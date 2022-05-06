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PFL 3: Кайла Харрисон — Марина Мохнаткина, Магомедкеримов — Зеферино, где смотреть, когда трансляция, полный кард

Мохнаткина vs Харрисон: русское самбо против американского дзюдо. Момент истины. LIVE
Игорь Брагин
PFL 3: Кайла Харрисон — Марина Мохнаткина
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Самые важные события вокруг главного женского боя весны — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 7 мая 2022 года на Esports Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится турнир PFL 3: регулярный сезон — 2022. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в главном событии которого россиянка Марина Мохнаткина поборется за чемпионский пояс с американкой Кайлой Харрисон.

В карде бойцовского вечера значатся бои ещё двух россиян — Магомеда Магомедкеримова и Николая Алексахина.

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Где смотреть бой Харрисон — Мохнаткина Во сколько трансляция боя Харрисон — Мохнаткина Полный кард турнира PFL 3: Харрисон — Мохнаткина
Live Игорь Брагин

Где смотреть бой Харрисон — Мохнаткина

Трансляция турнира будет доступна на телеканале и сетевых сервисах ESPN 2 и ESPN+. Трансляция турнира на российских ресурсах осуществляться не будет.

14:21 Игорь Брагин

Кунченко: уверен, что Марина может пройти Харрисон

«Харрисон все приукрашивают. Мы все из мяса. Марине я то же самое говорил. Поэтому не надо бояться. А то, что она олимпийская чемпионка по дзюдо, это ничего не значит. Мы в смешанных единоборствах. Это совсем другое. Марина тоже неслабая. Она опытная, если не ошибаюсь, семикратная чемпионка мира по боевому самбо. Чем она хуже? Она двигается хорошо и борется тоже хорошо. Она морально готова к бою. Я с ней общался. Она на позитиве, у неё всё отлично. Она поехала на бой в отличном настроении. С весом у неё нет проблем, гоняет немного. План на бой хороший. Он мне понравился. Главное, чтобы она выдержала свой план. Почему-то я уверен, что Марина может пройти Харрисон», — поделился с «Чемпионатом» своим мнением боец клуба «Архангел Михаил» Алексей Кунченко.

АРТЁМ КУЗЬМИНОВ, МАРИНА МОХНАТКИНА И АЛЕКСЕЙ КУНЧЕНКО

АРТЁМ КУЗЬМИНОВ, МАРИНА МОХНАТКИНА И АЛЕКСЕЙ КУНЧЕНКО

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСЕЯ КУНЧЕНКО

14:19 Игорь Брагин

Марина Мохнаткина оказалась легче Кайлы Харрисон перед боем на PFL 3

Марина успешно прошла процедуру взвешивания. Мохнаткина показала на весах 69,9 кг. Вес Харрисон составил 70,3 кг. Оба бойца уложились в лимит лёгкого веса.

14:19 Игорь Брагин

Во сколько трансляция боя Харрисон — Мохнаткина

Предварительный кард начнётся 7 мая 2022 года в 1:00 по московскому времени. Основной кард стартует ориентировочно в 4:00 мск. Бой Кайлы Харрисон и Марины Мохнаткиной начнётся не ранее 6:00 мск. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию турнира PFL 3: регулярный сезон – 2022.

14:19 Игорь Брагин

Нет триколора, есть «Архангел Михаил»

Марина рассказала, почему на фотосессии была не с российским флагом, «Архангела Михаила».

«Мы не можем выходить с российским флагом из-за сложившейся ситуации, на шортах будет логотип PFL. Поэтому я фотографировалась с флагом клуба «Архангел Михаил», который представляю».

Полную версию эксклюзиваного интервю Мохнаткиной читайте на «Чемпионате»:

«Реализую план — финиширую досрочно». Мохнаткина — о бое с самой опасной девушкой в ММА «Реализую план — финиширую досрочно». Мохнаткина — о бое с самой опасной девушкой в ММА
14:16 Игорь Брагин

Полный кард турнира PFL 3: Харрисон — Мохнаткина

Основной кард

  • Кайла Харрисон — Марина Мохнаткина — титул в лёгком весе;
  • Рэй Купер II — Карлос Лил Миранда — титул в среднем весе;
  • Рори Макдональд — Бретт Купер;
  • Магомед Магомедкеримов — Жоао Зеферино.

Предварительный кард

  • Джена Фабиан — Джулия Бадд;
  • Садибу Си — Николай Алексахин;
  • Лариса Пачеко — Замзагуль Файзолланова;
  • Глейсон Тибау — Джарра Аль-Силави;
  • Елена Колесник — Абигейл Монтес;
  • Ванесса Мело — Мартина Жиндрова.
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