Канело проиграл. Куда ему до настоящего чемпиона!

Осталось совсем недолго ждать до одного из главных боёв 2022 года. Утром 8 мая по московскому времени Дмитрий Бивол постарается сотворить историю в схватке против лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий Сауля Альвареса. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка.

Канело кажется бойцом без изъянов, универсальным солдатом, способным на всё. На его стороне многомиллионная армия мексиканских болельщиков, а также лояльное отношение со стороны некоторых влиятельных функционеров из мира бокса. Например, президент WBC Маурисио Сулейман постоянно одаривает Канело новыми золотыми поясами.

А также за его спиной судейский корпус. У мексиканца было несколько спорных побед, где боковым судьям приходилось напрячься. Но в одном случае этих усилий оказалось недостаточно. Это было в сентябре 2013 года в поединке против Флойда Мейвезера. Тогда Сауль был восходящей звездой, фрешменом. В 2013 году Канело было 23 года. Но за его спиной было уже 43 боя, в которых он одержал 42 победы и 1 раз свёл вничью. Для сравнения, к тому моменту у Мейвезера было 44-0.

Но чем же ещё мог заинтересовать Альварес расчётливого Флойда? К 23 годам у Сауля было два престижных чемпионских пояса по версиям WBC и WBA. А в списке поверженных значились Шейн Мозли, Хосесито Лопес и Остин Траут. И всё же не менее важную роль сыграла медийность молодого бойца и протекторат со стороны Оскара де ла Хойи. Золотой мальчик видел в Альваресе будущее не только мексиканского, но и мирового бокса. Поэтому Мейвезер подобрал с витрины этот ценный актив.

Сауль Альварес c поясами чемпиона мира по версии WBC и WBA Фото: Donald Miralle/Getty Images

Стоит напомнить, что они выступали не в одной весовой категории. Мейвезер дрался в полусреднем весе, Альварес — в соседнем первом среднем. Здесь был тот самый случай, когда молодой мексиканец пошёл на поводу соперника и согласился боксировать в промежуточном весе. Разумеется, на кону стояли только титулы Канело.

С самого начала бой проходил под диктовку Мейвезера. Флойд переигрывал Альвареса джебами. А сам мексиканец не мог уловить необходимую дистанцию для своих атак. Хотя они одного роста. И почему-то Мейвезер не боялся сближаться на среднюю дистанцию для своих атак, а Сауль тщетно тянулся с дальней. Разведка осталась за американцем. Затем Канело пытался воспользоваться своей ударной мощью.

Но она разбилась об shoulder-roll оппонента. Причём Флойд поначалу использовал эту защитную технику, стоя в центре ринга и не отступая к канатам. Так Мейвезер напоминал матадора, проваливавшего неугомонного быка раз за разом. И таким образом он подавил волю оппонента к середине встречи. А ближе к концу окончательно деморализовал. Погоня за Мейвезером вдоль канатов никак не возбуждала, в отличие от навалов мадридского «Реала» в ответной игре полуфинала ЛЧ с «Манчестер Сити».

Когда публике демонстрировали будущего соперника Флойда, там крутили ролики с эффектными хайлайтами мексиканца, среди которых были идеальные уклоны и нырки с короткой амплитудой и опущенными руками. Из-за чего создавалось впечатление, что вот он, преемник Флойда, только улучшенной версии, готовый свергнуть многолетнего гегемона с престола.

Флойд Мейвезер и Сауль Альварес Фото: Chris Trotman/Getty Images

Помимо умной защиты, Альварес мог похвастаться ещё пушечным ударом. Но на деле ничего и близко из тех нарезок мы не увидели. Большинство силовых панчей улетали в молоко. А вместо уклонов и нырков были подёргивания и небольшие приседания. И в итоге получился чистейший декласс. Мейвезер сделал из Сауля посредственного соперника, ничем не отличавшегося от остальных 43 предшественников.

Ключом к успеху, помимо феноменальной защиты, стал джеб, которым Флойд напрягал Канело на протяжении всего боя. То есть можно утверждать, что Мей обставил мексиканца одной левой. 139 из 232 точных попаданий были джебы. Таким образом, 60% успеха ему принёс самый простой удар в боксе. К тому же у Мейвезера было почти в два раза больше попаданий — 232 против 117 ударов.

Флойд Мейвезер Фото: Al Bello/Getty Images

Удивительно, но этот декласс не увидела одна из трёх судей, выставившая ничью 114:114. После общественного разноса женщина-судья Си Джей Росс покинула судейскую комиссию штата Невада и больше не судила бои. А двое других судей выставили адекватные 117:111 и 116:112 в пользу Мейвезера.

Так Флойд Мейвезер показал всему миру, что Канело Альварес — посредственный боец, а не его прямой наследник. Хотя с тех пор Сауль расширил свою империю на три весовые категории, одержав 15 побед, три из которых были спорными. Канело неидеален, и Дмитрий Бивол об этом знает. Осталось доказать это в ринге.