Два титульных боя и очередное шоу в исполнении Тони Фергюсона — нас ждёт потрясающий турнир!

UFC 274: Оливейра глупо лишился пояса — на весах. Но сможет ли Гэтжи стать чемпионом?

В ночь с 7 на 8 мая по московскому времени в городе Финикс, штат Аризона, состоится турнир UFC 274. В главном бою вечера подерутся Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи: последний в случае победы станет чемпионом в лёгком весе. В соглавном поединке за пояс в женском минимальном весе сразятся Роуз Намаюнас и Карла Эспарза. Перед чемпионскими схватками состоится бой двух звёзд лёгкого веса – Майкла Чендлера и Тони Фергюсона.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.