, что после первой встречи Джошуа воспользовался правом незамедлительного реванша, прописанного в контракте. Именно это является одной из причин, почему Усик не встретился с Тайсоном Фьюри.

На данной стадии после всех потрясений Джошуа является самым удобным и понятным соперником для украинца. Британец может экспериментировать сколько угодно со своей физической формой, но глобально это ничего не изменит. Энтони уже 32 года, он в боксе больше 10 лет. Он сформировавшийся боец со своими преимуществами и недостатками. Поэтому Джошуа неспособен на кардинальное преображение в условного Фьюри.

Бойцовский арсенал развивается с самого детства. И если этот момент упущен, то его не успеешь наверстать. В случае с Энди Руисом Энтони подсушился и сменил тактику, чтобы хватило выносливости держать сбитого мексиканца на расстоянии вытянутой руки. О технических нововведениях речи не шло. С Усиком такое не прокатит. Именно это является основной причиной, почему он останется деревянным бойцом, чей единственный козырь — это пушечные удары.

Александр Усик Фото: Julian Finney/Getty Images

Задача Усика за кэмп — набрать прежние бойцовские кондиции и привести в порядок своё ментальное состояние. В данном контексте второй пункт выглядит более трудоёмким. Но Александру не привыкать к трудностям. Он — профессиональный спортсмен. Украинский боец неоднократно дрался за пояса на чужой земле и всегда выходил из ринга победителем. Тем самым Усик показал, что он умеет драться под давлением. Но в конце июля над ним будет довлеть пресс иного уровня.

Преимуществом для Александра является то, что у него будет свыше трёх месяцев на полную подготовку. За это время может многое измениться. У украинца есть всё, чтобы повторить успех. Ему не нужно изобретать велосипед, когда у него под рукой уже есть один рабочий. Главное — совладать с собой, и этого будет достаточно, чтобы подтвердить звание чемпиона мира ещё раз.

Александр Усик — Энтони Джошуа, когда бой, где смотреть

По словам Боба Арума, поединок Александра Усика и Энтони Джошуа состоится 25 июля. Но так как это понедельник, вероятнее всего, что их встреча состоится в субботу, 23 июля. Место проведения боя ещё не объявлено. Где покажут бой на территории России, пока не сообщается.