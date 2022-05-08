Фергюсон угодил в больницу после нокаута. А какими были самые тяжёлые травмы в MMA?

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся бой основного карда UFC 274, в котором сошлись представители лёгкого веса 36-летний американец Майкл Чендлер и его 38-летний соотечественник Тони Фергюсон. Бой завершился эффектной победой нокаутом в исполнении Чендлера на первых секундах второго раунда.

В самом начале второго раунда Майкл отправил Фергюсона в глубочайший нокаут футбольным ударом в подбородок. Это первое поражение Фергюсона чистым нокаутом в карьере.



Как сообщает пресс-служба промоушена, Чендлер был удостоен денежного вознаграждения за лучшее выступление вечера наряду с португальцем Андре Фиальо, победившим камерунца Кэмерона Ванкэмпа техническим нокаутом.

После завершения боя многие очень известные представители мира единоборств не могли пройти мимо состояния поверженного Фергюсона, начав выражать 38-летнему американцу пожелания здоровья.



«Надеюсь, что Тони в порядке», — написал египетский менеджер по смешанным единоборствам Али Абдель-Азиз.



«Я действительно надеюсь на то, что с Тони всё хорошо. Но нокаут в исполнении Чендлера претендует на звание удара года», — считает американский боец смешанного стиля Алан Джубан.



Пожелания здоровья Фергюсону сегодня совершенно точно пригодятся, ведь американский боец был доставлен в больницу после нокаута от Чендлера. «Спортсмен не сможет сегодня общаться с прессой. Дана Уайт говорит, что никаких новостей о нём пока нет», — написал в социальных сетях обозреватель MMA Fighting Шахин Аль-Шатти.

«Чемпионат» присоединяется к пожеланиям здоровья в адрес заслуженного американца и вспоминает, какими были самые тяжёлые последствия в истории для бойцов MMA.

Андерсон Силва (28 декабря 2013 года)

2013 год в UFC закрывал большой номерной турнир. В его главном событии встретились чемпион лиги в среднем весе Крис Уайдман и экс-чемпион, легендарный Андерсон Силва. Это был реванш. В первом поединке бразилец проиграл из-за своего пижонства и был полон решимости доказать, что успех Уайдмана — случайность. Однако этим планам не суждено было сбыться.

Андерсон Силва Фото: Donald Miralle/Getty Images

Во втором раунде Паук выбросил, казалось бы, обычный лоу-кик, но вот Уайдман умело подставил большую берцовую кость, воспользовавшись ей как блоком. Именно об этот блок и разбилась вся карьера Силвы. Бразилец получил жуткий перелом ноги и, упав, истошно завопил. Паук не отчаялся и восстановился за два года, но прежним уже не стал.

Евангелиста Сантос (16 июля 2016 года)

Бразильский боец летом 2016 года шокировал весь мир MMA. В бою с Майклом Пейджем он страшно рухнул после удара коленом в голову. Как оказалось, Сантос получил осколочный перелом лобных костей. Рентгеновские снимки черепа спортсмена шокировали соцсети, но к счастью, его мозг не пострадал. Евангелиста даже оперативно отшутился, что будет буквально соответствовать своему прозвищу Киборг. Мало того, бразилец намеревался вернуться в клетку, однако позднее передумал и всё-таки ушёл из спорта.

Дональд Серроне (8 июня 2019 года)

Примечательно, что сегодняшнее поражение стало четвёртым подряд в карьере 38-летнего Фергюсона, а последняя его победа датирована июнем 2019 года, когда Тони дрался с Дональдом Серроне по прозвищу Ковбой. Два раунда прошли в равной борьбе, но Тони чаще бил по лицу. Его джебы, локти и правый хук уже к первому раунду оставили несколько следов на лице соперника, а после второй пятиминутки правый глаз Ковбоя закрывался.

Мог усугубить ситуацию неприятный эпизод на последних секундах: Фергюсон не услышал гонг и ударил Ковбоя по лицу по истечении времени, за что получил предупреждение от рефери Дэна Миральотты. Серроне подлатали в углу. Он встал, чтобы продолжить бой, но дальше случилось неожиданное: Ковбой высморкал кровь из разбитого носа – и глаз моментально заплыл полностью.



Медицинское оправдание этому простое: во время высмаркивания кровь вместе с воздухом вытолкнулась в лобные и верхнечелюстные пазухи, что спровоцировало полное закрытие припухлого глаза. Врачи рекомендовали судье прекратить бой, хотя Ковбой хотел драться, однако рефери последовал здравому смыслу и зафиксировал победу Фергюсона.

Алистар Оверим (7 декабря 2019 года)

Ещё одна легенда смешанных единоборств Алистар Оверим ближе к закату карьеры также пережил непростую травму. В декабре 2019 года он встретился с небитым нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайком. Разрушитель хорошо проводил поединок и переигрывал суринамца по очкам. Но на последней минуте поединка Жаирзиньо пошёл ва-банк. Ставка сработала, совершенно шальной и дикий удар справа свалил Оверима, рефери остановил схватку. Обиднейшее для Алистара поражение.

Алистар Оверим Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но хуже всего то, что тот удар привёл и к пугающей травме. Розенстрайк буквально прошил оппонента и разорвал ему губу. Повреждение было настолько серьёзным, что Овериму пришлось прибегнуть к услугам пластических хирургов.

Йоанна Енджейчик (7 марта 2020 года)

Экс-чемпионка UFC свой последний поединок провела в марте 2020 года, неизвестно, выступит ли Йоанна когда-нибудь ещё, но, даже если нет, её выступление весной 2020 года будут помнить всегда. Тогда она билась за титул чемпионки лиги в минимальном весе с Чжан Вейли.



Девушки на протяжении пяти раундов не убирали ног с педали газа и бились буквально кость в кость. За пять раундов они нанесли 351 точный удар, защиты там практически не было. Этот поединок был признан одним из лучших в истории женского ММА, и уже тогда, в марте, было ясно, что зрители увидели бой года.



Последствия пропущенных ударов стали проявляться уже во время поединка. Гематома на голове польки раздувалась на глазах и стала просто безобразной. После схватки она вынуждена была обратиться к врачам, а после первой помощи Йоанна также перенесла и пластическую операцию.

Хетаг Плиев (1 апреля 2021 года)

В начале апреля 2021 года Плиев выступил на турнире лиги CFFC 94. Тогда его соперником стал Девин Гудейл. Соперники без особой разведки начали рубиться в стойке. В какой-то момент Хетаг попробовал выйти на удушающий, но Гудейл устоял. В целом получалась очень конкурентная схватка. Однако после второго раунда рефери подошёл к Плиеву и попросил снять перчатки.



Оказалось, что у Плиева оторвался палец. Да-да, это вовсе не шутка. Как такое случилось, в какой момент и кто в этом был виноват — неизвестно, но факт остаётся фактом. Интересно, что Плиев был расстроен остановкой и, кажется, хотел продолжать. В любом случае важно то, что всё завершилось хорошо. Палец вернули владельцу на законное место, более того, Плиев после того случая уже успел выйти в клетку вновь.

Крис Уайдман (25 апреля 2021 года)

Ещё один случай, когда поверить в случившееся в октагоне было реально сложно. Но поскольку всё произошло в прямом эфире, пришлось. 25 апреля экс-чемпион UFC Крис Уайдман встретился с Юрайей Холлом, уже на 17-й секунде он выбросил лоу-кик, и на этом всё закончилось. Крис получил перелом ноги после собственного же удара. Картина была крайне неприятная.

Крис Уайдман Фото: Alex Menendez/Getty Images

Почему в это сложно было поверить? Потому что тут же вспомнился эпизод с травмой Силвы, который восемью годами ранее сломал ногу об Уайдмана. Крис до сих пор восстанавливается после тяжёлой травмы, полученной в бою с Холлом. На первых порах не исключался даже сценарий, при котором ногу пришлось бы ампутировать, но худшее осталось позади. Сейчас Крис почти здоров и думает о возвращении к боям.

Ченси Ренкаунтри (20 февраля 2022 года)

В феврале этого года состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 274. В его соглавном событии выступил экс-чемпион лиги Андрей Корешков. Изначально его соперником должен был стать Мухамед Берхамов, но травма заставила того сняться с турнира.

Заменить Берхамова вызвался экс-боец UFC, достаточно опытный Ченси Ренкаунтри. Но внезапная смена соперника никак не повлияла на Андрея. Россиянин более чем уверенно победил оппонента. Уже на первой минуте схватки он нокаутировал соперника. Удар ногой с разворота в корпус отправил Ченси на настил, а дальше было молниеносное добивание.



Всё это выглядело эффектно. Но последствия разрушительной атаки Корешкова стали известны чуть позже. Оказывается, Андрей одним лишь ударом сломал сопернику пять рёбер, что, в свою очередь, привело к проколу лёгкого. По-настоящему пугающая и опасная травма. Корешков уже выразил свои сожаления по этому поводу и признался, что «такого не хотел точно». А болельщики с благоговейным ужасом продолжают обсуждать мощный удар, кто-то даже пишет в социальных сетях, что не будет спать после этого несколько недель.