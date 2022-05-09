Русский боец набил татуировку как у Чендлера. И объяснил зачем

6 мая в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 11, в прелимах которого российский боец Александр Грозин единогласным решением судей победил бразильца Андрея Аугусто. Спустя всего сутки в Финиксе, за 9945 километров от столицы Урала, прошёл UFC 274, где в третьем по значимости поединке карда Майкл Чендлер срубил Тони Фергюсона. На первый взгляд, эти события никак не связаны друг с другом, но всё же кое-что общее есть.
Во время боя Грозина присутствовавшие на турнире журналисты заметили новое тату Александра: слово blessed («благословлён» – с английского) под левой ключицей. В том же месте и идентичным шрифтом набита татуировка у Железного Майкла. Очевидно, Чендлер набил тату первым – Грозин этого не отрицает, а в разговоре с «Вестником ММА» он объяснил, зачем скопировал наколку.
Александр Грозин
Фото: RCC MMA
«Новая татуировка? Да, Майкл Чендлер-стайл. Мне очень нравится этот парень, мотивирует меня, так что я решил сделать такую же. Чем нравится Чендлер? Ну, во-первых, он маленький тоже. Он небольшого роста и борется. Похож по стилю, только он правша. И сам по себе – вижу, что он добрый парень. Мне нравится очень, импонирует он», – сказал Грозин.
Что же на самом деле означает эта татуировка? Об этом Чендлер рассказал ещё в 2012 году: «Она показывает, насколько я благословлён в жизни и как благодарен за всё, что у меня есть».
10 лет назад боец выпускал футболки с этим словом в верхнем левом углу – вся выручка шла на помощь детям, больным раком. «Я решил разместить логотип в том же месте, что и моя татуировка. Это просто напоминание о том, что мы все так или иначе благословлены», – рассказывал Майкл. Поступок бойца поспособствовал созданию благотворительной организации Blessed Thread, которая помогала людям, больным раком. В 2022 году соцсети Blessed Thread неактивны.
Фото: Благотворительная организация Blessed Thread
Грозин, как и Чендлер, выступает в лёгком весе. Александр возвращается после спада – он идёт на серии из трёх побед и намерен взять пояс RCC. В спорте возможны самые невероятные сюжеты, поэтому не стоит удивляться, если через пару лет два бойца с одинаковыми татуировками встретятся в клетке.
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