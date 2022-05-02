Самолюбие и бравада. Почему поссорились легенды ММА — Шлеменко и Емельяненко

Несмотря на внешнюю флегматичность, легендарный Фёдор Емельяненко успел перессориться со многими известными людьми. Нынешней весной Последний император вступил в противоборство с президентом Союза ММА России Радмиром Габдуллиным. Для начала Емельяненко демонстративно покинул пост председателя данной организации, высказав несогласие с политикой Габдуллина.

Это выглядит особенно любопытно, учитывая, что Фёдор когда-то и «посадил» своего бывшего спарринг-партнёра в президентское кресло. Впрочем, простым уходом Емельяненко не ограничился: вскоре он призвал Габдуллина уйти в отставку, заручившись поддержкой членов совета Союза ММА. Радмир отказался уходить, заявив, что его судьба может быть решена только на специальной конференции.

И тут в защиту Габдуллина выступил не кто иной, как Александр Шлеменко, занимающий в Союзе ММА роль советника президента. Прославленный ветеран сделал резкое заявление, упомянув известный конфликт Фёдора с братом Александром.

Фёдор Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я вообще не понимаю Фёдора. Зачем? Это так же, когда он говорил о брате. Это его родной брат. Всё что угодно можно говорить, но это его родной брат. Зачем вот эти все «иуда», как это было. Здесь то же самое. Это его спарринг-партнёр, Радмир его человек. Это им воспитанный человек, из его команды. Почему нельзя просто встретиться и поговорить? Зачем эти непонятные закидухи. Что хорошего во всём этом, что сделал Фёдор? Моё мнение, это плохо для Союза, это его дискредитирует».

Емельяненко не стал оставлять речь Шлеменко без внимания, отреагировав достаточно жёстко. Последний император выступил непривычно многословно, видимо, стараясь расставить все точки над «i».

«Мне жаль, что Шлеменко, думая о благе Союза, в котором он стал советником действующего президента, привлекает к себе внимание, раздавая направо и налево комментарии о ситуации, в которой не разобрался. Сор из избы не выносился, пока Радмир не решил заработать своей репутации дополнительные очки и дал развёрнутый комментарий о том, в какое сложное время я ушёл из союза.

У меня есть переписка, где Радмир пишет о том, что он готов уйти, если я скажу. Я сказал – действий не последовало. Тем не менее он и сейчас продолжает использовать моё имя, чтобы заработать себе рейтинг. Мне неприятно было осознать, что у Радмира, который стремится в политику, и у Александра, который становится популярным блогером, один почерк. Действия Александра мне понятны».

Шлеменко в ответ подчеркнул, что не хочет ввязываться в полемику с Фёдором. И, как часто бывает после таких слов, сразу вступил в эту самую полемику.

«В этой ситуации я не поддерживаю ни Фёдора, ни Радмира — я просто хочу понять логику Фёдора. Со слов Фёдора, он оправдывал ошибки Радмира его неопытностью. Значит, с его слов получается, что последние три года одной из самых популярных спортивных федераций в России руководил неопытный человек? Так а кто его туда назначил? Сам Фёдор. Или Радмир сначала был опытным, а потом стал неопытным?

Александр Шлеменко Фото: РИА Новости

Вот такие истории и бьют по репутации Союза ММА и нашего вида спорта в целом. Почему меня это так интересует? Да потому, что я считаю, что Союз ММА – это наша общая организация. Если кто-то считает, что это организация лично Фёдора или Радмира, то пускай. Я, наверное, такой наивный, но я считаю это нашей общей организацией.

Потому что уже долгое время я занимаюсь развитием ММА в Омске, да и в России в целом. Конечно, можно было всё это не делать. Можно было заниматься своей карьерой и карьерой нескольких близких к себе ребят, а остальные пусть барахтаются как хотят. Кто-то так и делает. Но я всегда был за общее. И если кого-то это раздражает — тогда извините».

Разобраться в этом конфликте непросто, учитывая противоречивую информацию. Шлеменко бравирует тем, что никого не поддерживает, Фёдор намекает на сотрудничество Александра и Габдуллина. Все обвиняют друг друга в «грехах», выставляя себя альтруистами. Особенно неприятно, что стороны пытаются уколоть друг друга побольнее, в пылу уязвлённого самолюбия забывая о взаимоуважении.

По информации «Чемпионата», всё достаточно просто. В Перми открывается промоушен, имеющие большие планы на покорение российского рынка. Организация стартует при активном участии Габдуллина и финансовой поддержке «Уралхима». Шлеменко тоже одобряет данное начинание, считая его перспективным. Потому и активно защищает Габдуллина, чья позиция кажется ему ближе и понятнее.

Зачем это «Уралхиму», которым владеет Дмитрий Мазепин? Ранее компания активно вкладывалась в команду Формулы-1 «Хаас», за которую выступал сын Дмитрия — Никита Мазепин. После известных событий компания покинула автогонки и было решено вложиться в ММА. Любопытно, что Никита — большой фанат смешанных единоборств, он дружит со многими нашими бойцами, включая Петра Яна и Хабиба Нурмагомедова.

А Фёдор, чья карьера неумолимо приближается к закату, решил укрепить своё влияние в России. Только оказалось, что влияния больше нет: бывший спарринг-партнёр почувствовал себя самостоятельным и теперь сам руководит Союзом ММА России. Емельяненко пытается запрыгнуть в уходящий поезд, чтобы не остаться ни с чем. Чем закончится этот откровенно политический конфликт — покажет время.