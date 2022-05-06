Мохнаткина vs Харрисон: русское самбо против американского дзюдо. Момент истины. LIVE

Кунченко: уверен, что Марина может пройти Харрисон

«Харрисон все приукрашивают. Мы все из мяса. Марине я то же самое говорил. Поэтому не надо бояться. А то, что она олимпийская чемпионка по дзюдо, это ничего не значит. Мы в смешанных единоборствах. Это совсем другое. Марина тоже неслабая. Она опытная, если не ошибаюсь, семикратная чемпионка мира по боевому самбо. Чем она хуже? Она двигается хорошо и борется тоже хорошо. Она морально готова к бою. Я с ней общался. Она на позитиве, у неё всё отлично. Она поехала на бой в отличном настроении. С весом у неё нет проблем, гоняет немного. План на бой хороший. Он мне понравился. Главное, чтобы она выдержала свой план. Почему-то я уверен, что Марина может пройти Харрисон», — поделился с «Чемпионатом» своим мнением боец клуба «Архангел Михаил» Алексей Кунченко.