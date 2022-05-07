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UFC 274: Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи, результаты взвешивания, реакция на провал Оливейры

«Большая драма». Что говорят в соцсетях о проваленном взвешивании Оливейры
Денис Дорофеев
Реакция на провал Оливейры
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Несмотря на прошлые наезды, Махачев поддержал Чарльза.

Казалось, что томный вечер пятницы по московскому времени не подарит нам никаких инфоповодов. Все процедуры пройдут в стандартном режиме, без провокаций, грязи и прочих атрибутов. Но случилось то, чего мы никак не могли ожидать — чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра лишился чемпионского пояса, не переступив порог октагона. Он не успел согнать 230 граммов лишнего веса, провалив все три попытки взвешивания. Выражаясь языком прыгунов в высоту и с шестом, до Бронкс не перепрыгнул рубеж.

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Разумеется, этот прецедент вызвал широкую огласку в соцсетях. А как же иначе, это первый действующий чемпион в истории UFC, лишившийся пояса таким способом. Среди первых отличился Ислам Махачев, описав произошедшее в двух словах.

«Большая драма»

Затем он оставил бразильцу сообщение с наилучшими пожеланиями:

«В любом случае держи голову выше, Чарльз, и удачи завтра. Мы все знаем, что ты чемпион не просто так. И я жду встречи с победителем этого боя либо за вакантный титул, либо с новым чемпионом в лёгком весе».

Активный пользователь соцсетей и бывший претендент на звание чемпиона UFC Дастин Порье также не остался в стороне:

«Я думал, что Чарльз выиграет, но теперь я не знаю… Сумасшествие».

Затем Дастин добавил, что такая весогонка скажется на выносливости Оливейры.

Оливейра против Порье

Оливейра против Порье

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Слова поддержки подобрал ещё один бывший оппонент Оливейры Майкл Чендлер:

«Гонять вес всегда сложно. Но думать, что вы набираете вес, а затем теряете вес, просто чтобы сбросить ещё больше веса после того, как вы потеряли свой первоначальный пот, — это сущий кошмар как физически, так и морально».

Креативным постом отметился Пауло Коста, в прошлом также имевший проблемы с весогонкой. Он опубликовал фото, как набравший вес Пэдди Пимблетт давится бургером, и подписал его следующим образом:

«Держу пари, этот парень никогда не провалит взвешивание».

Пэдди Пимблетт

Пэдди Пимблетт

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Едким постом отметилась Ариани Карнелоси, которая выступит на UFC 274 в ранних прелимах:

«Поздравляю «гения», который испортил весы бойцу, откалибровав их с разницей в 200 граммов. Мы узнали об этом только тогда, когда мы спускались, чтобы проверить наш официальный вес».

Более развёрнутым языком всю суть объяснила Кейси О’Нилл:

«Очевидно, человек сзади сказал, что он набрал вес, а затем официальный представитель спереди сказал, что это не так. Для контекста: мы дважды взвешиваемся перед официальными лицами, прежде чем перейти к реальным весам, один раз в отеле и один раз в задней части арены. Двое весов показывают, что он весит 145 фунтов, а официальные — 145,5 фунта».

Исходя из этих слов назревает скандал.

«Часто мой вес на электрических весах отличается от официального, обычно разница между ними составляет 0,5 фунта (230 граммов. — Прим. «Чемпионата») или около того. Вам стоит пожалеть Чарльза».

Джастина Гэтжи спросили в соцсетях, была ли погрешность в 230 граммов между электрическими и механическими весами. На что он ответил:

«Я показал одинаковые значения на электрических и официальных весах».

Своим мнением поделился экс-чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе Даниэль Кормье:

«Если вторые весы действительно показывают иное значение, то этого не должно происходить! Плохое развитие событий на UFC 274!»

Помимо поддержки в адрес Оливейры, нашлось место критике. Одним из таковых рупоров является бывший боец UFC, когда-то побеждавший бразильца, а ныне комментатор UFC Пол Фелдер:

«Интересно, он все ещё хочет драться в 145 фунтах (лимит полулёгкого веса. — Прим. «Чемпионата»)? Я ничего не имею против чемпиона. Но это позор. И я, честно говоря, больше всего сочувствую Джастину. Какое разочарование для всех бойцов дивизиона».

Пол Фелдер

Пол Фелдер

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

На защиту пострадавшему встал один из главных журналистов в мире смешанных единоборств Ариэль Хельвани:

«Я скажу так:

Моё сердце разрывается за Чарльза. Давайте будем честными, многие чемпионы выиграли от официального представителя комиссии, который очень быстро переместил кантарик. У него есть приверженец, и теперь его мечты рушатся из-за 0,5 фунта. Представьте, что после этого безумия вам придётся драться?»

«И да, я знаю, что он должен гонять вес, как это делали все остальные. И да, я знаю, что это непрофессионально… да, да. Но разница в средствах к существованию от чемпиона до не чемпиона для кого-то вроде него очень велика. Ужасно, что так всё и произошло, но в конечном итоге всего этого можно было избежать».

В противовес Хельвани отличился полусредневес Шон Брэди. И ведь не поспоришь с ним:

«Единственный случай, когда считается уместным не укладываться в лимит — это когда ты выходишь на коротком уведомлении. Не хочу быть жёстким с чемпионом, но ты должен был проявить себя лучше, бро».

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