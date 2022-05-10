Махачева снова выталкивают из титульной очереди. Влияние Хабиба не поможет — Конор круче

По итогам UFC 274 пояс чемпиона в лёгком весе остался вакантным. Но приоритетное право сражаться сохранилось за Чарльзом Оливейрой, что подтвердил Дана Уайт. Поэтому вопрос, кто станет следующим соперником До Бронкса, открыт. После турнира вылезло много желающих подраться за титул: Дастин Порье, Ислам Махачев и главный бенефициар прошедшего турнира Майкл Чендлер. Разумеется, в этих разборках упоминается ещё и главный денежный мешок всея ММА — Конор Макгрегор. Кто бы что ни говорил про ирландца, его имя до сих пор на слуху.

Сейчас расклады про будущее лёгкого веса максимально непредсказуемы. В последний раз такое было, когда Хабиб Нурмагомедов ушёл из спорта в октябре 2020 года. Давайте разбираться, что нас ждёт в будущем.

Чарльз Оливейра

Проваленная весогонка не сказалась на выступлении бразильца. И он не без хлопот дожал Джастина Гэтжи, тем самым доказав, кто номер №1 в этом дивизионе. Так как камбэка Хабиба не предвидится, Чарльз заслуженно считается лучшим. Сейчас у него большой список желающих сразиться за титул. И Оливейра наконец-то решил действовать с позиции силы.

«Ещё в октагоне я сказал, что было бы неплохо подраться с Конором. Но помните, что было, когда я был седьмым в рейтинге? Я вызывал каждого из топов, но никто из них не обратил внимания. Пусть этим вопросом занимаются матчмейкеры, а моя команда уже выберет. Настало время других упрашивать меня», — сказал Оливейра на пресс-конференции после UFC 274.

Кто изъявил желание сразиться с Оливейрой?

Теперь Чарльз будет выбирать оппонента из своих соображений, а не по спортивному принципу. Хотя ему не принадлежит пояс. И в случае чего Дана Уайт может передумать и отодвинуть Оливейру от титульника. По логике отбора наименее желаемый оппонент бразильца — это Махачев, который едва ли не больше всех рвётся в бой при поддержке Хабиба. А лобби Орла — это серьёзный аргумент в закулисных играх.

Ему гораздо выгоднее выбирать из тех, с кем уже бился. Это Порье и Чендлер. Особенность Оливейры заключается в том, что он умеет вставать после тяжёлых ударов. Поэтому он знает, к чему нужно готовиться. Кроме того, Чарльз сам способен нокаутировать кого угодно. Но если бразилец хочет угодить боссу UFC, то самый компромиссный вариант — это бой с Макгрегором.

Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер Фото: Josh Hedges/Getty Images

«Я не уверен, что хочу сбросить вес. Мне и впрямь нравится быть как большой холодильник. Но я бы хотел сразиться с бразильцем, 100%! Я люблю Бразилию, и я непобедим в боях с бразильцами. Нужно будет об этом подумать», — написал Макгрегор.

Также свои пять копеек внёс главный диванный критик UFC текущего года Нейт Диаз. Так как Дана Уайт до сих пор не дал Стоктонскому гангстеру дату на бой, ему приходится брюзжать в соцсетях.

«Я бы задушил Чарльза Оливейру. Это очень легко», — написал Диаз.

Но в данных обстоятельствах это самый неинтересный кандидат для Оливейры.

Майкл Чендлер

Фронт-кик на Тони Фергюсоне придал Железному солидный буст в медиа. Руководство UFC сохранило за Майклом его пятую строчку и подвинуло вниз Бенеила Дариуша. Перед ним стоят Оливейра, Порье, Гэтжи и Махачев. Сразу после боя с Эль Кукуем Чендлер бросил вызов Конору Макгрегору.

Затем в соцсетях он бросил вызов Оливейре, которому проигрывал в прошлом году.

«Окей, я только что посмотрел UFC 274. Поздравляю, Оливейра, но я финиширую тебя за два раунда в реванше. Увидимся этим летом или осенью. Кто хочет увидеть этот реванш?» — написал Чендлер.

Но на волне хайпа Железный настолько разошёлся, что заодно забросил удочку к Нейту Диазу. Как ни странно, но Диаз-младший согласился и попросил отправить ему контракт на подпись.

С другой стороны, у Чендлера есть один желающий, который не дрался с декабря прошлого года. Это Дастин Порье.

«Много имён произносит Железный Микеланджело, но я не слышу своего», — написал Дастин.

Это был бы отличный бой с громкой афишей. Но Железный не проявил никакой заинтересованности, никак не ответив ему на тонкий наезд. Похоже, Бриллианту пора паковать чемодан в полусредний вес. Колби Ковингтон ждёт.

Ислам Махачев

Махачев давно грезит о чемпионском бое. Он засиделся на мешковой диете и рвётся в бой против топов. Бенеил Дариуш залечивает травму, поэтому от него ни слуху ни духу. Перед Исламом в рейтинге стоят Порье, Гэтжи и Оливейра. Гэтжи проиграл два титульника за 1,5 года. Дастин не горит желанием биться с преемником Хабиба, так как знает, чем это закончится. Оливейра не спешит с принятием решения.

Ислам Махачев Фото: Chris Unger/Getty Images

Но Дана Уайт также не торопится давать Исламу то, чего он хочет. Из-за срыва боя с Рафаэлем дос Аньосом глава UFC затаил обиду и настаивает на поединке с Дариушем. Но есть вероятность, что Дана всё-таки передумает.

«Да, я всё ещё хочу организовать бой Ислама Махачева и Бенеила Дариуша, но Джо Роган только что схватил меня в холле и сказал, что я не должен этого делать — он уговаривает меня свести Махачева с Оливейрой. Давайте честно, Дариуш против Ислама — это отличный бой. Они оба убийцы, и я хотел бы увидеть, кто из них является претендентом номер один. Но не буду вам лгать – после того, что я увидел сегодня, не исключаю, что мы организуем бой Ислама против Оливейры. Во вторник мы вернёмся в свой штаб, повесим несколько имён на стену и прикинем, что из этого мы можем реализовать», — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 274.

Если в работу штаба вмешается Хабиб с Али Абдель-Азизом, то вероятность того, что большой босс передумает, не сильно увеличится, так как ему немаловажны цифры PPV. А Ислам пока не ровня Макгрегору в этом противостоянии. И мы не будем забывать про то, что Оливейра также имеет право голоса. Поэтому Махачев вряд ли получит ноябрьский титульник.

Тони Фергюсон

Эль Кукуй потерпел тяжёлое поражение от Чендлера. Ему пришлось уехать в больницу на обследование. Но первое, что он сказал после боя в соцсетях: «Я вернусь».

Ему выразили очень много слов поддержки. И никто из них не отправлял его на пенсию. На днях Тони оторвался в соцсетях, ответив на множество сообщений. Самое горячее было адресовано Конору Макгрегору, сравнившему мятое из-за фронт-кика лицо Эль Кукуя с наггетсом.

Тони Фергюсон Фото: Jeff Bottari/Getty Images

«А вот и моя сучка Ноториус. Я иду за тобой, за твоей командой. Макнаггетс — это навсегда твоё, фальшивка. Не стоит притворяться и пытаться претендовать на то, что тебе не принадлежит. У тебя нет ни соуса, ни яиц, Макнаггетс. Я слежу за тобой и твоей командой, так что скоро приду за твоим золотом, чемпион-лепрекон», — написал в социальной сети Фергюсон.

У них давняя история вражды. Оба сейчас на спаде. Тони проиграл четыре боя подряд, а Конор допустил три поражения в последних четырёх боях. Скорее всего, следующий поединок Эль Кукуя будет последним, если проиграет его. Поэтому если и уходить, то громко и красиво, как он это заслужил. Бой с Конором станет украшением любого турнира.

Не стоит исключать тот факт, что Дана Уайт может иметь другие планы на Фергюсона. Дело в том, что Тони откатился сразу на три строчки вниз в рейтинге, пропустив вперёд себя Макгрегора и Гиллеспи. И, таким образом, глава UFC может использовать его как трамплин для таких фрешменов, как Арман Царукян и Рафаэль Физиев. Причём первый давно мечтает сразиться с Эль Кукуем. У них схожая манера ведения боя. Особенно выделяется работа с локтями. А второй до сих пор надеется встретиться с Рафаэлем дос Аньосом.

Но также есть другой вариант с реанимацией карьеры. Пробитый Дэн Хукер вернулся в лёгкий вес после позорного захода в полулёгкий дивизион, где его быстро грохнул Арнольд Аллен. Идеальный трамплин из топ-15 для возрождения. Вот Ислам Махачев так ворвался в топ-5. Такого прорыва мы Фергюсону не пророчим. Но восторженные отзывы, что Эль Кукуй вернулся, пожалуйста.

Джастин Гэтжи

Про этого человека все забыли. Хотя он идёт на высоком третьем месте в рейтинге. И, несмотря на это, сейчас Гэтжи никому не интересен, даже Чендлеру с Порье. Скорее всего, до конца года мы не увидим его в октагоне. Но есть два бойца, с которыми его можно свести. Первый — это Бенеил Дариуш. Джастину нужно перевести дух и сразиться с оппонентом попроще. Дариуш идеально подходит для этого. Тем более Бенни ни на что не претендует. Ну и Гэтжи может проделать определённую работу над ошибками против базового борца после провала с Оливейрой.

Второй вариант, вы не поверите, но это Ислам Махачев. Джастин не оценил шутку Ислама про очкариков и с удовольствием захочет отомстить ему за нелепый троллинг. А для Махачева это будет первый серьёзный топ-оппонент. Всё-таки Хукер не тянет на эту роль. Однако второй вариант при нынешних раскладах очень маловероятен.