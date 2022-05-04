В Бивола никто не верит. Рассказываем, чем Дима может взять Канело

В ночь с 7 на 8 мая состоится главный бой года для российского бокса. Суперчемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол будет защищать свой пояс против лучшего бойца современности, чемпиона мира в четырёх весовых категориях Сауля Альвареса. Это второй заход мексиканца в этот дивизион. В прошлый раз он нокаутировал Сергея Ковалёва и взял пояс WBO. Похоже, сейчас Канело намерен зачистить весь полутяжёлый дивизион, чтобы у всех скептиков отпали сомнения по его величию.

Альварес подходит к этому бою в статусе явного фаворита. За его успех дают скромный коэффициент 1.19. Это практически ничто. Но мы полагаем, что аналитики очень недооценивают россиянина. У него есть что предложить мексиканцу.

Преимущества Бивола перед Канело

Во-первых, Бивол крупнее и выше Канело. Рост Дмитрия составляет 183 см, а у Сауля — 173 см. Бивол — природный полутяж, а Канело — средневес, которому приходится набирать массу, чтобы дотянуть до своего оппонента. В случае c Ковалёвым это сработало, так как Сергей: а) вышел на невыгодных условиях с усечённым кэмпом и ограничениями по набору веса; б) имеет сухощавое телосложение.

Во-вторых, у Дмитрия отличное кардио. И это несмотря на наличие горы мышц, которые, по идее, должны закисляться. Последние шесть боёв прошли полную дистанцию. В-третьих, Бивол берёт своё простотой. У него не самый богатый бойцовский арсенал, но он грамотно распоряжается им. Прежде всего это джеб. Он очень плотный у россиянина. При разнице в антропометрии этот удар может сыграть решающую роль. Именно благодаря этому простому удару Оскар де ла Хойя едва не одолел Флойда Мейвезера.

Дмитрий Бивол и Айзек Чилемба Фото: Elsa/Getty Images

Ну и у Бивола хорошая школа бокса с достижениями в любителях. Он умеет работать разнообразно, подстраиваясь под особенности соперника. Так, в бою с долговязым Умаром Саламовым (рост 192 см) Дмитрий сближался на среднюю дистанцию для коротких серий и постоянно кружил вокруг напористого оппонента.



А в схватке с Жаном Паскалем, который лучше всего подходит Канело по телосложению и антропометрии, наш чемпион приструнивал оппонента джебами и добавлял короткие удары в корпус для сохранения фактора непредсказуемости. Но главный успех в том поединке — это сохранение дальней дистанции. Взрывному канадцу не удалось достать до россиянина своими резкими выпадами.

Что есть у Канело Альвареса

Канело Альварес — самый совершенный боец современности. По его боксёрским движениям можно составлять учебники по боксу. Всё, что делает мексиканец в ринге, идеально, эталонно. Он наработал до автоматизма и совершенства все телодвижения (уклоны, нырки). При уклонах Сауль сохраняет минимальную амплитуду, чтобы сразу же нанести ответный удар.



У Канело не только превосходная техника, но и отменная физика. Он одновременно может похвастать убийственной мощью и отменным кардио. Для него протянуть 12 раундов никогда не было проблемой.



Альварес великолепно обучен тактике. Он одинаково здорово работает первым и вторым номером, что мы неоднократно видели. Его работа первым номером внушает в соперников ужас. Вспомните, как от него бегал Амир Хан, пока Канело не достал до него.

Сауль Альварес и Джеймс Киркленд Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Но и в зарубах, стоя у канатов, Сауль чувствует себя комфортно. Он хорошо уворачивается от ударов даже с опущенными руками. Работа вторым номером не чужда мексиканцу. Достаточно вспомнить, как он грохнул Джеймса Киркленда, стоя у канатов. Он способен подстроиться под любого оппонента. Только если его имя не Флойд Мейвезер.



Однако у Канело есть один изъян — он слишком сильно замахивается и таким образом раскрывается, когда наносит силовые удары. Этим как раз пользовался Мейвезер. Здесь в помощь Биволу джеб, которым он может сбить ударный порыв Сауля. Но для этого нужно сохранять дистанцию и не позволять Канело сближаться. Иначе Дмитрий не успеет среагировать и таким образом попадёт под раздачу.

За счёт чего Канело может победить

В боксе на первом месте стоит интеллект, Мейвезер не даст соврать. Тактическая подготовка и запасные планы, в зависимости от хода поединка, играют самую важную роль. Большей тактической гибкостью обладает Канело, чей арсенал гораздо богаче. Всё-таки не каждый боец способен одинаково хорошо работать первым и вторым номером.



Плюс на его стороне опыт больших боёв. Альваресу приходилось вырывать победы у Мигеля Котто, Амира Хана, Эрисланди Лары и Геннадия Головкина. Бивол не может похвастать такой оппозицией. Всё-таки трудно назвать Жана Паскаля и Айзека Чилембу элитой. У Дмитрия ещё не было таких ситуаций, когда он проигрывал схватку и ему нужно было срочно переворачивать ход боя. Даже непобедимый Мейвезер имеет такой опыт.

Сауль Альварес и Мигель Котто Фото: Al Bello/Getty Images

У обоих бойцов отличная физическая подготовка. Но в их случае решающую роль сыграет не ударная мощь, а скорость выброшенных ударов. Если Бивол не совладает со скоростью атак и контратак мексиканца, тогда вся подготовка улетит в трубу. Нужно готовиться к тому, что скорость ударов Альвареса будет выше, так как он бывший средневес. В случаях взаимных разменов чаще всего победителем будет выходить Канело, особенно на средней дистанции.



Ну и, конечно же, не стоит забывать про судей. Они всегда были благосклонны к мексиканцу. Одна из трёх судей выставила ничью в проигранном бою против Мейвезера. На счету Сауля как минимум три спорных боя — два из них против Головкина и ещё один против Лары. Поэтому в случае равного поединка победа, скорее всего, будет отдана распиаренному мексиканцу.

Как Бивол может победить Канело

На стороне Бивола разница в антропометрии. Он очень хорошо работает на дальней дистанции. И его задачей будет удержание Канело на расстоянии вытянутой руки. Джеб ему в помощь. Важность этого удара нельзя недооценивать. Альварес точно будет работать первым номером, так как он ниже соперника. Поэтому россиянину для сохранения дистанции нужно включать ноги и постоянно двигаться. Подвижная цель всегда хуже неподвижной. Для этого и нужен бойцовский интеллект с выносливостью.

Вдобавок Биволу нужно выбрасывать удар при окончании атак или отскоке назад, чтобы не давать мексиканцу простор для ответных выпадов. Так как нашему бойцу вряд ли удастся удерживать Канело на дальней дистанции, ему придётся вовсю использовать корпус для защиты. Вообще, Дмитрий не очень часто прибегает к уклонам и ныркам, но тут особый случай.

И чтобы Канело не успел приспособиться к джебу Бивола, нужно добавлять другие удары для сохранения элемента неожиданности. В бою с Паскалем Дмитрию удавалось отвлекать боковыми в голову и корпус. Отличный способ сбить с толку соперника. Но в случае с Канело нужно запастись большим количеством козырей в рукаве.

Что нельзя делать Биволу

Прежде всего работать на средней и ближней дистанции — Канело перемолотит его там. Отсюда следует, что Биволу нельзя прижиматься к канатам и стоять в глухой защите. Если Дмитрий примет на себя много ударов, у него может вырасти гематома или открыться рассечение. Кроме того, что это вызовет лишний дискомфорт, это даст повод врачу снять россиянина с боя. Так, собственно, Билли Джо Сондерс проиграл Альваресу в прошлом году.

Какие шансы у Бивола на победу

Шансы есть. Они, разумеется, не самые высокие, но они точно есть. Для этого Биволу нужно не подпускать к себе Альвареса и перебивать его с дальней дистанции. Чем больше таких эпизодов Бивол выиграет, тем больше вероятность его победы. Но необходимо побеждать убедительно, чтобы ни у кого не было вопросов в судейском вердикте. Потому что близкий бой точно отдадут местному любимчику.