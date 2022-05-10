Чендлер казнил Фергюсона жёстким фронт-киком. В истории UFC так вырубали крайне редко

В ночь с 7 на 8 мая в городе Финикс, штат Аризона, состоялся турнир UFC 274. В третьем по важности поединке Майкл Чендлер жёстко нокаутировал Тони Фергюсона фронт-киком – поединок привлёк больше внимания, чем главный бой Чарльза Оливейры и Джастина Гэтжи. В этом нет ничего удивительного – за почти 29-летнюю историю промоушена нокаут таким способом в исполнении Железного Майка стал лишь восьмым. Вспоминаем остальные семь.
Андерсон Силва — Витор Белфорт
Первым проверить подбородок соперника ногой удалось Андерсону Силве. На 4-й минуте 1-го раунда Легендарный Паук заметил, что Витор Белфорт слишком низко опустил руки. Силва незамедлительно махнул ногой, а Феномен шлёпнулся на попу – Андерсону пришлось сделать пару контрольных добиваний, прежде чем рефери Марио Ямасаки разнял бойцов.
Витор Белфорт и Андерсон Силва
Фото: James Law/Getty Images
Для Силвы победа стала 14-й подряд в UFC – ещё две успешных защиты пояса, и он встретился с Крисом Уайдманом, дилогия с которым закончилась максимально плачевно. А Белфорт уже через полтора года после этого поединка снова бился за пояс, но в полутяжёлом весе. С Джоном Джонсом он продержался дольше и уступил приёмом в четвёртом раунде.
Лиоту Мачида — Рэнди Кутюр
Через три месяца в главном карде турнира UFC 129 Лиоту Мачида устроил жестокую казнь 46-летнему Рэнди Кутюру. Перед поединком великий ветеран не выглядел совсем уж беспомощно: шёл на серии из трёх побед, причём две последние были досрочными. Правда, и финишировал базовый борец греко-римского стиля не самых сильных в тот момент соперников – такого же пожилого Марка Коулмана и боксёра Джеймса Тони.
Мачида не мог позволить себе поражение. Он стартовал в ММА с 16-0, а затем проиграл дважды подряд, поэтому чёткое попадание во 2-м раунде стало отличной реабилитацией перед фанатами. Лиоту долго прицеливался, но, видимо, Кутюр ничего не заподозрил. После удара легенда рухнул на спину, а Мачида побежал добивать – рефери не позволил лишить Капитана Америку остатков здоровья. Этот поединок сподвиг Кутюра закончить со спортом, а Мачида всё ещё в деле – 13 мая 43-летний ветеран сразится с Фабианом Эдвардсом в Bellator.
Рэнди Кутюр и Лиоту Мачида
Фото: Al Bello/Getty Images
Бенни Аллоуэй — Мэнни Родригес
Во всех поединках в UFC, где фигурировал нокаут фронт-киком, участвовал хотя бы один топовый боец. Кроме того, что состоялся в декабре 2012 года, когда австралиец Бенни Аллоуэй отправил отдыхать соотечественника Мэнни Родригеса. Турнир проходил на родине бойцов, а в соглавном поединке бился Роберт Уиттакер.
В течение боя Аллоуэй сбивал темп соперника киками, а в эпизоде с нокаутом сначала пробил прессингующему Родригесу по рёбрам. Мэнни это не смутило, но как только он наклонился в попытке пройти в ноги, Бенни пробил даже не фронт-кик в традиционном понимании. Боец выполнил тычок в целях защиты, а попал точно в голову. После этого требовалось несколько раз добить и дождаться остановки судьи.
Алистар Оверим — Трэвис Браун
В августе 2013-го в соглавном бою одного из турниров UFC Fight Night выступали Алистар Оверим и Трэвис Браун. Естественно, голландец считался фаворитом, несмотря на то что фанаты ещё не успели разочароваться в Брауне. В конце 1-го раунда бойцы сократили дистанцию, и Трэвис аккуратно пробил ногой в челюсть – Оверим тут же упал, а американец жестоко добил его двумя хаммерфистами.
Лиоту Мачида — Витор Белфорт
Возможно, самый легендарный фронт-кик в UFC случился через пять лет после предыдущего. Лиоту Мачида вырубил Витора Белфорта и стал первым и пока единственным бойцом в UFC с двумя нокаутами таким ударом. Бразилец тоже отличился – он единственный, кто дважды слёг от фронт-кика.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC.
Бойцы находились в центре октагона, когда Лиоту пытался запутать соперника ложными движениями. В итоге он резко махнул ногой, попав даже не в подбородок, а в область правой щеки. Белфорт оказался на настиле в положении солдатика, а Мачида поклонился нокаутированному сопернику и встал перед ним на колени. В отличие от нокаута Кутюра, Дракон сразу понял, что Белфорт не встанет, и даже не дёрнулся добивать. Этот поединок стал для бразильца последним в ММА – спустя 3,5 года он избил Эвандера Холифилда в боксёрском поединке и, похоже, продолжит развлекать фанатов в ринге.
Магомед Анкалаев — Дальча Лунгиамбула
Без бойцов из России не обошлось: в конце 2019-го Магомед Анкалаев встретился с конголезцем Дальчей Лунгиамбула. К тому моменту Магомед уже оправился от поражения Крэйгу Полу – россиянин нокаутировал Марчина Прачнио и одолел решением Клидсона Абреу. Лунгиамбула с рекордом 10-1 и никнеймом Чемпион ждал сложный бой.
Встреча закончилась в 3-м раунде. Анкалаев заметил, что Дальча потерял концентрацию, и махнул левой ногой, попав прямо в подбородок. Соперник явно оказался в нокауте, но замер в стойке, поэтому Магомед развеял сомнения Марка Годдарда правым боковым.
Дальча Лунгиамбула и Магомед Анкалаев
Фото: Al Bello/Getty Images
Фрэнки Эдгар — Марлон Вера
Самый свежий нокаут фронт-киком до UFC 274 случился на 268-м турнире 6 ноября 2021 года. Ветеран и экс-чемпион промоушена в лёгком весе Фрэнки Эдгар проверял Марлона Веру. После двух раундов на судейских записках была ничья большинством голосов, но за минуту до конца эквадорец поймал соперника хлёстким ударом с правой – добивать даже не пришлось.
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