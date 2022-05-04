Кайла Харрисон — Марина Мохнаткина. Где смотреть титульный бой в лёгком весе на PFL 3

Дата и время турнира
Турнир PFL 3: регулярный сезон — 2022 состоится 7 мая 2022 года на Esports Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США). В главном бою действующая чемпионка лиги американка Кайла Харрисон будет защищать пояс лёгкого дивизиона от посягательств россиянки Марины Мохнаткиной. В карде значатся ещё два боя с участием наших соотечественников: Магомед Магомедкеримов постарается закрыть поражение в поединке с Жоао Зеферино, а Николай Алексахин завершит незаконченное дело в поединке с Садибу Си. Последний поединок двух этих бойцов признан несостоявшимся из-за тычка в глаз россиянину.
Предварительный кард начнётся 7 мая 2022 года в 1:00 по московскому времени. Основной кард стартует ориентировочно в 4:00 мск. Бой Кайлы Харрисон и Марины Мохнаткиной начнётся не ранее 6:00 мск. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию турнира PFL 3: регулярный сезон – 2022.
Прямая трансляция
Трансляция турнира будет доступна на телеканале и сетевых сервисах ESPN 2 и ESPN+. Трансляция турнира на российских ресурсах осуществляться не будет.
Полный кард турнира PFL 3: Харрисон — Мохнаткина
Основной кард
- Кайла Харрисон — Марина Мохнаткина — титул в лёгком весе;
- Рэй Купер II — Карлос Лил Миранда — титул в среднем весе;
- Рори Макдональд — Бретт Купер;
- Магомед Магомедкеримов — Жоао Зеферино.
Предварительный кард
- Джена Фабиан — Джулия Бадд;
- Садибу Си — Николай Алексахин;
- Лариса Пачеко — Замзагуль Файзолланова;
- Глейсон Тибау — Джарра Аль-Силави;
- Елена Колесник — Абигейл Монтес;
- Ванесса Мело — Мартина Жиндрова.
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Мнения экспертов
«Харрисон все приукрашивают. Мы все из мяса. Марине я то же самое говорил. Поэтому не надо бояться. А то, что она олимпийская чемпионка по дзюдо, это ничего не значит. Мы в смешанных единоборствах. Это совсем другое. Марина тоже неслабая. Она опытная, если не ошибаюсь, семикратная чемпионка мира по боевому самбо. Чем она хуже? Она двигается хорошо и борется тоже хорошо. Она морально готова к бою. Я с ней общался. Она на позитиве, у неё всё отлично. Она поехала на бой в отличном настроении. С весом у неё нет проблем, гоняет немного. План на бой хороший. Он мне понравился. Главное, чтобы она выдержала свой план. Почему-то я уверен, что Марина может пройти Харрисон», — поделился с «Чемпионатом» своим мнением боец клуба «Архангел Михаил» Алексей Кунченко.
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