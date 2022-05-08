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UFC 274: Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи, результат боя, кто победил, видео

Оливейра отъелся, но не потерял хватку. Бразилец второй бой подряд превзошёл Хабиба
Евгений Нарижный
Оливейра победил Гэтжи на UFC 274
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Чарльз требует бой с Конором – похоже, он решил побить всех соперников Орла.

В ночь с 7 на 8 мая по московскому времени в городе Финикс, штат Аризона, состоялся турнира UFC 274. В третьем по важности поединке Майкл Чендлер жёстко нокаутировал Тони Фергюсона, в соглавном бою турнира в женском минимальном весе Карла Эспарза отобрала пояс у Роуз Намаюнас, а в мэйн-ивенте Чарльз Оливейра разобрался с Джастином Гэтжи.

Оливейра уверенно заявлял, что остаётся чемпионом, даже несмотря на то, что не сделал вес и официально лишился этого статуса. Ситуация вышла наиглупейшая, но с заслугами бразильца никто не спорит. В поединке за вакантный пояс Чарльз досрочно прибил Майкла Чендлера, а затем задушил Дастина Порье – вполне весомые доказательства неоспоримости. Но сомнения возникают в каждом поединке Оливейры – всё же лёгкий дивизион полон самых опасных соперников.

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Таким казался и Джастин Гэтжи. После унизительного поражения Хабибу, когда американец уснул в треугольнике Орла, многие надеялись, что проблема не в Джастине, а в том, что Нурмагомедов слишком хорош. Бой с Оливейрой должен был дать ответ, готов ли Гэтжи на равных биться с высококлассными приверженцами партера, или он может проявлять себя исключительно в стойке.

Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи

Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи

Фото: Chris Unger/Getty Images

Пока поединок проходил на ногах, бой мог закончиться не только в любую секунду, но и в пользу как претендента, так и экс-чемпиона. Оливейра первый залепил мощный боковой в голову Джастину, но тот ответил двумя точными панчами, каждый из которых сбивал Чарльза с ног. Тот, конечно, приглашал соперника порезвиться в партере, но Джастин осознавал, насколько это опасно.

Только эти события уложились в первую минуту. Бойцы жёстко рубились в стойке, Чарльз пропускал чаще, но нашёл свой момент. На третьей минуте он сбил Джастина с ног, прыгнул сверху и начал колдовать. Бразилец сделал несколько попыток задушить соперника – сначала американец не позволил замкнуть на шее замок, затем не прошёл треугольник, но после этого Оливейра всё же нашёл лазейку под шеей Джастина и сделал то, что начал изначально – Гэтжи постучал.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно на странице UFC во «Вконтакте».

Гэтжи подтвердил несостоятельность в поединках против борцов. Бразилец сделал всё слишком быстро – он управился за 3 минуты и 22. Чарльз справился с американцем быстрее, чем Хабиб, которому потребовалось больше одного раунда, а в сумме – 6 минут и 34 секунды. То же самое – в поединках Дастина Порье. Нурмагомедов задушил Бриллианта за 12 минут и 6 секунд, Оливейра – за 11 минут и 2 секунды.

Бразилец победил и при этом освободил пояс. Очевидно, следующим биться за титул должен именно он. После поединка в микрофон он вызвал Конора Макгрегора. Не исключено, что Чарльз решил пойти по пути Порье и вместо титульного боя принять денежный.

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