Мохнаткина vs Харрисон: русское самбо против американского дзюдо. Момент истины. LIVE

В ночь на 7 мая 2022 года на Esports Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится турнир PFL 3: регулярный сезон — 2022. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в главном событии которого россиянка Марина Мохнаткина поборется за чемпионский пояс с американкой Кайлой Харрисон.
В карде бойцовского вечера значатся бои ещё двух россиян — Магомеда Магомедкеримова и Николая Алексахина.
Где смотреть бой Харрисон — Мохнаткина
Трансляция турнира будет доступна на телеканале и сетевых сервисах ESPN 2 и ESPN+. Трансляция турнира на российских ресурсах осуществляться не будет.
Кунченко: уверен, что Марина может пройти Харрисон
«Харрисон все приукрашивают. Мы все из мяса. Марине я то же самое говорил. Поэтому не надо бояться. А то, что она олимпийская чемпионка по дзюдо, это ничего не значит. Мы в смешанных единоборствах. Это совсем другое. Марина тоже неслабая. Она опытная, если не ошибаюсь, семикратная чемпионка мира по боевому самбо. Чем она хуже? Она двигается хорошо и борется тоже хорошо. Она морально готова к бою. Я с ней общался. Она на позитиве, у неё всё отлично. Она поехала на бой в отличном настроении. С весом у неё нет проблем, гоняет немного. План на бой хороший. Он мне понравился. Главное, чтобы она выдержала свой план. Почему-то я уверен, что Марина может пройти Харрисон», — поделился с «Чемпионатом» своим мнением боец клуба «Архангел Михаил» Алексей Кунченко.
АРТЁМ КУЗЬМИНОВ, МАРИНА МОХНАТКИНА И АЛЕКСЕЙ КУНЧЕНКО
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСЕЯ КУНЧЕНКО
Марина Мохнаткина оказалась легче Кайлы Харрисон перед боем на PFL 3
Марина успешно прошла процедуру взвешивания. Мохнаткина показала на весах 69,9 кг. Вес Харрисон составил 70,3 кг. Оба бойца уложились в лимит лёгкого веса.
Во сколько трансляция боя Харрисон — Мохнаткина
Предварительный кард начнётся 7 мая 2022 года в 1:00 по московскому времени. Основной кард стартует ориентировочно в 4:00 мск. Бой Кайлы Харрисон и Марины Мохнаткиной начнётся не ранее 6:00 мск. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию турнира PFL 3: регулярный сезон – 2022.
Нет триколора, есть «Архангел Михаил»
Марина рассказала, почему на фотосессии была не с российским флагом, «Архангела Михаила».
«Мы не можем выходить с российским флагом из-за сложившейся ситуации, на шортах будет логотип PFL. Поэтому я фотографировалась с флагом клуба «Архангел Михаил», который представляю».
Полную версию эксклюзиваного интервю Мохнаткиной читайте на «Чемпионате»:
Полный кард турнира PFL 3: Харрисон — Мохнаткина
Основной кард
- Кайла Харрисон — Марина Мохнаткина — титул в лёгком весе;
- Рэй Купер II — Карлос Лил Миранда — титул в среднем весе;
- Рори Макдональд — Бретт Купер;
- Магомед Магомедкеримов — Жоао Зеферино.
Предварительный кард
- Джена Фабиан — Джулия Бадд;
- Садибу Си — Николай Алексахин;
- Лариса Пачеко — Замзагуль Файзолланова;
- Глейсон Тибау — Джарра Аль-Силави;
- Елена Колесник — Абигейл Монтес;
- Ванесса Мело — Мартина Жиндрова.
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