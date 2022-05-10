Бой: Сергей Ковалёв — Тервел Пулев. Это последний танец Крашера? LIVE!

В ночь на 15 мая 2022 года на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) российский боксёр первого тяжёлого веса Сергей «Крашер» Ковалёв (34-4-1) в десятираундовом поединке сойдётся с поляком Тервелом Пулевым (16-0-0).

«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию турнира, в соглавном бою которого встретятся Кубрат Пулев и Джерри Форрест.