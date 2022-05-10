Флойд хвалится огромными выигрышами на ставках. Но скрывает свой глубокий «минус»

Сенсационная победа Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом порадовала многих. В том числе и Флойда Мейвезера — легендарный боксёр по прозвищу Деньги поставил на победу россиянина $ 12 тыс., что позволило ему заработать солидные $ 42 тыс. Стоит отдать должное Мейвезеру, который был уверен в поражении Канело, хотя тот не проигрывал восемь лет. Хотя для Флойда подобные ставочные успехи вовсе не редкость.

Боксёр вообще обожает ставки, тратя на своё увлечение огромные деньги. Как рассказывал Мейвезер ещё в 2017 году, в неделю он отдаёт букмекерам примерно $ 100 тыс. Ходят слухи, что американцу помогают сразу несколько солидных экспертов по беттингу. Периодически Флойд выигрывает огромные суммы, чем всегда хвастается в социальных сетях, прилагая букмекерские чеки.

Хит-парад главных выигрышей Мейвезера действительно впечатляет. $ 146 тыс. на победе «Грин-Бэй Пэкерс» в матче НФЛ с «Сан-Франциско Форти Найнерс». $ 200 тыс. на победе «Голден Стэйт Уорриорз» в игре с «Хьюстон Рокетс» (115:80). И два совершенно шикарных успеха на американском футболе с разницей буквально в несколько дней, когда общий «плюс» Мэя составил космические $ 1 625 000! Кажется, что Флойд реально знает толк в ставках.

Увы, ситуация вовсе не такая радужная, как может показаться. Боксёр демонстрирует только выигранные ставки, про потерянные суммы он старается не распространяться. Но порой неудачи всё-таки выплывают на поверхность: несколько лет назад Мейвезер внезапно начал ставить на всё подряд, полагаясь на новую команду советчиков. Эксперимент оказался провальным — буквально за пару недель Флойд упустил несколько миллионов.

По некоторым оценкам, за карьеру американец потерял на ставках от $ 50 до $ 100 млн. У него симптомы полноценной игровой зависимости: он ставит даже тогда, когда явно стоит воздержаться от траты денег. Рэпер 50 Cent, дружащий с Флойдом, рассказывал, как разгневанный боксёр устраивает драки в клубах после проигранных ставок. Это ли не показатель некоторых сложностей? Будем надеяться, Мейвезер справится с проблемами.