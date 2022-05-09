Чеченский бельгиец выставил соперника клоуном. Поляк не знал, с кем имеет дело

Турнир Brave CF 58 не получился богатым на досрочные поединки, но один финиш на ивенте в Южной Корее достоин внимания. Чеченский боец из Бельгии Исса Исаков одержал седьмую победу в карьере, уже в первом раунде прибив поляка Мацея Гиржевского.

Перед поединком Гиржевски хвалился прокачанным грэпплингом. «В последние два года моё совершенствование грэпплинга – новый уровень. Если кто-то проведёт мне тейкдаун, для моего соперника это будет большим успехом. Но одно дело – сделать тейкдаун, и другое – удержать меня на земле, что невозможно. Я слишком силён и хорош для этого», – хвалился поляк в интервью YouTube-каналу Conviron Altatis.

После следующего предбоевого интервью Гиржевского можно смело идти и ставить против его прогноза – всё случилось ровно наоборот. В середине первого раунда Исаков бросил оппонента через бедро, а затем, вместо того чтобы добиваться позиции фул-маунта, вышел на распятие. Пока поляк беспомощно болтал ногами, Исса методично обрабатывал его голову локтем. Защищаться в таком положении было крайне сложно, а чеченский бельгиец занял достаточно комфортную позицию – соперник никак не мог его скинуть, так что рефери не выдержал и остановил бой.

На тейкдаун, выход на распятие и финиш Исаков потратил чуть больше минуты – как же нелепо постфактум звучат слова Гиржевского о легендарном грэпплинге! Видимо, мужчину не уведомили, что борьба Исакова проверена сборами с Хамзатом Чимаевым и Гурамом Кутателадзе в стокгольмском зале All Stars.