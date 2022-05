UFC 274: Оливейра глупо лишился пояса — на весах. Но сможет ли Гэтжи стать чемпионом?

Результаты взвешивания UFC 274

Помимо провала Чарльза Оливейры, стоит изучить и остальные результаты взвешивания.



Чарльз Оливейра (70,53 кг) vs. Джастин Гэтжи (70,31 кг);

Роуз Намаюнас (52,16 кг) vs. Карла Эспарза (52,16 кг);

Майкл Чендлер (70,76 кг) vs. Тони Фергюсон (70,53 кг);

Маурисио Руа (93,21 кг) vs. Овинс Сен-Прё (92,99 кг);

Дональд Серроне (70,53 кг) vs. Джо Лозон (70,53 кг);

Андре Фиальо (77,34 кг) vs. Кэмерон Ванкэмп (77,11 кг);

Рэнди Браун (77,34 кг) vs. Калин Уильямс (77,34 кг);

Мейси Чиассон (66 кг) vs. Норма Дюмонт (66,45 кг);

Брэндон Ройвал (56,93 кг) vs. Мэтт Шнелл (56,93 кг);

Благой Иванов (114,99 кг) vs. Маркус Рожериу де Лима (117,25 кг);

Дэнни Робертс (77,34 кг) vs. Франсиско Триналдо (77,34 кг);

Трэйси Кортес (56,93 кг) vs. Мелисса Гатто (56,7 кг);

Клейдсон Родригес (56,93 кг) vs. Си-Джей Вергара (57,15 кг);

Ариани Карнелоси (52,39 кг) vs. Лупита Годинез (52,16 кг);

Фернандо Гарсия (61,46 кг) vs. Джорни Ньюсон (61,46 кг).