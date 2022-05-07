UFC 274: Оливейра глупо лишился пояса — на весах. Но сможет ли Гэтжи стать чемпионом?

В ночь с 7 на 8 мая по московскому времени в городе Финикс, штат Аризона, состоится турнир UFC 274. В главном бою вечера подерутся Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи: последний в случае победы станет чемпионом в лёгком весе. В соглавном поединке за пояс в женском минимальном весе сразятся Роуз Намаюнас и Карла Эспарза. Перед чемпионскими схватками состоится бой двух звёзд лёгкого веса – Майкла Чендлера и Тони Фергюсона.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.
У Гэтжи хорошие шансы на титул. Оливейра не является непобедимым
У Джастина Гэтжи хорошие шансы наконец-то забрать титул UFC в лёгком весе. Чарльз Оливейра вовсе не является непобедимым — на счету бразильца достаточно поражений.
Где смотреть UFC 274, прямая трансляция
Прямая трансляция турнира UFC 274 будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Также бойцовский вечер покажут телеканалы «Матч» и «Матч! Боец».
Результаты взвешивания UFC 274
Помимо провала Чарльза Оливейры, стоит изучить и остальные результаты взвешивания.
Чарльз Оливейра (70,53 кг) vs. Джастин Гэтжи (70,31 кг);
Роуз Намаюнас (52,16 кг) vs. Карла Эспарза (52,16 кг);
Майкл Чендлер (70,76 кг) vs. Тони Фергюсон (70,53 кг);
Маурисио Руа (93,21 кг) vs. Овинс Сен-Прё (92,99 кг);
Дональд Серроне (70,53 кг) vs. Джо Лозон (70,53 кг);
Андре Фиальо (77,34 кг) vs. Кэмерон Ванкэмп (77,11 кг);
Рэнди Браун (77,34 кг) vs. Калин Уильямс (77,34 кг);
Мейси Чиассон (66 кг) vs. Норма Дюмонт (66,45 кг);
Брэндон Ройвал (56,93 кг) vs. Мэтт Шнелл (56,93 кг);
Благой Иванов (114,99 кг) vs. Маркус Рожериу де Лима (117,25 кг);
Дэнни Робертс (77,34 кг) vs. Франсиско Триналдо (77,34 кг);
Трэйси Кортес (56,93 кг) vs. Мелисса Гатто (56,7 кг);
Клейдсон Родригес (56,93 кг) vs. Си-Джей Вергара (57,15 кг);
Ариани Карнелоси (52,39 кг) vs. Лупита Годинез (52,16 кг);
Фернандо Гарсия (61,46 кг) vs. Джорни Ньюсон (61,46 кг).
UFC 274, бой Оливейра — Гэтжи, когда начнётся
Предварительный кард UFC 274 стартует 8 мая в 1:00 мск. Основной кард начнётся ориентировочно в 5:00 мск. Бой Чарльза Оливейры и Джастина Гэтжи можно будет увидеть примерно в 6:30-7:00 мск.
Тони Фергюсон снова в деле
Скандальный Тони Фергюсон идёт в очередной поход за поясом! Если он победит Майкла Чендлера, то титульный бой станет намного ближе. А ведь несколько лет назад казалось, что Эль-Кукую лучше завершить карьеру. У бойца были психические проблемы.
Полный кард турнира UFC 274
Основной кард
Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи;
Роуз Намаюнас — Карла Эспарза;
Майкл Чендлер — Тони Фергюсон;
Маурисиу Руа — Овинс Сен-Прё;
Дональд Серроне — Джо Лозон;
Предварительный кард
Андре Фиальо — Кэмерон Ванкэмп;
Рэнди Браун — Калин Уильямс;
Мэйси Чиассон — Норма Дюмонт;
Брэндон Ройвал — Мэтт Шнелл;
Благой Иванов — Маркус Рожериу де Лима;
Дэнни Робертс — Франсиско Триналдо;
Трейси Кортес — Мелисса Гатто;
Клейдсон Родригес — Си-Джей Вергара;
Ариани Карнелоси — Лупита Годинез;
Фернандо Гарсия — Джорни Ньюсон.
Оливейра потерял пояс на весах!
На взвешивании случилось уникальное событие — действующий чемпион в лёгком весе Чарльз Оливейра не сумел сделать нужный вес, превысив лимит на 200 граммов. Таким образом, бразилец досрочно потерял пояс: даже если он победит, ему придётся снова добиваться титульного боя. А вот для Гэтжи ничего не изменилось — на кону звание чемпиона.
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