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UFC 274: Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи, Майкл Чендлер — Тони Фергюсон, где и когда смотреть, трансляция, кард, прогноз

Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи. Где смотреть титульный бой в лёгком весе на UFC 274
Евгений Нарижный
UFC 274: Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи
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Всё самое важное, что нужно знать о последнем номерном турнире весны.

Дата и время турнира

Турнир UFC 274 состоится в ночь с 7 на 8 мая по московскому времени в городе Финикс, штат Аризона. В соглавном бою турнира за пояс в женском минимальном весе сразятся Роуз Намаюнас и Карла Эспарза, в мэйн-ивенте титул в лёгком дивизионе оспорят Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи. Предварять поединки будет супербой двух других представителей лёгкого веса – Майкла Чендлера и Тони Фергюсона.

Предварительный кард начнётся 8 мая в 1:00 мск. Основной кард стартует ориентировочно в 5:00 мск. Бой Оливейры и Гэтжи можно будет увидеть примерно в 6:30-7:00 мск. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию турнира UFC 274.

Прямая трансляция

Трансляция турнира будет доступна на UFC Fight Pass. Также бойцовский вечер покажут телеканалы «Матч» и «Матч! Боец».

Полный кард турнира UFC 273

Основной кард

Предварительный кард

  • Андре Фиальо — Кэмерон ВанКамп (полусредний вес);
  • Рэнди Браун — Хаос Уильямс (полусредний вес);
  • Мэйси Чиассон — Норма Дюмонт (женский легчайший вес);
  • Брэндон Ройвал — Мэтт Шнелл (наилегчайший вес);
  • Благой Иванов — Маркос Рожерио де Лима (тяжёлый вес).

Ранние прелимы

  • Франсиско Триналдо — Дэнни Робертс (полусредний вес);
  • Трейси Кортес — Мелисса Гатто (женский наилегчайший вес);
  • Клейдсон Родригес — Си-Джей Вергара (наилегчайший вес);
  • Лупита Годинез — Ариан Карнелосси (женский минимальный вес);
  • Джорни Ньюсон — Ферни Гарсия (легчайший вес).

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Мнения экспертов

«Думаю, это будет хороший бой, потому что эти ребята высокого уровня. Чарльз улучшил свою ударную технику, и у него больше [навыков] в партере, чем у Джастина. Думаю, что они немного порубятся в стойке, затем Чарльз свалит его на землю, возьмёт его спину и финиширует там. Например, в третьем или во втором раунде», – сказал третий номер рейтинга лёгкого дивизиона Ислам Махачев, слова которого приводит MMAJunkie.

«Я думаю, что самый серьёзный соперник для Чарльза Оливейры — это Джастин Гэтжи. Раньше я думал, что это Ислам Махачев, но теперь уже нет. Просто Оливейра без проблем пойдёт в партер с Махачевым, а это опасно», — уверен экс-двойной чемпион UFC Генри Сехудо, которого цитирует MMA News.

«У Оливейры больше способов победить. Джастин может только нокаутировать его. Что касается Чарльза, то он может как нокаутировать, так и задушить его, а если ему не удастся сделать ни то ни другое, то он, скорее всего, победит решением. Я не утверждаю, что Гэтжи обязательно проиграет — Чарльз пропускает много ударов. В последних двух боях он бывал в нокдаунах, а Гэтжи — это тот парень, который обычно доводит дело до конца. Так что если он сможет его потрясти, то Чарльз рискует не восстановиться. Это интересный бой, но я вижу фаворитом Оливейру», — заявил бывший временный чемпион лёгкого веса UFC Дастин Порье на YouTube-канале InsideFighting.

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