Чендлер казнил Фергюсона жёстким фронт-киком. В истории UFC так вырубали крайне редко

В ночь с 7 на 8 мая в городе Финикс, штат Аризона, состоялся турнир UFC 274. В третьем по важности поединке Майкл Чендлер жёстко нокаутировал Тони Фергюсона фронт-киком – поединок привлёк больше внимания, чем главный бой Чарльза Оливейры и Джастина Гэтжи. В этом нет ничего удивительного – за почти 29-летнюю историю промоушена нокаут таким способом в исполнении Железного Майка стал лишь восьмым. Вспоминаем остальные семь.

Андерсон Силва — Витор Белфорт

Первым проверить подбородок соперника ногой удалось Андерсону Силве. На 4-й минуте 1-го раунда Легендарный Паук заметил, что Витор Белфорт слишком низко опустил руки. Силва незамедлительно махнул ногой, а Феномен шлёпнулся на попу – Андерсону пришлось сделать пару контрольных добиваний, прежде чем рефери Марио Ямасаки разнял бойцов.

Витор Белфорт и Андерсон Силва Фото: James Law/Getty Images

Для Силвы победа стала 14-й подряд в UFC – ещё две успешных защиты пояса, и он встретился с Крисом Уайдманом, дилогия с которым закончилась максимально плачевно. А Белфорт уже через полтора года после этого поединка снова бился за пояс, но в полутяжёлом весе. С Джоном Джонсом он продержался дольше и уступил приёмом в четвёртом раунде.

Лиоту Мачида — Рэнди Кутюр

Через три месяца в главном карде турнира UFC 129 Лиоту Мачида устроил жестокую казнь 46-летнему Рэнди Кутюру. Перед поединком великий ветеран не выглядел совсем уж беспомощно: шёл на серии из трёх побед, причём две последние были досрочными. Правда, и финишировал базовый борец греко-римского стиля не самых сильных в тот момент соперников – такого же пожилого Марка Коулмана и боксёра Джеймса Тони.

Мачида не мог позволить себе поражение. Он стартовал в ММА с 16-0, а затем проиграл дважды подряд, поэтому чёткое попадание во 2-м раунде стало отличной реабилитацией перед фанатами. Лиоту долго прицеливался, но, видимо, Кутюр ничего не заподозрил. После удара легенда рухнул на спину, а Мачида побежал добивать – рефери не позволил лишить Капитана Америку остатков здоровья. Этот поединок сподвиг Кутюра закончить со спортом, а Мачида всё ещё в деле – 13 мая 43-летний ветеран сразится с Фабианом Эдвардсом в Bellator.

Рэнди Кутюр и Лиоту Мачида Фото: Al Bello/Getty Images

Бенни Аллоуэй — Мэнни Родригес

Во всех поединках в UFC, где фигурировал нокаут фронт-киком, участвовал хотя бы один топовый боец. Кроме того, что состоялся в декабре 2012 года, когда австралиец Бенни Аллоуэй отправил отдыхать соотечественника Мэнни Родригеса. Турнир проходил на родине бойцов, а в соглавном поединке бился Роберт Уиттакер.

В течение боя Аллоуэй сбивал темп соперника киками, а в эпизоде с нокаутом сначала пробил прессингующему Родригесу по рёбрам. Мэнни это не смутило, но как только он наклонился в попытке пройти в ноги, Бенни пробил даже не фронт-кик в традиционном понимании. Боец выполнил тычок в целях защиты, а попал точно в голову. После этого требовалось несколько раз добить и дождаться остановки судьи.

Алистар Оверим — Трэвис Браун

В августе 2013-го в соглавном бою одного из турниров UFC Fight Night выступали Алистар Оверим и Трэвис Браун. Естественно, голландец считался фаворитом, несмотря на то что фанаты ещё не успели разочароваться в Брауне. В конце 1-го раунда бойцы сократили дистанцию, и Трэвис аккуратно пробил ногой в челюсть – Оверим тут же упал, а американец жестоко добил его двумя хаммерфистами.

Лиоту Мачида — Витор Белфорт

Возможно, самый легендарный фронт-кик в UFC случился через пять лет после предыдущего. Лиоту Мачида вырубил Витора Белфорта и стал первым и пока единственным бойцом в UFC с двумя нокаутами таким ударом. Бразилец тоже отличился – он единственный, кто дважды слёг от фронт-кика.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC.

Бойцы находились в центре октагона, когда Лиоту пытался запутать соперника ложными движениями. В итоге он резко махнул ногой, попав даже не в подбородок, а в область правой щеки. Белфорт оказался на настиле в положении солдатика, а Мачида поклонился нокаутированному сопернику и встал перед ним на колени. В отличие от нокаута Кутюра, Дракон сразу понял, что Белфорт не встанет, и даже не дёрнулся добивать. Этот поединок стал для бразильца последним в ММА – спустя 3,5 года он избил Эвандера Холифилда в боксёрском поединке и, похоже, продолжит развлекать фанатов в ринге.

Магомед Анкалаев — Дальча Лунгиамбула

Без бойцов из России не обошлось: в конце 2019-го Магомед Анкалаев встретился с конголезцем Дальчей Лунгиамбула. К тому моменту Магомед уже оправился от поражения Крэйгу Полу – россиянин нокаутировал Марчина Прачнио и одолел решением Клидсона Абреу. Лунгиамбула с рекордом 10-1 и никнеймом Чемпион ждал сложный бой.

Встреча закончилась в 3-м раунде. Анкалаев заметил, что Дальча потерял концентрацию, и махнул левой ногой, попав прямо в подбородок. Соперник явно оказался в нокауте, но замер в стойке, поэтому Магомед развеял сомнения Марка Годдарда правым боковым.

Дальча Лунгиамбула и Магомед Анкалаев Фото: Al Bello/Getty Images

Фрэнки Эдгар — Марлон Вера

Самый свежий нокаут фронт-киком до UFC 274 случился на 268-м турнире 6 ноября 2021 года. Ветеран и экс-чемпион промоушена в лёгком весе Фрэнки Эдгар проверял Марлона Веру. После двух раундов на судейских записках была ничья большинством голосов, но за минуту до конца эквадорец поймал соперника хлёстким ударом с правой – добивать даже не пришлось.