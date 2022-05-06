Мохнаткина тренируется три раза в день. Этого хватит для победы над огромной американкой?

Женские ММА в России пока далеко не так популярны, как мужская версия. Однако ситуация постепенно меняется: девушек-хедлайнеров становится всё больше и больше.

В частности, огромное внимание сейчас приковывает к себе Марина Мохнаткина, которая 7 мая проведёт бой с грозной Кайлой Харрисон. Американка — чуть ли не самая опасная девушка мира, но и Марина весьма хороша.

Харрисон и Мохнаткина на взвешивании Фото: pflmma.com

Фаворитом боя считается Харрисон, не имеющая поражений в ММА. Кайла обладает устрашающими габаритами и великолепно борется, недаром она олимпийская чемпионка по дзюдо. Впрочем, россиянка тоже знает толк в борьбе: на счету Мохнаткиной семь золотых медалей на чемпионатах мира по самбо. В рамках подготовки к бою Марина провела грандиозный тренировочный лагерь, занимаясь по три раза в день.

Как полагается, Марина работала не только с девушками. В числе спарринг-партнёров россиянки были весьма опытные спортсмены-мужчины, включая Гилберта Бёрнса и Алексея Кунченко. Все парни относятся к девушке очень тепло и старались помогать ей по максимуму. Опыт спаррингов с такими оппонентами наверняка поможет Мохнаткиной в поединке с Харрисон.

Мохнаткина на тренировке Фото: Из личного архива Марины Мохнаткиной

Марина Мохнаткина Фото: Из личного архива Марины Мохнаткиной

Марина уверена в своих силах. Во время подготовки она работала не только над своими пробелами, но и тщательно выискивала слабые места Харрисон. Мохнаткина уверена: если её геймплан сработает, она сможет закончить бой досрочно. Мотивация у россиянки высочайшая, ведь американка — самая знаменитая соперница в её славной карьере.

Марина Мохнаткина Фото: Из личного архива Марины Мохнаткиной

Впрочем, Марина находит время и для моральной разгрузки. Девушка очень любит кататься на лошади, весьма уверенно чувствуя себя в седле. Россиянка регулярно выкладывает в социальные сети видео с лошадьми, в том числе — с использованием необычных образов.

Сейчас, когда до выхода в октагон остаются считаные часы, Мохнаткина наверняка думает только про бой. Впрочем, как и мы: очень хочется, чтобы наша прославленная самбистка «утёрла нос» непобедимой американке. Задача перед Мариной стоит сложная, но вполне решаемая. В конце концов, Харрисон просто человек — у неё тоже есть недостатки.