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UFC 274: Тони Фергюсон — Майкл Чендлер, результат боя, уход из спорта

Тони Фергюсону пора на пенсию. Следующий визит в больницу может стать роковым
Денис Дорофеев
Тони Фергюсон — Майкл Чендлер
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Эпоха Эль Кукуя прошла безвозвратно. Настало время признать это.

Утром 8 мая на турнире UFC 274 случилась настоящая драма. Тони Фергюсон допустил сокрушительное поражение от Майкла Чендлера. Для него это уже четвёртый проигрыш подряд. Если первые три были безнадёжными, то здесь было не всё так однозначно. Во-первых, Эль Кукуй расцвёл и начал напоминать себя прежнего на пресс-конференции. Даже его чудаковатые выходки никого не смущали. Во-вторых, Тони провёл хороший первый раунд. Ему удалось потрясти Чендлера и поработать локтями из гарда.

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Но Фергюсону уже 38 лет. И такие сокрушительные удары, как фронт-кик в подбородок, не проходят бесследно. С другой стороны, кого-то могут радовать сообщения, что Тони намерен вернуться. Плюс Дана Уайт точно не собирается нарушать обещание, и он оставит Эль Кукуя в ростере. Но годы идут, а Фергюсон увядает. Он проиграл зарубу Джастину Гэтжи, ничего не смог противопоставить Оливейре и Дариушу, став для них трамплином. И теперь прилёг от Чендлера.

Все ждали бескомпромиссного мордобоя, подобно тому, что устроили Чендлер с Гэтжи в ноябре прошлого года. Но вместо этого мы получили драму для одного и мощный буст для другого. Сейчас настало время подумать о своём здоровье и семье. С годами челюсть не становится крепче. Оттого велика вероятность, что Тони может снова оказаться в глубоком нокауте, что сулит ему ещё более тяжёлые последствия. И тогда следующий визит в больницу может стать роковым.

Тони Фергюсон

Тони Фергюсон

Фото: Getty Images

Плюс могут обостриться ментальные проблемы с внутренними демонами, которые могут пробудиться в любой момент. И за это придётся расплачиваться не только бойцу, но и его самым близким людям. Вряд ли его жена будет готова снова бороться с его параноидальными отклонениями.

При таких раскладах в триумфальный камбэк Фергюсона не верится, как бы этого нам не хотелось. Он заслужил его своим трудом и достижениями. Когда-то Хабиб Нурмагомедов процитировал своего покойного отца Абдулманапа Магомедовича про первый уход Фёдора Емельяненко, что это не Фёдор уходит из спорта, а спорт уходит от него. Здесь мы наблюдаем то же самое. Эпоха Фергюсона закончилась. Он больше не тот жестокий, кровожадный боец, которого мы все знаем. Поэтому наилучшим вариантом развития дальнейших событий станет завершение карьеры.

Лучшее, что может сделать Тони — это сосредоточиться на семье и своём здоровье. Это гораздо важнее. Сейчас идеальный момент, чтобы остановиться, оглядеться назад, оценить нынешнюю ситуацию и принять мудрое решение. Жизнь не закончится, в отличие от спортивной карьеры.

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