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UFC 274: Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи, 7 интересных фактов об Оливейре, биография

Заставил плакать Неймара, 2 года лежал в больнице. 7 мощных фактов об Оливейре
Евгений Нарижный
7 интересных фактов об Оливейре
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Несмотря ни на что, бразилец стал чемпионом UFC.

В ночь с 7 на 8 мая в Финиксе (штат Аризона, США) состоится турнир UFC 274. В главном поединке Чарльз Оливейра проведёт защиту пояса в лёгком весе против Джастина Гэтжи. Рассказываем самые интересные факты о бразильском чемпионе, о которых вы могли не знать.

Лежал в больнице два года и не мог ходить

В семь лет у Чарльза обнаружили ревматоидный артрит. Врач прогнозировал, что Оливейра останется инвалидом – он жаловался на сильные боли, не чувствовал рук, не мог встать и просто пошевелить ногой. На тот момент будущего чемпиона UFC ещё не интересовали единоборства – он увлекался футболом. У доктора не получалось убедить Оливейру, что тот не вернётся в спорт. Чарльз вспоминал, как врач утешал его и называл особенным, когда объяснял, почему карьера игрока ему не светит.

Оливейра лежал в больнице два года. Родители постоянно работали, поэтому большую часть времени Чарльз провёл в одиночестве. У родителей не было денег на дорогое лечение – к счастью, начальник матери оплатил обследования лодыжки в Сан-Паулу. Выписали Чарльза только в 11 лет, а заниматься футболом запретили. Альтернативой стало джиу-джитсу.

Жил в нищей семье

Для родителей Чарльза новое увлечение стало крайне дорогим удовольствием. Он пошёл в секцию джиу-джитсу вместе с братом Хермисоном: помимо занятий, пришлось покупать кимоно, а также оплачивать регистрацию на турниры. Мать Чарльза работала школьной уборщицей, отец вкалывал на скотобойне и торговал яйцами на фермерском рынке. Кроме того, семья организовала маленький бизнес – лавочку с хот-догами.

Несмотря на тяжкий труд, суммарный ежемесячный доход семьи Оливейра составлял около 500 реалов – примерно 7200 рублей по курсу 2001 года. Семья собирала картон на улице, чтобы оплатить занятия спортом – в Бразилии такой вид сырья покупают по цене от 0,15 до 0,30 реала или от 2 до 4 рублей за килограмм.

Ужасное зрение не помешало стать чемпионом UFC

Оливейра стал чемпионом UFC с близорукостью. До и после поединков он носит очки. Спортсмен никогда не использовал контактные линзы, хотя их разрешают большинство государственных спортивных комиссий. Файтер утверждает, что не испытывал проблем в клетке из-за плохого зрения. Объекты вдалеке размываются, но соперник всегда находится на расстоянии нескольких метров, поэтому он видит удары руками и ногами.

Чарльз в очках

Чарльз в очках

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Каждый год Чарльз проходит осмотр у офтальмолога, чтобы получить лицензию на бой. Врач тестирует пациентов с помощью щелевой лампы, с которой осматривает состояние роговицы, радужной оболочки, зрачка и век. Он также расширяет зрачок, чтобы увидеть сетчатку. Для допуска к поединку в Калифорнии показатель остроты зрения бойцов не может быть ниже 6/60 на любой глаз или 6/18 на оба глаза (идеальное зрение – 6/6). При этом в Калифорнии файтеру позволят драться с коррекцией зрения, а в Нью-Йорке – нет.

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Заставил плакать Неймара

Оливейра рассказывал, что познакомился с Неймаром в 2015 году, когда пришёл в гости в дом футболиста в Сан-Паулу. Чарльз признался, что игрок и вся его семья отнеслись к нему с уважением, а отец дал несколько важных советов. После того как Чарльз выиграл титул, он встретился с Неймаром снова. Боец принёс пояс домой к игроку и дал ему подержать трофей.

«Его глаза были полны слез. Был даже момент, когда он повернулся к его отцу и сказал: «Этот засранец говорил, что станет чемпионом, и он им стал». Я очень счастлив, что теперь могу общаться с такими людьми, как Неймар. «Такими» – я имею в виду тех, кому удалось взобраться по гигантской лестнице личной эволюции, сильно вырасти. Неймар всегда пишет мне в соцсетях, поддерживает», – рассказывал Оливейра.

Неймар и Оливейра

Неймар и Оливейра

Фото: Из личного архива Чарльза Оливейры

Нашёл дорогое хобби

Чтобы иногда не думать о единоборствах, Оливейра увлёкся скачками. Если Чарльз не готовится к бою, то может и сам поучаствовать в гонке. Этим видом спорта его заинтересовал друг и тренер Джиа Сантос. Боец купил лошадь по имени Нельсон – за последние пять лет она не пропустила ни одного финала местного кубка. Нельсон скоро отправится на пенсию, и Оливейре придётся вкладываться в новую лошадку, стоимость которой может доходить до € 35 тыс. – благо чемпионские гонорары позволяют делать такие приобретения. «У меня никогда не было бы такого хобби, если бы не UFC», – признавался Чарльз.

Хобби Оливейры

Хобби Оливейры

Фото: Buda Mendes/Getty Images

У него есть необычный талисман

На все поединки Чарльз берёт маленький талисман: много лет назад отец вручил каждому из сыновей камушек, символизирующий победу Давида над Голиафом. Оливейра никогда не рассказывал одноклубникам и тренерам о сувенире, потому что считал это слишком личным. Но главный тренер и менеджер Диего Лима всё-таки узнал о его существовании перед поединком с Ником Ленцем – оказалось, у Лимы есть такой же.

Тренеру камень подарил боец Лауреано Старополи после победы над Тиагу Алвесом. Перед боем с Ленцем Оливейра попросил коуча придержать сокровище у себя. «Это было необычно, но я забрал его. После боя мы сфотографировались. Это казалось странным, потому что в кармане у меня тоже лежал камень. Я спросил Чарльза, откуда он взялся, и он рассказал мне историю о Давиде и Голиафе. Эта история приносит ему много положительной энергии», – говорил Лима.

Живёт недалеко от родной фавелы и помогает бедным

Оливейра – бразильский Шлеменко. Как Александр продолжает жить в Омске, несмотря на финансовые возможности перебраться в любое другое место, так и Чарльз обитает недалеко от фавелы, где родился и вырос. По мнению бразильца, нужно жить в комфортном месте и общаться с близкими по духу людьми вне зависимости от статуса и финансового положения. Оливейра не отказывается от комфортного дома, дорогого авто и стильной одежды, но в то же время он регулярно помогает тем, у кого нет возможности жить богато.

Оливейра в фавелах

Оливейра в фавелах

Фото: Из личного архива Чарльза Оливейры

Чемпион UFC покупает базовые продукты и сам доставляет их к дверям. Чарльз отметил, что люди в фавелах по-прежнему находятся в нужде и голоде: иногда три или четыре человека из одного дома забирают по несколько корзин. У бойца есть собственный фонд – недавно крупное пожертвование туда сделал предыдущий соперник Оливейры, Дастин Порье. Американец перевёл Чарльзу $ 20 тыс., при этом даже не потребовав никаких расписок о том, что деньги уйдут на благие дела.

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