Футбольный удар в подбородок. Чендлер сотворил нокаут года и приговорил Эль Кукуя. Видео

В ночь с 7 на 8 мая проходит турнир UFC 274, который возглавляет чемпионский бой в лёгком весе между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гэтжи. Помимо мейн-ивента, в основном карде была не менее громкая афиша Майкл Чендлер — Тони Фергюсон. Они — адепты бескомпромиссных заруб в стойке. Поэтому для некоторых зрителей поединок между Железным и Эль Кукуем — более интригующий, чем чемпионская схватка Оливейра — Гэтжи.

Тем не менее оба бойца идут с серией неудач. Чендлер проиграл последние два боя, а Фергюсон — три. Но Дана Уайт сообщил, что после этой встречи никто из них не будет уволен, так как они проигрывали топам. И Майкл, и Тони уступили Оливейре с Гэтжи. Но Эль Кукуй заодно отдал бой Бенеилу Дариушу. Поэтому предстоящий поединок — это не только способ развлечь публику бескомпромиссной зарубой, но и возможность вернуться в титульные разборки. Тем более оба бойца высоко котируются по инерции.

Бой начался с минутной разведки, который прервался левым ударом вразрез от Эль Кукуя. Чендлер улетел в нокдаун. Фергюсон полностью прибрал к себе ход поединка. Железный был подкошенным и много мазал. А Тони хладнокровно встречал провалы оппонента. Так как в стойке бой был за Эль Кукуем, Чендлер сменил тактику и сделал проход в ноги. Но в партере его ждали острые локти Фергюсона.

Майкл Чендлер и Тони Фергюсон Фото: Chris Unger / Getty Images

Майкл не сразу смог зафиксировать контроль, но он успел открыть рассечение у Тони возле глаза. При этом у самого Чендлера возникла гематома под глазом. Как Майкл потом признался, у него подкосило зрение ещё из-за того, что он был потрясён в первой половине раунда. Несмотря на удачный тейкдаун, эффектнее выглядел Эль Кукуй. Казалось, что весь бой пройдёт в таком ключе, однако в начале второй пятиминутки Железный приговорил оппонента и отправил Фергюсона в глубочайший нокаут футбольным ударом в подбородок. Это нокаут года — вероятно, один из лучших в истории UFC.

Права на видео принадлежат UFC Russia. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале UFC Russia

Это конец для Тони. После такого не приходят в себя. Для Эль Кукуя это четвёртое поражение подряд. А Чендлер прервал свою серию неудач и вызвал Конора Макгрегора. Ирландец не имеет права отказываться от такого вызова. Лёгкий вес живее всех живых даже после ухода Хабиба Нурмагомедова.