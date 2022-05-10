Бой: Сергей Ковалёв — Тервел Пулев. Это последний танец Крашера? LIVE!

В ночь на 15 мая 2022 года на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) российский боксёр первого тяжёлого веса Сергей «Крашер» Ковалёв (34-4-1) в десятираундовом поединке сойдётся с поляком Тервелом Пулевым (16-0-0).
«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию турнира, в соглавном бою которого встретятся Кубрат Пулев и Джерри Форрест.
Эвану Холифилду дали очередного проходного соперника
В карде ивента есть ещё одна, куда более известная, даже легендарная фамилия — Холифилд. 24-летний Элизар, которого чаще называют Молодой Холи, сын великого Эвандера. На счету 24-летнего боксёра 9 побед в 9 профессиональных поединков. Правда, в ринг к Эвану (именно под таким именем он значится в карде) не пускают пока более-менее приличных боксёров. Вот и в предстоящее воскресенье его соперником станет Джармейн Макдоналд, который бил людей с отрицательным рекордсом, но ничего не мог поделать с реально мастеровитыми ребятами.
Эван и Эвандер Холифилд
Фото: Из личного архива Эвана Холифилда
Шоу династии Варгас
Примечателен турнир тем, что в нём примут участие трое братьев Варгас. Фернандо мл. (5-0-0), Амадо (3-0-0) и Эмилиано (профессиональный дебют) — сыновья известного в прошлом боксёра Фернандо Варгаса. Их отец стал самым молодым в истории чемпионом мира в 1-ом среднем весе. Всего же он был обладателем чемпионских титулов по версии WBA и IBF.
Амадо, Фернандо мл., Эмилиано Варгасы
Фото: Из личного архива Амадо Варгаса
Ковалёв: я способен снова стать чемпионом мира
Сергей рассказал, что мотивирует его продолжать спортивную карьеру в 39 лет.
«Это не моя цель, но если когда-нибудь моё имя будет в Зале славы, я буду очень счастлив. Всё, что я делаю, это для моей семьи, для моих детей. Я буду примером для своих детей, что жизнь и спорт могут быть трудными, но никогда не сдавайтесь. Что мотивирует меня продолжать? Прежде всего деньги. Конечно, деньги — это энергия и мотивация к бою. У вас есть деньги, у вас есть энергия. Кроме того, моя мотивация — закончить боксёрскую карьеру чемпионом», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.
Где смотреть бой Сергей Крашер Ковалёв — Тервел Пулев
Трансляция будет организованна компанией Triller Fight Club, которая традиционно работает по системе платных трансляций.
Подтверждённой информации о показе поединка Каршера и Т. Пулева в Российской Федерации пока нет. «Чемпионат» проведёт подробную онлайн-трансляцию этого поединка.
Изначально Ковалёв должным был разделить ринг с китайцем Мэн Фаньлуном, но тот поединок, который планировался на 12 марта, сорвался.
38-летний Сергей в последний раз появлялся в ринге в ноябре 2019 года. Тогда он дрался с Саулем Альваресом, проиграл мексиканцу нокаутом и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.
Когда и во сколько состоится бой Ковалёв — Пулев
Бойцовский вечер начнётся в 01:00 по московскому времени. Главное событие, в котором Сергей Ковалёв будет драться с Тервелом Пулевым, начнётся не ранее 04:00 мск.
Тервел Пулев: кто соперник Сергея Ковалёва
Россиянин Сергей Ковалёв в воскресенье, 15 мая 2022 года, проведёт бой с непобеждённым до селе представителем Болгарии Тервелом Пулевым. Старший брат Тервела Кубрат чуть более известен широкой публике. Он провёл 30 боёв и победил в 28 из них.
39-летний же Пулев все свои 16 поединков довёл до победного исхода.
Фото: Triller Fight Club
Полный кард турнира с боем Сергей Ковалёв — Тервел Пулев
Кард турнира Ковалёв — Пулев
- Сергей Ковалёв (34-4-1) — Тервел Пулев (16-0-0);
- Кубрат Пулев (28-2-0) — Джерри Форрест (26-4-2);
- Амадо Варгас (3-0-0) — Анел Дудо (1-3-0);
- Эмилиан Варгас (0-0-0) — Кмайе Рамсё (0-0-0);
- Фернандо Варгас дж. (5-0-0) — Терранс Джэрмон (3-0-0);
- Эван Холифилд (9-0-0) — Джармэйн Макдоналд (6-5-0).
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