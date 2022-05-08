«Бивола хотели ограбить, но не смогли». Что говорят о крутой победе российского чемпиона

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся бой 31-летнего непобеждённого чемпиона по версии WBA из России Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (57-1-2, 39 KO).

Поединок прошёл в рамках полутяжёлой весовой категории. В рамках 12-раундового противостояния победа осталась за Биволом, для которого эта победа стала 20-й в карьере. Российский боксёр одержал победу единогласным судейским решением. Все трое арбитров отдали победу Дмитрию со счётом 115:113.



В свою очередь Альварес потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему. По данным Sporting News, Бивол должен получить за бой $ 2 млн и 30 процентов от продажи pay-per-view (оплаты за просмотр боя онлайн). «Чемпионат» собрал главные комментарии, посвящённые красивой победе Дмитрия.

«Доказал всем, что я лучший. Извините, что сорвал планы Канело»

«Спасибо всем болельщикам, кто пришёл. Всех с прошедшим праздником Cinco de Mayo. Я доказал всем, что я лучший. Извините, что сорвал планы Канело по третьему бою с Головкиным. Я сохранил этот пояс. Спасибо большое, Канело, за бой! Я очень уважаю его и его команду», — заявил Дмитрий в интервью после боя.

«Конечно, я хочу реванш» «Реванш? Нет проблем, давайте обсудим»

Едва ли не первыми словами поверженного Альвареса после завершения боя стала просьба о реванше с российским спортсменом. «Да, конечно, я хочу реванш», — заявил Альварес в интервью после боя.



После этого последовал вопрос Биволу о возможности проведения реванша. «Реванш? Нет проблем. Давайте обсудим его. Вообще я хотел этот бой без всяких каких-то особых условий. И теперь я хочу какие-то условия для себя. И, конечно, этот реванш будет. Я согласился на этот бой, потому что это прежде всего возможность для меня. Я готов к реваншу», — ответил Бивол.

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«Бивол – великий чемпион, а моему выступлению нет никаких оправданий»

«Нет, я не считаю, что сделал достаточно для победы. Вам нужно это принять, таков бокс. Он великий чемпион. В боксе ты не только выигрываешь, ты ещё проигрываешь. Нет никаких оправданий моему выступлению. Сегодня я проиграл.



Ударная мощь в полутяжёлом весе совсем другая. Я не собираюсь оправдываться этим за своё поражение. Такое тоже бывает. Ты выигрываешь, ты проигрываешь, это спорт. Дмитрий провёл отличный бой. Он здорово чувствовал дистанцию. Он сделал достаточно, чтобы выиграть» — подвёл итоги своего поражения Альварес.

«Канело, скорее всего, недооценил Бивола. Дмитрий действительно был лучше»

Известный российский боксёр, чемпион ОИ-2016 Евгений Тищенко высказался о победе российского боксёра в титульном бою в полутяжёлом весе над мексиканцем.



«Дмитрия Бивола поздравляю с победой. Он действительно был сегодня лучше, и очень сложно было бы не отдать ему победу в таком поединке, который он сегодня показал. Он был и готов лучше, чем последние два боя, и тактически умно отбоксировал. Канело, скорее всего, недооценил Дмитрия, потому что он изначально проигрывал и габаритами, и массой, и мощью.



Ему, в принципе, стилистически победить Бивола было тяжело, но из-за того, что Бивол не так ярко дрался последние два боя, наверное, поэтому они выбрали его. Я рад за Бивола. Не знаю, что будет и какие бои его ждут. Думаю, что Бивол — Бетербиев — это сейчас самый крутой бой для России, если Бетербиев выиграет у Смита», — сказал Евгений в беседе с редактором раздела «Бокс/ММА» «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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«Боксёр всегда побеждает. Канело полагался на свою силу»

«Боксер всегда побеждает… Канело тоже боксёр, но он во многом полагался на свою силу» — заметил американский боксёр-профессионал, выступающий во второй полулёгкой, в лёгкой и в первой полусредней весовых категориях Девин Хейни.

«Бивол –целеустремлённый боксёр. Превосходное выступление»

«Поздравляю, Бивол, ты отличный целеустремлённый и дисциплинированный боец. Сегодня было превосходное выступление!!!!» — написал американский боксёр-профессионал, мексиканского происхождения Райан Гарсия.

«Увидел рыжего – убей»

«Ну всё, победа! Диман — красавчик. Увидел рыжего – убей» — высказался в социальных сетях экс-чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв, в 2019 году потерпевший поражение нокаутом от Альвареса.

«Они хотели ограбить Бивола, но не смогли»

Судейские записки хоть и зафиксировали единогласную победу Бивола вызвали неоднозначную реакцию в мире бокса. Известный американский тренер Тедди Атлас заявил, что судьи умышленно держали боксёром на близком расстоянии друг от друга, рассчитывая отдавать победу Альваресу.



«Ну, что ж, они хотели ограбить Бивола, держа его рядом, но не смогли. Бой был не таким и близким. Если они грабят Бивола, то можно заканчивать с этим видом спорта» — написал Атлас.

«Чувствовал, что всё пройдёт именно так и будет победа»

После победы Бивола над Альваресом генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов дал комментарий по поводу реванша с мексиканцем и объединительных боев в полутяжёлом весе.



«Что касается реванша, то он прописан в контракте. Но не прописаны его условия. Так что если Канело захочет, то стороны начнут переговоры. Думаю, большие шансы, что реванш всё-таки случится.



По ходу боя могу сказать, что я сразу всем говорил, что так будет. Я чувствовал, что всё пройдет именно так и будет победа.



Увидеть титульный бой Дмитрия в России? Всё зависит от мировой ситуации. Если Бетербиев пройдёт Смита, то, конечно, их объединительный поединок должен состояться в России. В конце этого года или начале следующего — было бы очень хорошо», — приводит слова Титова пресс-служба RCC Boxing.

«Мы знаем, кто сейчас номер один»

«Канело проиграл. Всё кончено, потому что ему не удалось отправить Бивола в нокаут. Мы знаем, кто сейчас номер один» — сразу после завершения боя написал непобеждённый американский боксёр-профессионал Теренс Кроуфорд.