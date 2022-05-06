«Я проиграл себе». Пётр Ян признал ошибки в бою со Стерлингом и дал совет Харитонову

Боец клуба «Архангел Михаил» и бывший чемпион в легчайшем весе UFC Пётр Ян не особенно жалует журналистов. Он чаще высказывается в своих социальных сетях. Но сейчас, когда страсти по второму поединку с Алджэмейном Стерлингом улеглись, Пётр встретился с журналистами ведущих российских изданий. Разговор получился откровенным и максимально интересным. Уж что-то, а рассказчик Ян отличный. Да и чувством юмора природа его не обделила.

Что Пётр думает о Сергее Харитонове, враги ли они со Стерлингом, с кем хотел бы подраться и принимает ли он поражение от Алджэмейна — обо всём этом и многом другом откровенно в этом интервью.

— Пересматривали ли вы бой со Стерлингом и какие выводы сделали?

— Один раз посмотрел, и то только первые два раунда. Наверное, это первый такой бой, который я не пересматривал. До сих пор мы не сели и не разобрали. Нет желания пока. Понимаю, что допустил сам ошибки, понимаю, какие именно ошибки допустил. Помню происходившее, но сам поединок ещё не смотрел.

— По-прежнему считаете судейское решение «ограблением»?

— Со своей точки зрения, это моё мнение, со своей картины боя, на тот момент, когда он закончился, на тех ощущениях, которые были… В принципе, думал, что я выиграл. По сей день я опять же, если исходить из тех раундов, что были, не сказал бы, что я проиграл бой Стерлингу. Но и не скажу, что выиграл. До сих пор нахожусь в непонятном состоянии. Понимаю, где допустил ошибки во втором и третьем раунде.

— Чувствовали, что Стерлинг хочет выйти на удушающий приём?

— Он пытался, а я пытался уходить. В какой-то момент я понял, что это лучшая позиция, где он работает со спины. Понимал, что, если допущу ошибку, он попытается провести удушающий. Знаю, что меня сложно задушить, но и выйти с этой позиции проблема, когда у человека длинные и сильные ноги, он умеет за тобой маневрировать.



— Сказались ли проигранные раунды психологически?

— Конечно. Я сел в угол и понимаю, что я проиграл второй и третий раунды. Мне нужно что-то делать. И угол говорил, и сам я понимал. Я уже дрался пятираундовые бои. Четвёртый и пятый считаются чемпионскими. В России они больше оцениваются с точки зрения общей картины поединка. Взять второй и третий раунд Стерлинга. Да, он пытался, но я не скажу, что он нанёс мне какой-то серьёзный урон, нежели я в четвёртом и пятом раунде. После последнего раунда я чувствовал, что одержал победу.

— Было желание закончить бой досрочно?

— Желание было. Нужно было. Сейчас понимаю, что много ошибок, много осторожничал. Помню, он создавал провокационные моменты и ждал какого-то запрещённого действия. Он проходил в ноги, я оттягивался назад, и он постоянно был на коленях, ждал провокационные моменты, какого-то запрещённого действия от меня. И у меня в голове это было постоянно, что можно случайно ударить, когда он находится «на трёх точках».

— Стоило ли провести больше времени в Дагестане, поработать над борьбой?

— Многие говорят об этом, но тут всё в совокупности. Здесь джиу-джитсу больше сработало, выход из-за спины. В Дагестане мы больше работаем над защитой от тейкдаунов. Я немножко потерял свои сильные стороны. Я всегда перебивал, дрался, переламывал соперников. Немножко стал планировать много, выстраивать тактический поединок, осторожничать, ещё что-то. Нужно просто сносить, бить соперников, тогда они ломаются.



— Вы редко отвечаете в интернете, но после поражения жёстко ответили Сергею Харитонову. Почему?

— После его ситуации Сергею вообще не стоит открывать рот в обществе. Что-то говорить мне, обвинять, что я не тренируюсь. Он знать не знает, как я тренируюсь, что я делаю. Вот эти его завистливые, дешёвые словесные перепалки. Сергею нужно опять, как он это там: дерётся, продаётся — дальше делать своё дело.



— Была ли недооценка Стерлинга с вашей стороны?

— Не было недооценки. Со спортивной точки зрения понимал, что нельзя недооценивать соперника. Они тоже хорошо подготовились. Повторюсь, я проиграл себе. Ошибки, которые я допустил — это мои ошибки. Много глупостей наделал. Это мой путь. Путь единоборств он такой — сегодня ты на коне, завтра другая ситуация. Считаю, что я ещё молод. У меня всё есть, чтобы бить, возвращаться, побеждать. Надо отдохнуть и ещё погазуем!



— Нет ощущения, что этого боя было слишком много? Все говорили, что вы легко победите.

— Нет, у меня не поселилось такого в голове, что я сейчас выйду и его размажу, не почувствую. Такого не было. Все эти разговоры имеют место быть. Надо их поддерживать, отвечать на гадости Стерлинга тем же самым. Такой у нас бизнес.



— Видели посты Мераба Двалишвили после победы Стерлинга?

— Видел. Но мы же понимаем, зачем он это делает. Прекрасно понимаю, для чего это делается. У него недавно спросили: «Хочешь драться с Петром Яном?» На что он сказал, что сейчас хочет другой поединок. Болтать можно много. Я подошёл к нему без камер, он сказал: «У тебя скоро бой, сосредоточься на нём». Через два часа встречаю его, где камеры, он выбежал на меня с криками «держите меня».

— Вам интересен бой с Двалишвили?

— Для меня любой поединок интересен. Если дадут такой бой, я подерусь. Но сейчас для меня приоритет — бойцы из топ-5, потому что я сам там нахожусь. Драться с кем-то, чтобы дать возможность… Через бой, если будет возможность, можно подраться с Двалишвили.



— Сможет ли Стерлинг пройти Диллашоу?

— Всё возможно. Но я больше склоняюсь к победе Диллашоу.



— Кто будет человеком, с которым вы разберёте ошибки после боя? Есть ли этот человек?

— Всегда есть кто-то. В этом нет большой проблемы. У нас не так много тренеров, которым я бы мог довериться. Я готов прислушиваться. Есть такие ребята. Тут больше идёт от внутренней собранности, оттачивание навыков. У меня всё есть, просто моментами сбой в системе, допускаю ошибки.



— Будете искать оптимальный угол?

— Есть ребята в Америке. Если в Америке будут бои, они будут мне помогать. Не хочется кого-то менять. Очень важен момент взаимной коммуникации. Может, есть профессионалы, но мне больше важна атмосфера в зале. Опять же, на всё нужно время, чтобы с тренерами поработать и понять друг друга.



— Теоретически Олег Тактаров мог бы быть в вашем углу?

— Олег Николаевич имеет опыт, выступал и тренировался всю жизнь. Но у него совсем другая база. Он больше заточен на своё самбо. Я же стараюсь минимизировать это, поскольку не являюсь базовым борцом. У нас есть небольшой контакт. В плане углового – не знаю. Угловому важно вести себя эмоционально. Даже материться. Можно вспомнить бой Николая Валуева. Кто из нас не матерился? У всех были такие моменты.

Пётр Ян Фото: БК «Архангел Михаил»

– Можете рассказать про ситуацию с российским флагом?

– До турнира с флагами не разрешали выходить. Никто не говорил, что запрещается выходить с флагами. Ситуация была такая, что на трибунах просто освистывали. Сделали так, чтобы не провоцировать публику. Все знают, откуда я, просто избежали провокационного момента. Уже был турнир, где запрещали выходить с флагами. Решили, что так будет лучше.

– Вы воспринимаете Стерлинга как чемпиона?

– Нет. Моё противостояние с ним затянулось, но я не скажу, что он что-то сделал чемпионское. Но он молодец. Он уверен в своих силах, сумел это визуализировать. Что-то в этом есть. Но считать его чемпионом? Пока нет. Может, я позже к этому приду.

– Для вас он всё ещё артист и клоун?

– Артист, безусловно. Им нельзя перестать быть. Он же учился на актёра. Да и клоунское что-то в нём есть. Клоуны тоже бывают хорошие. Не самая плохая вещь.



– Что такого делает Стерлинг, что его сложно сбросить?

– Ничего сверхъестественного. Человек умеет контролировать позицию. Но чтобы понять, нужно этим заниматься. Вы из другого мира, поэтому так просто не поймёте. Хотите, можете проверить, мы можем устроить вам борьбу в разных позициях.



– Анатолий Малыхин поставил на вас 50 тысяч долларов. Вы ему посочувствовали?

– Я не могу сочувствовать человеку, который может поспорить на 50 тысяч долларов или даже поставить миллион на меня и проиграть. Увидимся с Анатолием в Таиланде – и посочувствую. Я ни с кем не спорил на такие деньги, хотя могу себе позволить.

– Есть ли у UFC какая-то информация по титульному бою? Если у Диллашоу будет опять неопределённая ситуация, кто следующий претендент?

– Не знаю. Не владею информацией. Я точно не буду драться. Это нецелесообразно. Многие ребята хотят этого боя.

– Если бы вам UFC предложил поединок с Умаром Нурмагомедовым…

– Погоди. Откуда ты приехал (журналисту, задавшему вопрос. — Прим. «Чемпионата»)? Я же сказал, что готов драться с топ-5. Умар к этому должен ещё прийти.



– Сколько боёв осталось по контракту?

– Я тут надолго. Мне ещё предстоит провести пять боёв.



– Было ли вам приятно, что зал не принял победу Стерлинга и его освистывали?

– Стоило поддержать пацана. Он тоже к этому шёл. Думаю, что многие в отношении его поменяли свою точку зрения. Он трудится, заслуживает любви фанатов.



– Подсознательное желание — выйти на Стерлинга или на человека, который побьёт его в следующем поединке?

— Нет такого, что именно на Стерлинга. Надо побеждать и стараться попадать в титульную гонку, а кто, уже неважно. Не скажу, что мне очень интересен был бы бой со Стерлингом. Кто будет, с тем будем драться.



– Когда вы дрались с Сэндхагеном, Стерлинг топил за него. Когда у Стерлинга будет бой с другим бойцом, будете болеть за его соперника?

– Было такое, что Стерлинг болел за Сэндхагена. Но буду ли я болеть за его соперника? Нет. Я равнодушен к этому. Для меня это спорт, в котором побеждает сильнейший.



– Почему на первой пресс-конференции вы были более раскованным, а на второй – более скромным?

– Я ни хрена не понимал, что говорить. Понимал, что он меня провоцирует. У меня были разные мысли в голове. Встать и слегка ему дать, приколы всякие, но нельзя этого делать. А сидеть и отвечать на его крики… Не хотелось.



– Генри Сехудо имеет перспективы вернуться на прежние позиции?

– Раз решил вернуться, значит, что-то планируется. Дана Уайт и Генри долго про что-то говорили. Думаю, что Дана сподвиг его как-то. И я, и вы все знаете, для чего он периодически что-то пишет. Но чтоб какая-то личная неприязнь была — нет такого. Без разницы, будет ли в топ-5, если захочет, можно подраться.



– Есть ли в легчайшем дивизионе боец, к которому вы испытываете симпатию?

– Много бойцов. Например, мне всегда Диллашоу импонировал. В ситуации с Гарбрандтом хотел как-то помочь ему. В принципе, много ребят. Альдо вообще красавец. Он побил очень много топовых ребят. Научился вкладываться в вес, готовиться. Он проиграл мне в боксе — начал оттачивать его. Он уже очень долго дерётся, мне нравится, как он выступает. Думаю, скоро подерётся за пояс.

Пётр Ян Фото: Бойцовский клуб «Архангел Михаил»

— Как часто останавливаете себя от поступков, которые раньше совершили бы?

– Раньше не думали о последствиях. Сейчас я хочу спокойно подраться и вернуться к семье. Сейчас неправильное движение – и ты можешь загреметь в Америке. Стараешься относиться к этому хладнокровно. Можно спровоцировать человека где угодно, разное может случиться.



– Когда это пришло?

– Давно. Я уже старый.



– 15 минут назад вы уверяли всех, что вы молодой.

– Телом молодой.



– Как относитесь к тому, что Ковингтон подал в суд на Масвидаля?

– Это несерьёзно. Потушить его, как Харитонова, и всё (смеётся). Ты же сам много говорил и провоцировал. Столько гадостей сказал. И тут ситуация коснулась, что побежал искать помощи. Нечего говорить, если не отвечаешь за свои слова.



— Стерлинг предлагал выпить с вами пиво, вы бы согласились?

— Выпить пиво со Стерлингом? Зачем мне это надо? Не могу ответить на этот вопрос. Но у меня нет категоричности к нему. Если мы где-то пересечёмся, возможно, разойдёмся, возможно, подерёмся, может, мимо пройдём.