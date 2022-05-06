Эль Кукуй — завсегдатай психушки. Но Дана Уайт до сих пор его любит

Уже в эти выходные, в ночь с 7 на 8 мая, в Финиксе (штат Аризона, США) пройдёт турнир UFC 274. Именно там состоится долгожданное возвращение Тони Фергюсона. На пресс-конференции было видно, что аудитория соскучилась по Эль Кукую. И он ответил им взаимностью, выдавая бодрые высказывания. Похоже, ему удалось одолеть своих демонов, которые изрядно подпортили его карьеру. Хотя на дуэли взглядов он зачем-то полез за лодыжкой Майкла Чендлера. Но это капля в море по сравнению с тем, что он вытворял в 2019 году.

Три года назад супруга Фергюсона Кристина пять раз обращалась в полицию с заявлением о домашнем насилии. Но полицейские закрывали на это глаза, пока дело не получило широкой огласки.

«Я и моя мать находимся в постоянном страхе из-за опасного поведения Тони, который в любой момент может вспыхнуть как спичка. Его неустойчивое поведение постоянно ухудшается и становится более угрожающим. Я боюсь, что однажды Тони убьёт меня и сына… Либо же сам покончит с собой.

Произошло множество инцидентов, о которых мне ещё предстоит рассказать. У меня есть видео и фото параноидального поведения мужа, где он плачет, смеётся и что-то бормочет без каких-либо причин», — заявила жена Фергюсона.

Этих инцидентов действительно целый вагон и маленькая тележка. Как-то он не спал три дня и за это время разгромил дом, включая камин. Тони уверял, что в его ногу вживлён чип, а в стене кто-то прячется. По этой же причине Фергюсон разбил зеркало. Также он утверждал, что в холодильнике установлены камеры, из-за чего Эль Кукуй уменьшал мощность в два раза. Дело в том, что ему казалось, что при полной мощности их могут выследить.

Разгромленный дом Тони Фергюсона Фото: TMZ Sports

Кроме того, Фергюсон похищал своего двухлетнего сына и менял замки на дверях, чтобы жена не могла попасть в дом. Он утверждал, что их ребёнок — Иисус. Сам Тони — второй Христос, а Кристина — ведьма. Из-за этого он брызгал в свою супругу святой водой.

А в одну из ночей Эль Кукуй не мог уснуть, так как ожидал всемирного потопа из-за лунного затмения. Как ни странно, жена Фергюсона не открестилась от своего больного мужа. Она действительно пыталась добиться того, чтобы он пошёл лечиться к специалисту. Хотя муж очень долго упирался и игнорировал её просьбу.

«Тони Фергюсон — хороший муж и хороший отец нашего сына. Нынешнее судебное разбирательство является частью процесса, который гарантирует, что Тони получит помощь, необходимую для того, чтобы оставаться лучшим мужем и отцом. А также, что он вернёт свою страсть к боям и чемпионству в UFC. Я ценю все положительные пожелания и надеюсь, что к нашей конфиденциальности будут относиться с уважением», — заявила Кристина Фергюсон.

Тони Фергюсон Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Во время одной из поездок в медицинский центр они попали в пробку. И Тони выпрыгнул из машины. Затем он убежал, перепрыгнул через забор и исчез. Но в скором времени Эль Кукуй вернулся домой. И в конечном итоге он всё-таки стал резидентом психиатрической больницы.

Однако эти вспышки берут своё начало не в 2019 году, а в 2018-м, когда он порвал крестообразные связки перед боем с Хабибом. Это послужило катализатором ухода в глубокий запой и маниакального поведения. Но Тони Фергюсону удалось преодолеть эти невзгоды и сохранить семью. Кажется, всё самое худшее позади.

И Тони готов крошить своих соперников, как в свои лучшие годы. Но в случае если Эль Кукуй снова проиграет (уже в четвёртый раз подряд), Дана Уайт всё равно не уволит его. Всё-таки президент UFC до сих пор любит этого бойца.