Оливейра не всегда был непобедимым киборгом. До перезагрузки Чарльза лупили регулярно

В 2022 году сомнений в скилах Чарльза Оливейры не возникает ни у кого. Бразилец не выглядит монументально и частенько попадает в затруднительные ситуации, но всегда выбирается из них максимально красиво. Победная серия Чарльза в UFC дошла уже до 10 поединков, а всего в промоушене Даны Уайта он выиграл 20 боёв. При этом Оливейра лишь дважды довёл схватку до решения судей – он единолично держит рекорд UFC по досрочным победам.

С такими цифрами может показаться, что перед нами чемпион, который доминирует на протяжении многих лет, но всем прекрасно известно, что Чарльз завоевал пояс всего год назад, 15 мая 2021-го в поединке с Майклом Чендлером. Очевидно, дело в поражениях – в рекорде Оливейры их восемь, и все пришлись на UFC.

Чарльз Оливейра Фото: Carmen Mandato/Getty Images

До перерождения бразилец с примерно одинаковой регулярностью финишировал соперников и проигрывал досрочно. Впервые Чарльз уступил ветерану Джиму Миллеру – американец без опасений перевёл соперника и сделал ему болевой приём колена за пару минут, хотя постоянно рисковал попасться на удушение.

2011 год станет для Чарльза не более удачным. Сначала его поединок с Ником Ленцем признают несостоявшимся из-за нелегального удара коленом – ровно такого же, какой пробил Пётр Ян Алджэмейну Стерлингу. Позже Оливейру уже в первом раунде нокаутирует ещё свежий Дональд Серроне.

Так меньше чем за год из угрожающих 14-0 показатели Чарльза превратились в блёклые 14-2-1. Бразилец вернулся к поединкам с ноунеймами и после серии из двух досрочных побед получил ещё одного заслуженного ныне ветерана, Каба Суонсона. Мощным оверхендом Каб отправил будущего чемпиона в глухой нокаут – с тем, чтобы держать удар, у Чарльза всегда были проблемы.

Оливейра в нокауте Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Следующим для Оливейры оказался Фрэнки Эдгар, который нанёс бразильцу первое и единственное поражение решением. Два джитсера много рубились в стойке, но не добились нокаута. Вероятно, тяжёлый поединок встряхнул Чарльза – он выдал серию из четырёх победных боёв, а затем столкнулся с Максом Холлоуэем. Поединок закончился радостью гавайца уже на второй минуте, но Макс не сделал для этого практически ничего. После борьбы у сетки Оливейра схватился за шею. Он не смог продолжать, и Хёрб Дин остановил поединок, а заодно и Холлоуэя, который рвался добить бразильца. Врачи и сам Оливейра до сих пор не знают, что именно случилось с ним в том эпизоде.

Тем удивительнее, что всего через четыре месяца Чарльз вернулся в октагон и победил Майлса Джури в первом раунде. Казалось, что всё позади, но поражение от Холлоуэя стало началом самого неудачного отрезка в карьере Оливейры – за шесть поединков он уступил четыре раза, а 2016-й стал годом гильотины – в августе и ноябре Чарльз попался на этот приём скатившимся Энтони Петтису и Рикардо Ламасу.

Оливейру задушил Петтис Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Как раз эти поражения, а также многочисленные провалы на взвешивании сподвигли Чарльза сменить весовую категорию, где он сначала быстренько задушил Уилла Брукса, а затем жёстко наелся локтей от Пола Фелдера – рефери Дэн Мираглиотта так всполошился, что аж прикрикивал, когда разнимал бойцов.

Спустя всего полгода Чарльз вернулся боем с Клэем Гуидой – так начался гениальный винстрик, который продолжается до сих пор. В семи случаях из 10 Оливейра считался фаворитом, так же будет и с Джастином Гэтжи, но всё указывает на то, что защитить пояс будет сложнее, чем в поединке с Дастином Порье, в которого верили больше.