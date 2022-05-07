Мохнаткина крутилась вокруг Харрисон как могла. Но монструозная американка смяла Марину

Турнир PFL 3: регулярный сезон — 2022 состоялся 7 мая 2022 года на Esports Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США). В главном бою действующая чемпионка лиги американка Кайла Харрисон провела поединок с россиянкой Мариной Мохнаткиной и ожидаемо забрала победу.

Девушки начали первый раунд осторожно – они держали дистанцию и не стремились лезть вперёд. Так прошла первая минута, но затем Харрисон всё же проявила инициативу и повалила Мохнаткину на канвас. Марина тут же попыталась выйти на армбар, но Кайла будто не заметила потуги соперницы и начала бить её из граунд-энд-паунда. Российской спортсменке удалось подняться, но Харрисон продолжила контроль со спины в стойке у сетки. Американка била намного чаще, а Марина при возможности отвечала точными, но не сильными ударами. А за полторы минуты до конца раунда Мохнаткина попыталась выйти на рычаг колена – мощи Харрисон хватило, чтобы не позволить ей завершить приём.

Кайла выглядела минимум в полтора раза крупнее Мохнаткиной – неудивительно, что у неё не возникало проблем с борьбой Марины. К началу второго раунда Харрисон ровно в два раза превосходила россиянку по акцентированным ударам и почти в три – по общему числу выстрелов – 20/36 против 10/13.

Харрисон — Мохнаткина Фото: pflmma.com

Второй раунд девушки начали активнее, много передвигались по октагону, а затем Харрисон прижала Марину к сетке. Мохнаткина пыталась освободиться, но Кайла часто и точно била по лицу – пару раз она сбивала соперницу с ног, но той каждый раз удавалось встать и продолжить защищаться. Когда девушки снова оказались на настиле, Марина ещё раз попыталась сделать рычаг колена – неудачно. Кайла вышла в фулл-маунт, откуда старалась нанести максимальный урон. Мохнаткина искала возможность отбиться, но снова пустила Кайлу за спину. Перед сиреной Марина всё же встала, но было очевидно, что американка забрала и этот раунд.

Третий отрезок соперницы недолго провели в стойке – при первом же сближении Харрисон перевела Марину на канвас и снова попыталась выйти на удушающий. Мохнаткина не позволяла замкнуть замок на шее, но и противостоять мощи Кайлы тоже не выходило – она только отбивалась в попытке заработать хоть какие-то очки от судей. За две минуты до конца Харрисон прижала россиянку спиной к сетке и нанесла девять ударов подряд – серьёзная заявка на то, чтобы выиграть и последний раунд. Последнюю минуту девуши провели в стойке, где Кайла выкинула пару хайкиков, а Марина не показала ничего – похоже, американка оказалась лучше и в кардио.

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По завершении поединка девушки обнялись – единогласным решением судей Харрисон выиграла все три раунда со счётом 10-9. Мохнаткина стала второй в карьере Кайлы, кого американка не смогла прибить досрочно. Россиянка нашла способ выжить и даже не получила видимого урона, но оказалась объективно слабее Харрисон. Кайла подавила соперницу физической силой и имела преимущество во всех аспектах боя – в ударах руками и ногами из стойки, попаданиях из граунд-энд-паунда, тейкдаунах.

Первой, кто дожил до решения с Харрисон, была Ларисса Пачеко – бразильянка в этом же карде по-быстрому разделалась с Замзагуль Файзаллановой из Казахстана и внимательно наблюдала за поединком Кайлы, с которой встречалась дважды. Не исключено, что PFL организует поединок Пачеко и Мохнаткиной, чтобы узнать, кто из самых стойких соперниц Кайлы сильнее.