Мохнаткиной не дадут пояс PFL даже в случае победы над Харрисон. В чём дело?

Турнир PFL 3: регулярный сезон — 2022 состоится 7 мая 2022 года на Esports Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США). В главном бою действующая чемпионка лиги американка Кайла Харрисон будет биться с россиянкой Мариной Мохнаткиной. В карде значились ещё два боя с участием наших соотечественников, но Магомед Магомедкеримов снялся с поединка против Жоао Зеферино из-за проблем с визой. Зато Николай Алексахин завершит незаконченное дело в поединке с Садибу Си. Последний поединок двух этих бойцов признан несостоявшимся из-за тычка в глаз россиянину.

Ивент обойдётся без титульных поединков, пояс не будет разыгрываться даже в схватке Харрисон и Мохнаткиной. Многие наверняка ждали, что Марина получит шанс отобрать у американки титул чемпионки в лёгком весе, но даже в случае победы представительница России не наденет пояс.

Дело не в политической предвзятости руководства PFL и лично главы организации Рэя Сефо. Всему виной регламент и обстоятельства, при которых Мохнаткина получила возможность подраться с, возможно, сильнейшей женщиной мира. PFL – необычный ММА-промоушен. Каждый год лига проводит Гран-при – он включает регулярный сезон, где бойцы дерутся и набирают очки в сводную таблицу, а также плей-офф. Победитель финала плей-офф становится легитимным чемпионом – в отличие от того же Bellator, где разыгрываются два пояса, чемпиона и победителя Гран-при.

Линейных чемпионов в лиге просто нет, поэтому та же Кайла Харрисон не рискует титулом. В случае неожиданного поражения она даже сможет продолжить борьбу за победу в Гран-при – регулярный сезон только начался. Кайла выигрывала Гран-при уже дважды – в 2019 и 2020 году, при этом из 11 её поединков в PFL титульными были лишь два – финалы Гран-при против Ларисы Пачеко и Тейлор Гуардадо.

Победа над Харрисон могла бы стать для Марины Мохнаткиной отличным стартом регулярного сезона, мощным продвижением в карьере и серьёзным медийным скачком. Но пояс на её талии точно не появится.